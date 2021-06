Ian Liedman: Paul Pogba nikdy nebude skvělým hráčem Manchesteru United a měli by ho využít

můžeš říct Dosud nejlepší individuální dovedností v eurech byla perfektní katarská přihrávka Paula Pogby Lucasovi Hernandezovi v rámci přípravy na gól, který pomohl Francii porazit Německo.

Pouze velmi dobrý hráč by myslel na takovou přihrávku a jen lepší hráč by byl schopen.

A to je věc Pogba. Je to opravdu dobrý hráč, a to jak technicky, tak způsobem, jakým vidí obrázky a příležitosti.

Paul Pogba byl proti Německu fantastický a vytvořil nejlepší individuální dovednost v euru

Pogba vypadá šťastně za francouzský národní tým a často se zdá, že hraje dobře, protože v úvodním zápase Euro 2020 proti Německu získal ocenění Muž zápasu.

Pogba hrál v tomto zápase velmi dobře a často hraje za Francii. On skóroval ve finále mistrovství světa 2018 v Moskvě.

A fanoušci Manchesteru United museli po celou dobu sledovat a přemýšlet, proč neměl pravidelně takový dopad na jejich tým.

Pogba je v United téměř pět let. Do klubu se připojil po nedávném evropském šampionátu, kde byl na sociálních médiích přivítán velkou extravagancí, která jako by signalizovala příchod spasitele.

To se ale v Manchesteru United nestalo a jeho nezapomenutelné okamžiky byly omezené

Problém je v tom, že věci tak nefungovaly. Pogba měl několik slušných zápasů a několik zvláštních okamžiků, ale nedokázal změnit směr klubu tak, jak doufal. Nestal se hráčem, který by budoval tým.

Ne všichni hráči to dokážou, bez ohledu na to, jak talentovaní jsou. Někteří hráči musí hrát ve velmi dobrých týmech, aby byli velmi dobrými hráči. Pogba to dokázal v Juventusu – společně s Arturem Vidalem a Andreou Pirlo – a vyhrál několik velkých trofejí. Ve Francii hraje ve středu pole s N’Golo Kante.

Ve společnosti United jsou Fred, Scott McTominay a Nemanja Matic. Pogbovi se nepodařilo zvýšit standardy těchto hráčů příkladem a to bylo zklamáním.

Ukázal svou schopnost zářit po boku velmi dobrých hráčů, ale zdá se, že s touto společností počítá

Když přemýšlím o takových věcech, vždy myslím na hráče jako Roy Keane a David Beckham. Hráli v několika skvělých týmech United, ale také v některých přechodových týmech, které se potýkaly. I ve špatné dny individuální herní standardy zřídka klesají. Kane a Beckham nemuseli být obklopeni skvělými hráči, aby vypadali jako skvělí hráči.

Pogba není v této kategorii. Měl příležitost prokázat rovnocenné postavení, ale neuspěl.

Nyní 28, mohl mít dobré euro. Možná přijde domů jako vítěz.

Kdybych měl takové věci v Manchesteru United na starosti, hledal bych na jakémkoli z nich vydělat peníze a bez ohledu na to je prodat. Kdyby měl být v United opravdu skvělým hráčem, už by to udělal.

Kdyby měl být skvělým hráčem United, určitě by to už udělal

Patrick Schick je kandidát na útěkovou hvězdu

Po dvou skvělých gólech proti Skotsku a pokutovém kopu proti Chorvatsku si velké ligy vždy oblíbily lichou náhodnou hvězdu a českého útočníka Patrika Čecha.

Říká se, že každý tým Premier League se za posledních 12 měsíců podíval na Bayer Leverkusen a jednomyslný verdikt byl „příliš pomalý“.

Uvidíme, jestli to zítra večer bude ještě vyžadovat plný úvazek ve Wembley.

Pepův efekt …

Záložník Manchesteru City Rodri dostal jeden pro tým, protože v poslední minutě španělské remízy v Seville selhal rozbitý polský hráč.

Říkají tomu „technická chyba“. Zajímalo by mě, kdo ho to naučil …

Ashley Williamsová byla v létě překvapivě působivá ve studiu BBC jako kritička READ Britská policie sníží plán praní peněz

Působivá Ashley Williams ve studiu

Jednou z okouzlujících funkcí letních turnajů je, že jsou rozmístěny po BBC a ITV. Obrovské množství lidí v Británii nemá Sky nebo BT.

Úroveň analýz se jako vždy značně lišila. Kvalitu překvapení přineslo například velšské duo BBC Ashley Williams a Neil Taylor, bývalý krajní záložník ve Swansea a Aston Villa.

Pokud jde o hostitele, Mark Bogach a Gaby Logan byli vysoko nad ostatními. Oba jsou dobově pracující novináři, takže možná je z toho co učit.