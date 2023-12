Prohra České republiky v zápase o bronz se Švédskem na mistrovství světa 2014 by byla pro svou zemi naposledy, kdy by Jaromír Jágr vyjel na led.

Jágr (42 let) po zápase řekl, že to bude naposledy, co bude hrát za český národní tým. Vzhledem k tomu, že pětkrát startoval na olympijských hrách a osmkrát na mistrovství světa, řekl si, že je čas dát si pauzu Rich Shear of The Star-Ledger sdílen.

„Když spočítám poslední dva roky, myslím, že jsem odehrál nejvíce zápasů ze všech hokejistů na světě,“ řekl Jágr. „Už mi není 21. Na druhou stranu mi nevadí hrát. Nejsem unavený.“

„Skočil jsem po šanci. Věděl jsem, že pro mě bude těžké přejít z malého ledu na velký. Vím, že mi příští rok přišel pomoci.“

Jestli takhle Jágr popsal přestávku na mezinárodní úrovni, není to úplně přesvědčivé. To, že přišel o medaili na olympijských i světových hrách v Soči, ho možná trochu mrzelo.

Koneckonců, řekl to opakovaně Nemá v plánu ji úplně pozastavit A je to jen on Podepsal smlouvu na jeden rok Zůstat s New Jersey Devils. Je pravděpodobné, že existuje člověk jako Jágr carte blanche Hrát za národní tým, pokud se rozhodne. Pokud by tomu tak skutečně bylo v národním týmu, jeho kariéra by tam byla pozoruhodná se zlatou medailí na olympijských hrách v roce 1998 a bronzem v roce 2006.

