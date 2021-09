Oktoberfest se vrací do osady Naber 1. až 2. října

Oktoberfest se o víkendu vrací do osady Naper. Oslavte podzim v originálním pivním stanu akce s živou hudbou, tradiční německou kuchyní, živou polkou a rockovými kapelami v noci, tematickými soutěžemi a výběrem místních a tradičních piv Oktoberfest.

Během dne v sobotu uvidí rozšířená dětská část aktivity pro celou rodinu!

Vstupenky jsou 15 $ nebo 10 $ pro mládež ve věku 4–12 let. Získejte vstupenky předem na www.napersettlement.org. Festivalové hodiny jsou v pátek 1. října od 17 do 22 hodin a v sobotu 2. října od 12 do 22 hodin

Podívejte se na profesionální vyřezávání dýní od Tituse Arensberga v pátek od 17 do 22 hodin a v sobotu do 19 hodin.

v pátek večer, Funny Squad Eda Wagnera Festival zahájí tradiční dechovka hrající německou, rakouskou a českou polkovou hudbu a valčíky a průvody od 17:30 do 19:30 hodin Polycolex, kapela z Chicaga hrající od 8 do 22 hodin „High Speed ​​Clash of Polka and Rock and Roll“

V sobotu 2. října budou v parku hry a aktivity od PRO Martial Arts, Pinot’s Palette, Wicked Ball Chicago, včetně křídového umění, kukuřičného otvoru, obří Connect Four, obří Jenga, trávníku a golfu, od 13 do 16 hodin Zúčastněte se soutěže Stein Holdings od 14:30 do 15:00

Německá kapela The Happy Wanderers z Aurory zahájí svá hudební vystoupení v sobotu od 12:30 do 14:30 hodin

Alpský hrom, německá folklorní/popová kapela, vystupující od 15 do 17 hodin, následovaná Frieze Dreddem, kapelou Chicago polka, hrající od 17:30 do 19:30 hodin

Festival bude zakončen měď z minulosti, s hudbou ze šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let od osmi do deseti večer

Všechny akce Naperville Heritage Society se konají za deště nebo na slunci. Bezplatné parkování je k dispozici v městské parkovací garáži na rohu Eagle a Aurora a na náměstí Naper Settlement Square na ulici Porter Street a Webster Street.