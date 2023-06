Nejlepší způsob, jak sledovat Oppenheimer: IMAX & PLF vysvětlil

Oppenheimer, životopisný film o atomové bombě, který tají oči, Christopher Nolan, je téměř tady – ale jak lépe to sledovat? Máme podrobnosti o IMAX, 70 mm, Dolby Cinema, PLF a dalších.

Zadní část 18kolového kamionu vystřelí vzduchem a překlopí se na silnici, barokní panoráma města se sklání k nebi, odvážné převzetí a zničení letadla, rotující silueta vesmírné lodi obklopená sutinami nad střechou. Ledově bílá atmosféra vzdálené planety: Toto jsou jedny z nejúžasnějších a nejúžasnějších scén v Nolanově kinematografii, všechny umocněné silou IMAXu.

Po pohlcující válce vzduch-země-moře v Dunkerque a spektakulárních před/vnitřních explozích Tenet vypadá Oppenheimer jako další epický skok vpřed: „hororový“ film o „nejdůležitějším muži, který kdy žil“, se silnou prodejní pointou. jaderné zbraně vytvořené bez CGI.

Možná více než kdy jindy je nutné, abyste hledali nejlepší a největší obrazovku, kterou můžete pro Oppenheimera najít, takže zde je přehled nejlepších způsobů, jak ji zobrazit.

Nejlepší způsob, jak sledovat Oppenheimera: jednoduchá odpověď

Pokud můžete, měli byste vidět Oppenheimera v IMAX 70 mm.

Je to proto, že film je navržen pro tento specifický formát, přičemž Nolan zajišťuje, že tato show změní měřítko obrazu až na poměr stran 1,43:1. Podle něj podle APJe to „nejlepší možný zážitek“ ze sledování filmu.

Aby bylo jasno, ne každé IMAX kino nabízí 70mm (vyjmenujeme všechna místa za chvíli); Ve skutečnosti je toho schopno pouze 25 kin po celých Spojených státech. Takže, co byste měli dělat místo toho?

Měli byste hledat jakoukoli obrazovku PLF, ať už jde o běžné kino IMAX, Dolby Cinemas nebo formáty specifické pro divadla. Dolby Cinemas nabízí zvuk HDR a Dolby Atmos, o kterém se někteří domnívají, že je lepší než zvukové systémy IMAX.

Nolan rozesílá přes 100 70mm výtisků do celého světa a je to „skvělá show…tyto dva formáty jsou trochu odlišné a oba je miluji.“

Nejlepší způsob, jak vidět Oppenheimera: všechna 70mm kina IMAX

Kompletní seznam 70mm IMAX kin ve Spojených státech a jinde naleznete níže:

my:

Harkins Arizona Mills 25 & IMAX – Tempe, AZ

AMC Metreon 16 & IMAX – San Francisco, Kalifornie

Universal Cinema AMC v CityWalk Hollywood & IMAX – Universal City, CA

TCL Chinese IMAX Theatre – Hollywood Ca

Regal Edwards Ontario Palace & IMAX – Ontario, Kalifornie

Regal Irvine Spectrum 21 + IMAX – Irvine CA

Esquire IMAX – Sacramento, Kalifornie

Regal Hacienda Crossings & IMAX – Dublin, Kalifornie

AutoNation IMAX, Muzeum objevů a vědy – Fort Lauderdale, Florida

Regal Mall of Georgia a IMAX – Buford, GA

Divadlo IMAX v Indiana State Museum – Indianapolis, Indiana

Chrysler IMAX Dome Theatre, Michigan Science Center – Detroit, MI

slavit! Grand Rapids North Cinemas a IMAX – Grand Rapids, MI

AMC Lincoln Square 13 a IMAX – New York, NY

Regal UA King of Prussia & IMAX – King of Prussia, PA

Providence Place Cinemas 16 a IMAX – Providence, RI

AMC Rivercenter 11 a IMAX – San Antonio, TX

Cinemark 17 a IMAX – Dallas, TX

Regal Opry Mills & IMAX – Nashville, Tennessee

Kanada:

Scotiabank Chinook & IMAX – Calgary, AB

Scotiabank Edmonton & IMAX – Edmonton, AB

Cineplex Langley & IMAX Cinema – Langley, BC

Cineplex Cinemas Mississauga & IMAX – Mississauga, ON

Cineplex Vaughan & IMAX Cinemas – Woodbridge, ON

Kramer IMAX, Saskatchewan Science Center – Regina, SK

Spojené království:

BFI IMAX, British Film Institute – Londýn, Velká Británie

Vue Manchester IMAX & The Printworks – Manchester, Spojené království

Ronson Theatre ve Science Museum – Londýn, Velká Británie

Austrálie

IMAX, Melbourne Museum – Melbourne, Austrálie

Evropa:

Divadlo IMAX, Palác Flora – Praha, Česká republika

„Film IMAX oživuje obrázky,“ uvedl Nolan v prohlášení. Od rozlišení a barev po ostrost a celkovou kvalitu se nic nevyrovná používání filmových kamer IMAX. Filmový formát IMAX je zlatým standardem pro filmovou fotografii.“

Nejlepší způsob, jak sledovat Oppenheimera: co to všechno znamená?

Pokud nejste zkušený filmový divák, může to být docela matoucí, když se snažíte zjistit, kde z filmu, jako je ten Oppenheimerův, vytěžit maximum, proto jsme níže rozebrali některé klíčové pojmy:

IMAX, odvozený od „maximálního obrazu“, je název pro kamery a kina vybavená většími obrazovkami a vylepšeným zvukem.

70 mm znamená, že skutečný filmový pás je dvakrát větší než standardní 35mm tisk, s vyšším rozlišením, širším rozsahem barev a většími poměry stran

PLF je zkratka pro Premium Large Format, používaný k popisu IMAX, některých obrazovek Dolby Cinema a dalších formátů specifických pro kina, jako je Cineworld’s Superscreen a Screen X.

IMAX 70mm tisk Oppenheimera je konečnou verzí filmu, jak vysvětlil Nolan v Virový Tik Toknatočený na „nejvyšší zobrazovací formát, jaký byl kdy navržen, což vám dává neuvěřitelný pocit ponoření do obrazu.“

Film byl natočen v kombinaci IMAX 65mm a Panavision 65mm, která bude následně promítána v 70mm. „Ostrost, jasnost a hloubka obrazu nemá obdoby,“ řekl Nolan agentuře Associated Press.

„Titul je pro mě natáčení na IMAX 70mm film, opravdu necháte zmizet plátno. Cítíte se jako 3D bez brýlí. Máte obrovské plátno, které naplňuje periferní vidění diváků. Ponoříte je do světa film.“

Nejlepší způsob, jak sledovat Oppenheimer: IMAX 70 mm, laser a digitální vysvětlovač

Existují tři různé typy projekce IMAX: IMAX 70 mm, IMAX s laserem a IMAX digitální.

IMAX 70mm je bezpochyby volbou elity. Kina jsou vybavena masivními 70mm projektory, které, i když mohou být vzácné, poskytují vynikající vizuální a zvukovou kvalitu ve srovnání s jakoukoli jinou prezentací. „Naplňuje to vaše periferní vidění… Jasnost, jasnost, to je zlatý standard. Nejblíže se to blíží reprodukci světa tak, jak ho vidí vaše oko.“

IMAX s laserem není vůbec špatná volba. Je to forma show „od základu navržená výhradně pro IMAX obrazovky“ – více se můžete dozvědět ve videu níže:

Některé obrazovky IMAX jsou vybaveny duální laserovou technologií, jiné používají jediný laser a starší obrazovky používají projektor s xenonovou lampou; Poslední jmenované jsou známé jako digitální obrazovky IMAX, které nabízejí digitální projekci o 2K nižší. Měli byste hledat laserové monitory, mají vynikající vizuální vlastnosti; Vyšší jas, bohatší barvy a ostřejší obraz. Pokud váš monitor používá duální lasery, získáte lepší obraz.

Kina vám řeknou, zda obrazovka IMAX používá laserovou technologii. Například, AMC to zobrazuje od začátku rezervacezatímco Cineworld má všechny stránky uvedené v webová stránka.

IMAX Melbourne poskytlo video srovnávající IMAX 70mm film a laserovou technologii, které byste si měli prohlédnout níže:

Pokud se obáváte, že přijdete o skutečný Oppenheimerův zážitek, nevadí: Nolan a jeho tým tvrdě pracovali na digitalizaci filmu, aby se ujistil, že každá kopie stojí za návštěvu.

„Musíme velmi pečlivě plánovat, protože natáčením filmu v IMAX zachytíte spoustu informací. Váš film se dobře přeloží do všech formátů, protože získáte maximální množství vizuálních informací. Ale na plátně jsou různé tvary – to, co my Co si musíte naplánovat, je to, jak své obrázky zarámujete, aby je bylo možné zobrazit na různých scénách se stejným úspěchem.“

„Na natáčení filmu IMAX je to vzrušující: Když skenujete do digitálního formátu, pracujete s nejlepším možným obrazem, jaký můžete získat, což se krásně promítá do nových formátů projektorů, jako jsou laserové projektory.“

Oppenheimer vstoupí do kin 21. července 2023. Více o filmu najdete zde a naše další zpravodajství zde.