Vědci objevují hotspot pro denisovanské předky

Replika Denisovanovy jediné prstové kosti, dosud jediný zdroj denisovanské DNA. obrázek : Thilo Barge / Wikimedia

Demografická studie ukazuje, že Aita Magpucon – filipínská etnická skupina – má nejvyšší známou úroveň denisovanského původu na světě. Tento objev ukazuje, že historie starověkých a moderních lidí, kteří žili na ostrovech jihovýchodní Asie během pleistocénu, je složitější, než jsme si představovali.

Nový Výzkum Publikace v Current Biology ukazuje, že Ayta Magbukun si zachovala asi 5% svého denisovanského původu, což je asi o 30% až 40% více než u domorodých Papuánů – etnické skupiny, o které se dříve vědělo, že má vysokou míru denisovanské DNA. Naproti tomu většina kontinentálních asijských jedinců má méně než 0,05% Denisovanů, zatímco jedinci evropského a afrického původu nemají žádný původ.

Ayta Magbukun – filipínská etnická skupina Negrito – uchovávající tolik denisovanské DNA je ohromující (Negritos zahrnuje mnoho různých etnických skupin z jihovýchodní Asie a Andamanských ostrovů). Ayta Magbukun se do značné míry zachovala po tisíce let, ale nový objev naznačuje, že na Filipínách došlo k výrazné páření nebo událostem, když se moderní lidé hrnuli do oblasti obsazené Denisovany.

O Denisovanech se toho moc neví, ale to, co je známo, pochází z kost prstu A některé zuby byly vytaženy ze sibiřské jeskyně v roce 2010 (datuje se 80 000 let) a spodní čelist Nedávno byl objeven na tibetské plošině (datuje se před 160 000 lety). Vědci dokázali extrahovat DNA z prstové kosti a odhalili a Blízký vztah s neandertálci A některým i naznačit fyzikální vlastnosti. A co je důležitější, a možná neuvěřitelně, denisovanská fosilie nebyla nalezena nikde jinde – včetně Filipínci.

Komunitní terénní práce na ostrově Luzon na Filipínách. obrázek : Ofélie Pearsonová

Denisovanové se odchýlili od neandertálců asi před 390 000 až 440 000 lety A možná nedávno Před 200 000 lety. Moderní lidé sdílejí společného předka s oběma skupinami, ale toto rozdvojení Jeho historie sahá asi 800 000 let. Všechny tři skupiny však patří do ztlumit Pohlaví, což znamená, že jsou všichni lidé. A co je nejdůležitější, neandrtálci a denisovani se křížili s moderními lidmi a důkaz toho můžeme vidět v naší DNA. Všichni živí lidé mají v různé míře nějaké neandertálské předky, Včetně lidí afrického původu, ale pouze obyvatelé Tichého oceánu a jihovýchodní Asiaté jsou denisovanského původu . Denisovani vyhynuli asi před 50 000 lety, ale nedostatek fosilních důkazů znamená, že si nemůžeme být jisti. Neandertálci vyšli ze scény asi před 40 000 lety.

Při vstupu do nové studie vědci již věděli, že lidé na Papuánské vysočině mají vysokou úroveň denisovanského původu, ale nová zjištění byla šokem i pro vědce.

„Nejpřekvapivějším objevem je velmi vysoká úroveň denisovanského původu mezi filipínskými negrity, zejména Aita Magbocon,“ vysvětlil v e -mailu Maximilian Larina, populační genetik z univerzity v Uppsale ve Švédsku. „To nás vedlo ke spekulacím, že na Filipínách mohl bydlet Denisovan.“

Aita Magbocon podle NS Národní výbor domorodých národů “Bataanský poloostrov na Filipínách byl obsazen„ už dávno kvůli původu jeho názvu, což znamená „odloučení” od zbytku jazykových skupin Eta “.

Nová studie byla pokusem zdokumentovat demografickou historii Filipín – hlavní práci, která vyžadovala příspěvky od Univerzity v Uppsale, Národní komise pro kulturu a umění Filipín, domorodých komunit, univerzit a místních vlád, mimo jiné skupiny a instituce. the první fáze Z tohoto projektu byl vydán počátkem tohoto roku, kde tým zmíněno Nejméně pět hlavních migrací moderních lidí na Filipíny.

Komunitní setkání s etnickou skupinou Negrito na ostrově Luzon na Filipínách. obrázek : Ofélie Pearsonová

“Jako navazující studie jsme si dali za cíl podívat se do daleké minulosti a vyhodnotit úrovně dávných předků mezi populací, zejména proto, že u některých populací v této oblasti bylo dříve prokázáno, že mají zvýšené úrovně denisovanského původu a ostrov jihovýchodní Asie je známo, že je obýván různými starověkými druhy ztlumitLarina Books.

Analýza zahrnovala 2,3 milionu genotypů patřících k 118 etnickým skupinám na Filipínách, včetně 25 sebeidentifikovaných populací Negrito. Vědci zjistili, že čím více předků Negrito u jednotlivce, tím větší je denisovanský původ.

Jak uvádí studie, Negritos se nedávno mísil se skupinami úzce spjatými s východní Asií. Larina a jeho kolegové to spočítali a Při vyloučení tohoto nedávného přílivu DNA vědci zjistili, že původ Denisovanů mezi Negritos byl o 46% vyšší než míry pozorované u domorodých Australanů a Papuánců. A mezi Ayta Magbukun je nejvyšší.

Tato zjištění jsou “v souladu s modelem nezávislého křížení mezi Negritosem a Denisovany na Filipínách, což naznačuje, že Denisovani mohli být na ostrovech přítomni dlouho před jakoukoli moderní lidskou etnickou skupinou,” řekla Larina. K událostem hybridizace došlo na více místech a v různých časových bodech, což mělo za následek „variabilní úrovně denisovanského původu v genomu filipínského a papuánského negritosu,“ uvedl spoluautor studie Matthias Jacobson, výzkumný pracovník na univerzitě v Uppsale, uvedl v tiskové zprávě. Proto „Naše zjištění odhalují a [more] Složitá a propletená historie moderních a starověkých lidí v asijsko-pacifickém regionu je více než dříve oceňována, “ Larina vysvětlil ve svém e -mailu.

Obraz se stává komplikovanějším kvůli přítomnosti dalších starověkých lidí v této části světa během doby ledové, včetně stojící muž A malý muž nedávno zjistil, Homo lozonensis. Je zapotřebí více důkazů, abychom věděli, zda se tyto skupiny kříží s moderními lidmi A Jejich možný vztah s Denisovanem.

“Je to skvělá práce, která skutečně doplňuje stávající znalosti o pokroku Denisovana.” [the transfer of genetic information] v moderní lidské společnosti, “řekla Sharon Browningová, profesorka biostatistiky z Washingtonské univerzity, která se do studie nezapojila, v dopise.

Dodala, že závěr, že mezi Denisovany a Negritovými předky došlo k dalšímu křížení, „se zdá těžké zpochybnit“. Populace Denisovanů byla rozšířena mezi ostrovy jihovýchodní Asie, uvádí nový výzkum, ale fosilie nalezené v této oblasti podle Browningové neprodukují DNA ani proteiny pro analýzu. Když je to řečeno: „Je lákavé předpokládat, že některé z těchto zkamenělin mohly pocházet z denisovanských populací,“ řekla.

Browning uvedl, že budoucí práce by mohla zahrnovat více genetického sekvenování jednotlivců Negrito, protože by to „poskytlo vyšší rozlišení pro detekci úrovně variability mezi Denisovany, která přispěla k jejich původu“. Hodil by se samozřejmě i objev denisovanských zkamenělin v této oblasti.

Ve skutečnosti pokračují důkazy, že Denisovanové určitě obsadili ostrovy jihovýchodní Asie. Ale člověče, bylo by skvělé konečně najít nějaké skutečné denisovanské zkameněliny na Filipínách a jinde v regionu. Velká otázka: Kde jsou?

