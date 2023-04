Story4 byl spuštěn v České republice a na Slovensku

Lucemburská Network4 Group, jejíž hlavní provozy jsou v Maďarsku, spustila svůj první kanál v České republice a na Slovensku.

Známý jako Story4 je zaměřen na diváky a nabízí dobrou alternativu pro ty, kteří chtějí místo nebo navíc k hollywoodskému obsahu sledovat vysoce kvalitní populární evropskou produkci. Se zaměřením na rodinné a romantické filmy a seriály bude mít více než 1 000 hodin zábavy a každý rok přibude 500 hodin nového obsahu. Více než polovina programů byla vyrobena po roce 2014 a 80 % z nich je dostupných pouze na Story4. Story4 nabízí také sedm sérií, které na českém ani slovenském trhu dosud nebyly k vidění, a všechny filmy a seriály představené veřejnosti budou dabovány.

András Borsány-Gyenes, prezident lucemburské Network4 Group a budapešťské DMC / Digital Media and Communications Ltd. ke spuštění uvedl: „Před spuštěním kanálu jsme provedli rozsáhlý výzkum. Došli jsme k závěru, že existuje nedostatek lineárních televizních kanálů, které by uspokojily diváky, kteří chtějí vysoce kvalitní obsah a dávají ho na první místo. Tak se zrodil STORY4 a nepodobá se ničemu jinému, co je dnes na trhu k dispozici. Naše motto je „Pro opravdové romantiky, kteří milují dobrý příběh“ , a podle toho přinášíme nejvíce romantiky českým a slovenským divákům.“

Tamas Horvat, finanční ředitel a výkonný viceprezident společnosti, dodal: „Mezinárodní znalosti a uspokojování místních potřeb jsou faktory, které zajišťují úspěch STORY4. Již několik let provozujeme celou řadu zábavních kanálů v Maďarsku. Network4 má udělal první krok k tomu, aby se stal nepostradatelným hráčem na regionálním trhu se svým diverzifikovaným portfoliem dostupným na více platformách.“

Network4 s provozuje portfolio pěti obecných zábavních kanálů (TV4, Film4, Story4, Galaxy4 a Max4), dvou sportovních kanálů (Arena4 a Match4) a streamovací služby (Net4+).

