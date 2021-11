Aktualizace Google Messages překládá odpovědi iMessage pro uživatele Androidu

Kromě chybějící podpory end-to-end šifrování jsou jednou z nejnepříjemnějších věcí pro uživatele Apple iPhone při komunikaci s uživateli Androidu prostřednictvím SMS všechny funkce iOS, které se ztrácejí v překladu. Překlad vizuálního efektu na „(balónový)“ zničí jakýkoli efekt, který chcete, aby efekt měl, a zaplní vaši historii zpráv podivným textem.

Na druhé straně je funkce Tapback společnosti Apple obzvláště nepříjemná. Když používáte iMessage, tento krátký seznam půl tuctu reakcí je snadný způsob, jak vyjádřit uznání nebo potěšení, nebo jen povýšit vlákno na začátek něčího seznamu. Na telefonech s Androidem každý z Tapback vytvoří zcela nový textový blok s textovým popisem interakce a celým původním textem. Jako záložní možnost pro jiný než chytrý telefon nebo funkci usnadnění to nemusí být nutně špatná věc. Může však rychle způsobit, že vlákna pro hromadné zasílání zpráv budou pro uživatele Androidu nepřehledná a nečitelná.

Nová aktualizace softwaru aplikace Zprávy Google, to bylo O víkendu si ho všiml 9to5Google Zdá se, že se nyní zavádí pro některé uživatele Androidu a řeší tento problém převodem odpovědí Tapback do odpovědí emodži. Zařízení Android používající aplikaci Zprávy si mohla navzájem posílat odpovědi na emotikony Už přes rok, ale toto je první pokus společnosti Google zmapovat vlastní mechanismus odezvy společnosti Apple.

Samozřejmě, že v dokonalém světě by nonstop řešení problému s připojením znamenalo přidat Apple Podpora zpráv RCS Pro iPhony nebo pro to, aby se iMessage stal otevřeným standardem, nebo pro Apple, Google a mezinárodní operátory, aby se dostali na stejnou stránku o jednom standardu, který mohou všichni podporovat. Mezitím lze vidět a pochopit alespoň jednoduchou „cool“ odpověď bez ohledu na to, do jakého ekosystému smartphonu je zahrnuta.