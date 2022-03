Čeští dobrovolníci vytvářejí centrální web na pomoc válkou zničené Ukrajině

Když náhle vypuknou války nebo humanitární katastrofy, lidé často touží poskytnout podporu postiženým. Může však být obtížné orientovat se v široké a často nekoordinované škále nevládních organizací a webových stránek, které nabízejí různé způsoby, jak se zapojit.

Aby se tomuto problému během pokračujícího konfliktu na Ukrajině předešlo, vznikla ve spolupráci několika nevládních organizací a dobrovolnických skupin iniciativa Česko.Digital. stojimezaukrajinou.cz, webová stránka, která se snaží poskytnout centrální platformu pro každého, kdo chce darovat nebo pomoci Ukrajincům v jejich boji proti invazním ruským silám. Martina Hapová, marketingová ředitelka Česko.Digital vysvětluje:

Foto: Barbora Náumková, Radio Prague International

„Chtěli jsme poskytnout všem Čechům, kteří chtějí pomáhat, na jednotné platformě, kde budou mít přístup ke všem různým formám podpory. Zároveň jsme chtěli tyto formy podpory prověřit, ať už to bylo prostřednictvím projektů nevládních organizací, přímých forem pomoci.“ do ukrajinské armády, nebo Možnosti bydlení pro uprchlíky. Je to samozřejmě proto, že lidé mají samozřejmě obavy z toho, že pošlou peníze někam, kde by ve skutečnosti nemusely být použity k účelu, pro který jsou určeny. To byl tedy i náš cíl – nasbírat širokou škálu ověřených kontaktů .“

Říká, že původně existovalo několik projektů, jak vytvořit takový web, který by běžel paralelně. Avšak naprostá rychlost událostí na Ukrajině poté, co Rusko ve čtvrtek ráno napadlo zemi, přiměla všechny, aby se spojili a vytvořili jednotné webové stránky do 48 hodin. K dosažení tohoto cíle se během jednoho víkendu přes platformy jako Slack a Google docs koordinovalo více než 150 dobrovolníků, kteří často pracovali dlouhé hodiny v noci, říká Hábová.

„Mimořádná rychlost, přínos a široká odezva, jak v rámci komunity, tak mezi dobrovolníky, je působivá. Mnozí k nám přicházejí a chtějí se k nám přidat a pomáhat. Lidé pracující v konkurenčních společnostech se spojují, aby vytvořili jednotný projekt veřejného zájmu. Všichni je velmi proaktivní, nápomocný a pracovitý. Je to zážitek Nezapomeňte toho být součástí.“

Výsledkem je webová stránka, která poskytuje informace a také přímý přístup k relevantním webovým stránkám, a to jak pro ty, kteří poskytují pomoc, nebo ji potřebují. Formy podpory zahrnují přímou finanční pomoc, právní pomoc uprchlíkům, nouzové ubytování, dopravu a linky psychologické podpory pro lidi prožívající trauma. Na platformě je také speciální tržiště, kde mohou jednotlivci podávat nabídky pomoci nebo si z nich přímo vybírat. Stránky je možné prohlížet v českém i ukrajinském jazyce.

Ukrajinští uprchlíci|Foto: Václav Šálek, ČTK

Paní Hábová říká, že stránky jsou z velké části hotové, ale v budoucnu je lze ještě vylepšit.

„Hlavním cílem naší spolupráce se Stojíme za Ukrajinou bylo vytvořit tento web. Teď ho musíme udržovat v chodu a aktualizovat. Na to se zaměříme tento týden. Normálně se naše práce soustředí na tvorbu systémy a následně je předáme našemu správci. Tak tomu bylo u předchozích projektů a těšíme se, že v této tradici budeme pokračovat i u současného projektu.

„Diskutujeme také o možnosti přidat na web mapy. V tuto chvíli je to však stále v rané fázi.“

Stojimezaukrajinou.cz Je to již čtvrtý webový projekt iniciativy Česko.Digital v posledních letech. Předchozí projekty zahrnovaly Učíme Online, online systém, který může provozovat webináře a poskytovat technologickou podporu školám, které byly během pandemie koronaviru zavřené, nebo vládní web Covid Portal.