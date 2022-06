Conor McGregor vtipkuje o tlumené reakci Irska na jeho vítězství v UFC

Conor McGregor vtipkoval, že ho na letišti v Dublinu přivítal pouze jeden zaměstnanec, když vyhrál své tři pásy UFC, zatímco Jerry Proshazka včera dostal tisíce lidí.

Ir se při mnoha příležitostech zapsal do sportovní historie rekordními vítězstvími nad Chadem Mendesem, Josém Aldem a Eddiem Alvarezem ve svých třech zápasech o titul mistra světa. Ale kvůli svým závazkům při natáčení v The Ultimate Fighter po jeho dočasném vítězství v pásku pérové ​​váhy nad Mendesem, musel odložit cestu domů.

Podrobnosti o svém návratu držel v tajnosti poté, co Aldo i Alvarez porazili nesporné pásy pérové ​​a lehké váhy ze strachu z přeplněnosti letiště. Irská vláda, jak je notoricky známo, odmítla uspořádat hlavní akci návratu domů kvůli některému z McGregorových slavných vítězství, ačkoli se takové akce konaly pro jiné mistrovské sporty.



obrázek: Zuffa LLC prostřednictvím Getty Images)



I jeho nejrušnější přílet na dublinské letiště po vítězství nad Mendesem bledl ve srovnání s tím, co Prochaska získal při včerejším návratu do České republiky po víkendovém vítězství v lehké váze v Singapuru. V jeho rodném Brně bylo postaveno pódium a tisíce přišly bojovníka pozdravit poté, co Glover sesadil Teixeiru, aby získal pás.

McGregor, který je s Procházkou propojen prostřednictvím jejich správcovské společnosti Paradigm Sports, vtipkoval, že nic takového v žádném ze svých slavných zápasů nezažil. „Všechno, co mám, je amatér.“ [sic] Od Marie na výdeji zavazadel,“ vtipkoval McGregor v tweetu ukazujícím parádu českého bojovníka, než pogratuloval svému kolegovi osadníkovi k velkému vítězství.

Desetitisíce podepsaly petice, aby MacGregorův návrat domů povolila rada hrabství Dublin po jeho vítězství nad Aldem s cílem sjednotit divizi pérové ​​váhy. Ale marně se navzdory svému nebývalému úspěchu vrátil k minimálnímu rozruchu.

Myslíte si, že měl Conor McGregor zažít velký návrat domů během galavečera UFC? Dejte nám vědět své myšlenky v sekci komentářů níže!

McGregorova popularita v jeho rodné zemi v posledních letech po sérii kontroverzí mimo klec opadla. Tyto problémy se shodovaly s poklesem čísla v oktagonu; Od zisku titulu v lehké váze prohrál tři z posledních čtyř zápasů a kvůli zraněním nebyl schopen soustavně bojovat.

V současné době se zotavuje z hrozné zlomeniny nohy, kterou utrpěl loni v létě ve trojzápase s Dustinem Poirierem. Ir se v posledních dnech vrátil do hry a očekává se, že se vrátí na konci tohoto roku nebo na začátku roku 2023.

řekl McGregor zrcadlový boj V dubnu oznámil, že plánuje návrat do velterové váhy, a veřejně dal najevo svůj zájem bojovat o bezprecedentní třetí titul mistra světa. Bude si muset počkat, jak dopadne nadcházející obhajoba Camara Usmana proti kolegovi modelovi Leonu Edwardsovi, která se koná 20. srpna v Utahu.