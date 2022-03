Obrození republiky a učenci

Nový rok vdechl nový život některým starým podnikům, které vypadaly, že by se mohly stát součástí seznamu Covid RIP. Lidová republika na Massachusetts Avenue mezi Centre Squares a Harvardem a Thirsty Scholar poblíž Inman Square během pandemie zčernaly. Republik se po 23 letech uzavřel (majitel Robert Blair cítil, že je vhodná doba odejít do důchodu), ale staří zaměstnanci se sešli a rozhodli se spustit Novou republiku. Stalo se to koncem minulého roku (prováděl jsem „novoroční“ úsek) po silnici z náměstí Inman na Cambridge Street vedle Will Gilson’s Puritan & Co. Vysoký barový sport. Červené chromované barové stoličky, vysoké stoly zdobící rozlehlou hlavní místnost vám budou připadat povědomé a je zde spousta dobře umístěných televizorů pro sledování sportu. (V den, kdy jsem tam byl, tam byl obrovský dav evropských fotbalových diváků.) Nabídka je základní, včetně pizzy, křídel a hamburgerů s některými jedinečnými výběry: tatarský tuňák, hovězí dušené maso Guinness, květákové panini, flétny a tuňák . Měl jsem poslední přísadu a kukuřičné lupínky byly měkké a dvojitě navrstvené s velkými růžovými pláty uprostřed skvělého sushi ahi, ochucené a opečené podél okrajů. V každé kapse bylo nakrájené zelí a jack. V nabídce nechybí ani sekce „Hipster Bullshit“ speciálních piv z České republiky a další daleká pivovarská doupata. Nová Republika, která, jak se zdá, již dosáhla statusu „sousedské napajedla“, je otevřena každý den až do pozdních hodin, o víkendech je brunch v 11 hodin.

Nová republika (Cambridge Street 1172Inman Square)

Z cesty na severním okraji náměstí Inman a Somerville-Cambridge Line, The Thirsty Scholar znovu rozsvítila světla pod novým vlastníkem. Tmavý, útulný a teplý, klasický oldschoolový bar otevřený v 90. letech minulého století a hraje prominentně roli ve facebookovém filmu „The Social Network“. Určitě nabídněte slušný sportovní bar a další místo na víkendový brunch, které můžete přidat do svého seznamu. Stálá nabídka je zde také bar basic, ale s mixem kulinářských kuriozit, jako jsou smažené ústřice (zkuste příště za mě, protože je miluji) a smažené masopustní těsto. Je tu talíř s rybami a hranolky, pro který se vrátím se svou 12letou dcerou, která je novou fanynkou britských základních potravin. Mezi základní patří burger, vegetariánská verze burgeru a saláty. Měl jsem černý kuřecí sendvič (můžete ho také smažit), který nebyl příliš černý s pravou stranou zelí navrchu a česnekovými aioli na straně. Bramborový koláč byl pěkný. Věc, kterou musíte mít na boku nebo jako aplikaci, je sůl a ocet. Stejně jako verze s čipem Cape Cod je návyková. Dodává se v klínech ve tvaru tetrisu – zvláštní, ale úžasné. Obyčejné prsty jako strana jsou za příplatek 1 $; Je to víc, ale stojí to za každý cent. Scholar pořádá ve středu večer místa se zajímavými informacemi a ve čtvrtek živou hudbu.

žíznivý svět (70 Bacon Streetoddělení 2, Somerville)

Recenze, články, povídky a eseje spisovatele WBUR Cambridge se objevily v The ARTery, The Boston Phoenix, The Boston Globe, The Rumpus, The Charleston City Paper a SLAB Literary. Tom je také členem Boston Society of Film Critics a všude jezdí na kole.