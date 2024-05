Pátrání po Britovi a jeho průvodci Šerpou, kteří se před šesti dny ztratili na Mount Everestu, selhalo a nepálský úředník tvrdil, že nemohli být prohledáni, protože spadli z „příliš vysoké výšky“ přes bok. Hora ovládaná Čínou. Daniel Paul Patterson (40) a jeho průvodce Bas Tinggi (23) byli v úterý nahlášeni jako pohřešovaní a podle úředníků je k vytvoření pátracího týmu zapotřebí větší „koordinace“. Dvojice byla zatčena při sestupu z vrcholu poté, co lavina poblíž jižního vrcholu srazila horolezce dolů. „Pohřešované horolezce nyní nelze hledat, protože Brit (horolezec) a jeho Šerpa spadli z Hillary Step, který je asi 8 800 metrů (26 964 stop) vysoký, směrem ke stěně Kangchung v Tibetu,“ řekl Khem Lal. Agentuře Associated Press to řekl Gautam, úředník v základním táboře Mount Everest, který horolezce sleduje. Kangchongovu tvář nakonec ovládá Čína. „Bude těžké je hledat, protože padli na tibetské straně, která potřebuje koordinaci,“ řekl Gautam. Podle agentury Associated Press se očekává, že sezóna výstupu na Everest bude trvat jen několik dní.