Aktivisté na COP26 frustrovaní zastavenými investicemi do klimatu

Tři měsíce poté, co prezident Joe Biden na summitu COP26 slíbil návrat Ameriky k boji proti globálnímu oteplování, jsou mladí z Ameriky i ze zahraničí, kteří se zúčastnili mezinárodního setkání, frustrováni nedostatkem akce ve Washingtonu.

„Je to skutečná zrada povinnosti reprezentanta sloužit nejen voličům, ale také zlepšení lidstva,“ řekl Jes Vesconte, rodák z Ohia a Fulbrightův učenec, který nyní žije v Německu.

Vesconte byl jedním ze tří mladých zastánců klimatu Spectrum News NY1 přihlásili se v lednu poté, co s nimi poprvé vyslýchali na místě ve Skotsku v listopadu.

Při svém projevu na klimatickém summitu loni na podzim Biden slíbil, že půjde ve velkém, a poukázal na investice do klimatu ve výši více než 500 miliard dolarů, které jsou součástí jeho programu Build Back Better.

„Uděláme, co je nutné? Využijeme obrovskou příležitost, která je před námi?“ řekl Biden na summitu a vyzval své kolegy vůdců.

Bidenův plán výdajů – zásadní pro závazek administrativy snížit emise uhlíku v USA – se však v Senátu zastavil.

Lily Aaron, středoškolačka z předměstí Chicaga, která je součástí skupiny It’s Our Future, označuje zátarasy v Senátu za „deprimující“, ale řekla, že nic menšího nečekala.

„Nevěřím, že jsme zaujali vedoucí pozici, kterou Biden slíbil, ani tu, kterou ve svém projevu řekl, že ji zastáváme, zvláště s odpovědností, kterou jako největší ekonomika na světě a druhý největší producent emisí máme,“ ona řekla.

Bidenův Bílý dům ukazuje na administrativní úkony bylo to převzato za poslední rok, včetně úsilí o vytvoření pobřežních větrných elektráren.

Některé akce Bílého domu však čelily kritice, včetně velkého aukce vod v Mexickém zálivu pro těžbu ropy.

Pokud jde o ten tlak na investice do klimatu ve výši půl bilionu dolarů, nedávno v polovině ledna Biden vyjádřil určitý optimismus, že by se to ještě mohlo podařit.

„Myslím, že je jasné, že bychom byli schopni získat podporu na více než 500 miliard dolarů na otázky energetiky a životního prostředí,“ řekl na tiskové konferenci v lednu. 19.

Zda však bude mít plán výdajů druhý život v rovnoměrně rozděleném Senátu, kde si demokraté nemohou dovolit jediné zběhnutí, se teprve uvidí. Je to jen jedna z mnoha položek na seznamu úkolů Kongresu, od financování vlády až po schválení nového soudce Nejvyššího soudu.

Bez těchto nových výdajů chtějí někteří jako Vesconte, aby byl Biden v exekutivních akcích v oblasti klimatu agresivnější a testoval hranice své moci.

Na summitu COP26 měl Vesconte na sobě poutavou košili a naléhal na Bidena, aby vyhlásil „klimatickou nouzi hned“.

„Stále má čas na to, aby s tím něco udělal, ne?“ Chtěl bych, aby mi dokázal, že se mýlím,“ řekli.

Šimon Michalčík, který vede českou pobočku ekologické skupiny Plant-for-the-Planet, je skeptický. Jeho skupina si klade za cíl vysadit jeden bilion stromů, aby získal světový čas na snížení emisí.

Michalčík říká, že by do federální vlády příliš velké naděje nevkládal, i když potřeba jednat rozhodně roste.

„Připadá mi to jako snadné rozhodnutí. Takže si myslím, že by jim to mělo připadat jako snadné rozhodnutí. Kdyby si jen trochu přečetli, co se děje,“ řekl.