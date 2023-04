Urban, izolovaný v Evropě, inklinuje k tureckým spojencům na východě

Klenot v koruně

Türkiye je samozřejmě korunovační klenot OTS pro Maďarsko. Když Orbán navrhuje strategii zahraniční politiky Maďarska, Turecko je považováno za jeden ze základních kamenů.

„Rusko je na svém místě, Turecko je na svém místě, Německo je na svém místě – a my jsme mezi tím,“ řekl Orbán v roce 2015 a nastínil geopolitickou realitu země. „Tento systém vztahů musíme neustále řídit.“

Orbán a turecký autoritářský vůdce Recep Tayyip Erdogan jsou považováni za blízké spojence. „Orban je v Turecku velmi populární a Maďaři jsou také považováni za sesterský národ,“ vysvětluje Egerici.

Maďarský výklad sdílené historie obou stran je však poněkud odlišný: Turci napadli a okupovali Maďarsko na 150 let během většiny 16. a 17. století. Generace Maďarů vyrostly na romantickém románu Hvězdy Eigeru z 19. století, který popisuje turecké nájezdníky jako bezohledné a zobrazuje Maďary hrdinně bránící svou zemi proti Osmanské říši.

Politická realita 21. století však vyžaduje kompromisy. „Práce a peníze jsou důležité, ale nejdůležitější je mít přátele. Maďarsko stojí za svými přáteli – i když je to někdy ‚nepohodlné‘,“ řekl Orban v roce 2017 během návštěvy Ankary.

Orbanovi i Erdoganovi vyhovuje přiblížit Maďarsko OTS, říká Sencer Gozubenli, turecký analytik z Abo Akademi University ve Finsku.

Erdogan má stejně jako Orban své vlastní problémy s EU, ale zároveň se Ankara i Brusel navzájem potřebují k řešení mnoha společných problémů, včetně uprchlické krize, ekonomické spolupráce a bezpečnosti. Mezi Tureckem a EU je rozdíl, ale také se navzájem potřebují – Turecko potřebovalo most [and] Orbánovo Maďarsko hraje roli mostu, říká Gozubinli.

Na mezinárodní scéně se obě země v případě potřeby vzájemně podporují v zahraniční politice. „Podívejte se na vstup Finska a Švédska do NATO – Erdogan byl ve své pozici sám [of holding up their accession]Urban mu ale přispěchal na pomoc a ukončil svou izolaci, “upozorňuje Guzonbinli.

Orbán se přitom Erdoganovi dvoří velkými nákupy obrany. Takové obchody jsou obvykle prováděny tajným způsobem. Investigativní zpravodajský web Atlatszo OTEVŘENO Maďarská armáda loni nakoupila obrněná vozidla Gidran turecké výroby přes prostředníka, jehož majitelem je státní podnikatel Laszlo Zej a turecký oligarcha Suat Karaos. Vojenská vozidla byla oceněna na 30 let, ale Atlazzo odhadl, že každá pravděpodobně stála kolem půl milionu eur.

Maďarský ministr obrany Christophe Szalay Bobrovinsky podepsal v říjnu v Ankaře memorandum o porozumění o rozšíření „budoucí vojenské spolupráce“.

„Když Orbán oznámil, že Maďarsko má zájem o nákup tureckých ozbrojených bezpilotních letounů vedle jiných prodejů, prezident Erdoğan to použil jako materiál pro kampaň… řekl, že i EU kupuje naše zbraně,“ říká Gözubinly.

Jejich vzkvétající vztah má ještě jeden rozměr, tvrdí odborníci: rostoucí antiamerikanismus. Obě země jsou členy NATO, přesto byly vynechány na seznamu pozvaných prezidenta Joe Bidena Summit pro demokracii dva roky po sobě. Oba jdou po laně ve válce na Ukrajině a balancují mezi Kyjevem a Moskvou.

Není divu, že maďarská diplomacie je tureckými všeobecnými volbami 14. května posedlá. Ztráta dalšího spojence v Evropě bude pro Viktora Orbana poněkud bolestivá.