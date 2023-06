Restaurace Cedar Rapids v čele se semifinalistou Jamesem Beardem zavírá

Restaurace Rodina Cedar Rapids, kterou provozuje semifinalista ceny Jamese Bearda, bude koncem tohoto roku zavřít své brány.

Restaurace se nachází v historické čtvrti Czech Village Oznamte novinky na Facebooku Desítky komentářů ve čtvrtek večer vyjádřily lítost nad zprávou.

Podle příspěvku na Facebooku Rodina zavírá své brány v listopadu.

„Když tento projekt začal, hvězdy se seřadily a umožnily nám uskutečnit naše sny s podporou některých úžasně talentovaných lidí, o kterých věříme, že budou mít dopad a trvalý dopad na potravinářskou scénu v Iowě,“ napsala restaurace na Facebooku. . „Náš svět se za 4,5 roku ohromně vyvinul,“ řekla Rodina. „Nyní, v době našeho dosud nejlepšího roku, foukají proměnlivé větry a zdá se, že se posunuly hvězdy.“

Rodina byla otevřena v roce 2019 šéfkuchařem Samuelem Charlesem a jeho manželkou a spolumajitelkou Phoebe.

Restaurace podává „Midwestern Comfort Food,“ Podává „vysoce kvalitní jídlo, které vaříme správně,“ řekl Charles začátkem tohoto roku deníku Des Moines Register.

„Chtěli jsme vytvořit restauraci, která by lidem připomínala, jak snadné může být jídlo,“ řekl. „Můžete upéct kuře a upéct nějaké brambory, a pokud je to kuře vysoce kvalitní a brambory jsou vysoce kvalitní, pak bude toto jídlo vysoce kvalitní.“

Stejně jako restaurace po celé zemi, i Rodina’s byla napadena pandemií COVID-19 a přesunula se k pořádání více cateringových a speciálních akcí a hostování malého počtu hostů ve své restauraci na degustační menu. Začátkem ledna 2022 Rodina dočasně přešla na koncept SureBurger, když v restauraci nefungovaly chladiče obývacího pokoje.

„Připojte se k nám na čas, který nám zbývá,“ napsala Rodina na sociální sítě, „ne s jeho plnými důvody a co-kdyby, ale spíše srdečným přivítáním, radostnými setkáními a nostalgickými setkáními.“ „Až do konce naší poslední služby budeme hrdě sdílet naši vášeň pro pohostinnost, jídlo a zážitek, který jste si v Rodině oblíbili. Dovolte nám oslavit tyto poslední okamžiky s naší nejhlubší náladou.“

Šéfkuchař a majitel jmenoval Rodinu semifinalistou ceny Jamese Bearda

Charles byl začátkem tohoto roku jmenován semifinalistou James Beard Award za nejlepšího šéfkuchaře Středozápadu. Ceny Jamese Bearda jsou v kulinářském světě prestižní poctou.

Zatímco Charles nebyl jedním z pěti finalistů – vítěz bude vyhlášen na slavnostním předávání cen v Chicagu 5. června – byl letos jediným semifinalistou z Iowy v kategorii Midwest Chef.

Kromě toho, že Charles byl v roce 2021 jmenován šéfkuchařem roku Iowa Restaurant Association, a několik úspěchů při práci v restauracích v Chicagu a Denveru, včetně toho, že byl v roce 2017 během svého působení v restauraci a baru jmenován Chef’s Colorado Rising Star. Cesta zpátky.

Kde najdete Rodina

umístění: 1507 C Street SW, Cedar Rapids

sdělení: 319-200-2515 nebo rodinaiowa.com

hodiny: pondělí, čtvrtek a neděle od 16 do 21 hodin; pátek a sobota od 16 do 21:30; Nedělní oběd od 10:30 do 14 hodin

Paris Barraza pokrývá zábavu, životní styl a umění pro Iowa City Press-Citizen. Můžete k němu přistupovat na adrese [email protected] nebo 319-519-9731. Sledujte ji na Twitteru @ParisBarraza