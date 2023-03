Česká republika: odhalena sestava ESCZ 2023

Česká republika odhalila 5 zápasů, o které se bude hrát prostřednictvím ‚ESCZ 2023‘ – národního finále, které se bude konat v pondělí 30. ledna ve 21:00 SEČ.

ESCZ 2023: pondělí 30. ledna ve 21:00 SEČ živě z Prahy

Myla

Markéta Irglová

Bam Bunny

Rodin

Vesna

Hlasování bude zahájeno během show prostřednictvím aplikace Eurovize a bude ukončeno v pondělí 6. února, přičemž vítěz bude vyhlášen krátce poté.

O vítězi rozhodne výhradně veřejné hlasování (70% váha pro mezinárodní fanoušky a 30% pro české fanoušky). Je to poprvé za 15 let, kdy Česká republika rozhodla o přihlášce do Eurovision Song Contest pomocí živého vystoupení.

Mezinárodní diváci budou moci ESCZ 2023 sledovat prostřednictvím a Živý přenos na oficiálním YouTube kanálu Eurovision Song Contestpřičemž čeští diváci mohou sledovat prostřednictvím streamovací platformy iVysílání provozovatele.

Produkční tým tvoří giganti českého zábavního průmyslu v čele s vedoucím produkce Cyrilem Hirschem, Michalem Uticalem, Lucy Kabonovou a Victorem Brosou. Režie se ujmou Vít Bělohradský a Matthias Forda.

Pojďme se podívat na umělce…

Myla

Maila, vyrůstající v Praze, dcera místního jazzového hudebníka, často navštěvuje spoře osvětlené, zakouřené jazzové bary v centru města.

Když sledovala kapely skrz zářící opar cigaretového kouře, který během noci zesílil, zjistila, že má pocit, jako by poslouchala sama, uvězněná v auře hudby.

Když se ve dvaceti letech přestěhovala do Londýna, začala rozvíjet své produkční schopnosti. Mayellino období znovuobjevování zvuku ji vedlo k vylepšování jejího temnějšího alternativního popového zvuku k velkému uznání.

Každý ze tří předchozích singlů byl hrán na BBC Presenter v Londýně, přičemž Jess Ezzat se „zamilovala“ do jejího „neuvěřitelného“ hlasu a poskytla jí místo pro nejlepšího umělce.

Myla je říjnovou ambasadorkou Spotify Equals CZ&SK a její obrázek se rozšířil po celém Times Square.

Markéta Irglová

Markéta Irglová je hudebnice a herečka oceněná Oscarem narozená ve Valašském Meziříčí v České republice. V sedmi letech se Marchita začala učit hrát na klavír, protože to byl nesplněný dětský sen její matky Jany.

V roce 2006 Markétu oslovil irský hudebník Glenn Hansard z The Frames, aby spolupracovala na hudbě k malému irskému filmu, který měl nahrát. Film se jmenoval Jednou John Carney produkoval The Frames, bývalý baskytarista a Glennův přítel, získal Oscara za nejlepší původní píseň (Pomalu klesá). Od té doby žije v Irsku USA a nyní žije na Islandu, kde v roce 2022 soutěžila v Söngvakeppnin – Islandské národní finále.

Vydala 3 sólová alba já jsem r (2011), Mona (2014) a Layla (2022).

Bam Bunny

Pam Rabbit je česká zpěvačka arménského původu. Nepovažuje se ani tak za muzikantku jako za tvůrce, která dělá od všeho, co souvisí s hudbou, tak trochu. Režírování videoklipů se proto stalo také její velkou vášní a považuje to za zpřesnění toho, co pro svou píseň znamenala.

Její tvorba je inspirována jejím tragickým, ale humorným fiktivním světem, který jí pomáhá pochopit, interpretovat a vypořádat se s reálným světem.

Hlavním cílem její práce je dát posluchači najevo, že není jediný, kdo nechápe, co se vlastně děje, a nabídnout mu podporu, smích, někdy i slzy.

Ve světě Eurovize je dobře známá, protože byla doprovodnou zpěvačkou Mikolase Josefa na Eurovizi 2018 v Lisabonu a dvakrát soutěžila na ESCZ v letech 2019 a 2020.

Má velmi ráda zvířata. Odtud název Pam Rabbit.

Rodin

se svým vůbec prvním singlem zlatose počátkem roku 2021 vyšvihla do čela hitparád českých rádií, na kterou byla později nominována Discovery 2021 Podle vlivného hudebního časopisu byla zařazena mezi padesátku aspirantů české hudby adresa.

Už tehdy bylo celkem jasné, že RODAN je jméno, které si zapamatujete – potvrzeno vydáním jeho debutového alba. Brýle jsou pryč v roce 2022 balancující současný pop a indie folk se sympatickou lehkostí, podmanivou intimitou a jemností ve vynikající inscenaci Jana echtice (Ohm Square).

Vesna

Vesna je kapela vedená zpěvačkou a skladatelkou Patrice Voksovou. Za dobu svého působení kapela vydala dvě alba, včetně duetů s Vojtou Dykem a Františkem Černým (Čechomor). V roce 2019 získala Vesna nominaci na ceny Anděl a jako předkapelu si ji vybrala skandinávská zpěvačka Aurora.

Hudba Vesny využívá prvky folklóru v moderním popu a vytváří charakteristickou směs zasněné a energické jevištní hudby. Stálí členové kapely pocházejí z České republiky, Slovenska a Ruska.

Krzysztof Jamal, vedoucí delegace České republiky, řekl: Úroveň písní a umělců. Také jádro ESCZ spočívající ve sdílení talentu a rozmanitosti na naší hudební scéně znemožnilo identifikovat 3 finalisty, takže jsme nadšeni, že můžeme odhalit 5 finalistů, kteří budou soutěžit, aby nás reprezentovali v Liverpoolu.

