Nově uvedené domy na prodej v oblasti Waco

Odhadovaný čas dokončení červenec 2023. Půdorys 1837 čtverečních stop 4 ložnice 3 BA nebo 3 ložnice 2 ½ BA s kanceláří a 2 ½ garáží pro auto otevřený plán obývacího pokoje/jídelny a velké technické místnosti/prádelny a zahradního umyvadla v hlavním patře – jeho/její umyvadlo – šatna, žulové desky, sprchový kout z kultivovaného mramoru s prosklenými dveřmi. Koupelna pro hosty v plné velikosti s kultivovanou mramorovou vanou. Kuchyně s nerezovými spotřebiči, žulové desky, žulové ostrovní barové stolování s dvojitými nerezovými dřezy a barovými židlemi, výhled na obývací pokoj a jídelnu, velká spíž, vysoce účinné LED osvětlení a zakázková skříň. Vinylové podlahy, dřevěná dlažba a koberce. Nikl/chromovaná osvětlovací tělesa, kování a sanita, korunkové lišty… Exteriér bude mít chodníky a pouliční osvětlení. Krásná kamenná zeď zakončená cedrovým plotem. Terénní úpravy budou zahrnovat kryté dvory, zavlažovací systém a plot pro ochranu soukromí jednoho stromu. Vnější povrchové úpravy domu budou zděné a dřevěné panely. Kryté přední a zadní verandy. Základovou deskou je 30′ strop a vnější stěny izolované pěnou včetně automatických garážových vrat ve stylu karavanu. O komunitě Vítejte ve Windsor Park Parkway, zbrusu nové rezidenční komunitě pro jednu rodinu v McGregor u Highway 317 na New Windsor Parkway. V nedalekém parku Amsler si můžete užít pěší stezky, discgolf a rybaření. V blízkosti hlavní ulice s restauracemi/kavárnami, pekárnami, kavárnami, posilovnou, místním obchodem s potravinami, bankami a obchody se starožitnostmi. V nejlépe hodnocené McGregor ISD School District. Ve stejné komunitě jako slavný penzion Magnolia House a testovací zařízení raketových motorů SpaceX. Udělejte si nedělní výlet po MacGregorově zemědělské půdě do místní mlékárny a vyzvedněte si nějaké čerstvé mléko a bio potraviny. Jen kousek jízdy do nákupní oblasti Gatesville a brány do Texas Hill Country. Vydejte se z vlakového nádraží Amtrak na víkendový útěk do Dallasu nebo Austinu. Váš nově postavený dům bude mít chodníky, pouliční osvětlení a krásnou kamennou zeď zakončenou cedrovým plotem. Tyto krásné nové domy se rychle prodají. Nenechte si ujít. Dům je otevřen denně od 10-4

