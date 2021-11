Mrazivý listopad je měsícem filmového festivalu v Calgary – THEYYSCENE

Kdy se stal listopad v Calgary měsícem večírků filmových festivalů?

Městská hudba, umění, tanec a divadlo se v tomto ročním období obvykle začínají prosazovat, velké obrazovky se kvůli oscarovému uměleckému rozruchu obvykle vynechávají a obecně se mnoho projektorů připravuje na rozdrcení vánočních filmů.

teď ne.

Když se listopad začíná zakusovat do rukou, uší, prstů a krku svých obyvatel, město pořádá neuvěřitelně jedinečné a specifické akce, které filmovým fanouškům dodají trochu lásky navíc.

Evropský filmový festival v Calgary právě oslavil své 10. výročí svou dosud největší událostí. Ale počkej. je toho víc.

Pro fanoušky anime je cílem akce Quickdraw od 19. do 28. listopadu, Mezinárodní festival nezávislé animace GIRAF.

Nakonec měsíční jízdné pro filmové diváky končí CUFFdocs na filmovém festivalu v Calgary Underground Film Festival, který se koná od 24. do 28. listopadu.

To všechno jsou věci, které dělají toto město živé a více obyvatelné a hodné vaší podpory, času a pozornosti.

Požádali jsme lidi, kteří každý festival znají nejlépe, aby se podělili o svůj názor na plody jejich filmové práce a na to, co můžete očekávat, když si jejich nabídku na plátně kupujete.

on jde. podpora. Podívejte se na dobré věci. Zůstat v bezpečí. udržet v teple.

Quickdraw GIRAF Animation Association

s: Jaká je vaše role na festivalu a co chcete, aby o vás lidé z Calgary věděli?

A: (Peter Hemminger) Jsem spoluprogramátor pro GIRAF a sdílím všechna programová rozhodnutí s ředitelem programování Quickdraw, Ryanem von Hagenem (plus tým dobrovolníků, kteří nám pomáhají plnit rozkazy, a dva další zaměstnanci Quickdraw, kteří pomáhají udělat událost skutečně stát se). Je to opravdu malý tým, abychom udělali festival tak velký, ale nějak to děláme dál.

s: Jaký je výtah vašeho filmového festivalu, jak ho vidíte a jeho program nyní, včetně stručné historie, jak jste se sem dostali?

A: GIRAF je oslavou nezávislé animace. Každý rok připravujeme výběr krátkých filmů z celého světa, o kterých si myslíme, že jdou na novou úroveň nebo které si zamilujeme z jiných důvodů, a prezentujeme je vedle hraných filmů, besed o umělcích a workshopů.

Filozofií festivalu je umožnit lidem přístup k této bohaté a rozmanité umělecké komunitě, které se ne vždy dostává zaslouženého uznání.

Zarezervujeme si nějaké dobrodružné filmy, ale také spoustu krásných filmů, které jsou jednoduché nebo hloupé a zábavné. Je pro nás důležité brát animaci vážně jako umění, ale je také důležité zajistit, aby byla přístupná. To je nejlepší způsob, jak přimět ostatní k závislosti na anime, jako jsme my.

Když festival v roce 2004 začínal, byl zaměřen především na místní animační komunitu, sdíleli svou práci a navzájem se učili novým dovednostem. Během let se rozrostl v trochu tradičnější filmový festival, který přináší více filmů z celého světa a přesouvá se spíše do kin než do studií Quickdraw. Ale stále se snažíme zajistit, aby měl ten smysl pro komunitu a podporu, aby si zachoval původního ducha.

s: Jaké jsou vrcholy roku – jak filmy, tak i případné vedlejší produkty?

A: Naší hlavní umělkyní je letos Renee Zane, úžasná animátorka, jejíž práci je těžké rozeznat – kreslila ručně 2D, akvarel, glazuru a další – ale vyhrála hlavní ceny na Sundance, SXSW a TIFF a její práce jsou vystaveny na každý velký festival animace venku. Uspořádá retrospektivní výstavu svých prací a také online workshop.

Jedna show, ze které jsme opravdu nadšeni, je Krysarova retrospektiva, velmi temná česká adaptace filmu Krysař z roku 1986. Je to úžasný film s uměleckým stylem inspirovaným německým expresionismem a středověkým uměním, ale zcela doplněný stop-mupety a zdá se, že být Nic jiného tam není. Jedinou její digitální kopií byla verze v nízkém rozlišení na YouTube, takže jsme kontaktovali české studio, které ji vyrobilo, a oni pořizují zbrusu nový sken svého 35mm tisku a GIRAF to dostane poprvé. objevit se kdekoli.

A abychom se rychle dostali k některým: Spolupracujeme s Calgary Economic Development na uspořádání panelové diskuze se skupinou animátorů videoher, s umělci, kteří pracovali ve studiích jako EA a Ubisoft a ve hrách jako FarCry a Celeste, abychom mohli mluvit. o rozdílech mezi hrami a filmovými animacemi; 24 Memes Per Second, anonymní instagramový účet, který milujeme, spravuje balíček oblíbených ukázkových kreslených filmů a pořádá workshop tvorby memů; A naše krátké balíčky jsou vždy vrcholem festivalu. Stále klademe důraz na pár výběrů, když to píšu, ale budeme mít asi 90 filmů v 11 krátkých balíčcích, což je asi největší festival, jaký jsme kdy dělali, a více než čtvrtina těch filmů jsou kanadské premiéry.

Každým rokem nacházíme další a další skvělé filmy a festival se neustále rozrůstá, protože je příliš mnoho filmů, které si nemůžeme dovolit sestříhat.

s: Víme, že mají rádi vaše děti, ale vyberte si oblíbený film, který mezi zadumanými nesmí chybět, a řekněte nám proč.

A: Pokud existuje jistá brána na festival, je to Indie Animation Mixtape a Side A má být opravdu přehledem všeho, o čem festival je. Kniha začíná stručným popisem našeho hlavního umělce o emocionálním životě černé díry a odtud pokračuje ukázkou skutečného výběru stylů, technik a nálad animace. Zahrnuje také nejnovější krátký film od jednoho z mých absolutně nejoblíbenějších současných animátorů, Yoriko Mizushiri, jehož filmy jsou jakousi animovanou verzí ASMR – velmi pomalé a taktilní, až vám běhá mráz po zádech.

s: Jak se festival přizpůsobuje aktuální době COVID akce 2021?

A: Jsme online teprve druhým rokem v řadě. Minulý rok jsme se kvůli show drželi v Albertě, ale letos budou naše filmy dostupné po celé Kanadě. Na loňských akcích jsme navázali partnerství s některými organizacemi v Halifaxu, Regině a Winnipegu a jsme nadšeni, že na tom můžeme stavět a sdílet tyto filmy s širším publikem.

Stále však opravdu doufáme, že v novém roce přineseme do kin to nejlepší z GIRAF. Na online pořadech je spousta skvělých věcí, ale nic takového jako sledování těchto filmů na plátně kina.

Scéna z filmu CUFF.Docs Woodlands Dark & ​​​​Days Bewitched: A History of Folk Horror od kanadského režiséra Kier-La Janisse

Festival dokumentárních filmů CUFF.Docs

s: Jaká je vaše role na festivalu a co chcete, aby o vás lidé z Calgary věděli?

A: Jmenuji se Cameron McGowan a jsem hlavní programátor pro filmový festival v Calgary Underground Film Festival. S CUFF programuji již deset let a od začátku jsem s CUFF.Docs na Festivalu dokumentárních filmů! Jsem také hostitelem podcastu CUFFcast pro filmový festival v Calgary Underground Film Festival, kde děláme rozhovory s aktivními členy komunity žánrového filmu a diskutujeme o všech věcech CUFF.

s: Jaký je výtah vašeho filmového festivalu, jak ho vidíte a jeho program nyní, včetně stručné historie, jak jste se sem dostali?

A: CUFF.Docs je festival dokumentárních filmů sponzorovaný Calgary Underground Film Festival, který začal, protože jsme v dubnu odmítli několik skvělých dokumentů pro náš hlavní festival, takže jsme celý filmový festival dokumentů zahájili až v listopadu. Existuje tolik dokumentů, které jsou v duchu špičkové kinematografie CUFF, které jsou zábavné a relevantní, a s tolika úžasnými dokumenty z poslední doby stále zjišťujeme, že potřebujeme zabít nějaké miláčky.

s: Jaké jsou vrcholy roku – jak filmy, tak i případné vedlejší produkty?

A: Letos máme dva balíčky krátkých filmů, kde jsme měli na výběr nečekané množství úžasných dokumentů, a také představujeme domácí dokument režiséra Dominica Keelera s názvem Love: The Last Chapter, její premiéru v Albertě, ale také její první promítání v kinech. Jsme také velmi rádi, že se vrátíme do kina Globe na osobní představení, protože jsme museli tento prvek festivalu v roce 2020 zrušit kvůli pandemii.

s: Víme, že mají rádi vaše děti, ale vyberte si oblíbený film, který mezi zadumanými nesmí chybět, a řekněte nám proč.

A: Můj absolutně nejoblíbenější film, který nabízíme, je Woodlands Dark & ​​​​Days Bewitched: A History of Folk Horror od kanadského režiséra Kier-La Janisse. Tento vysoce elegantní dokument (doplněný uměleckými sekvencemi od Jaye Maddena) zkoumá kořeny filmových příběhů lidového hororu v mezinárodním měřítku a upozorňuje na některé krásné filmy, které možná mnoho lidí nevidělo. Dokonce i filmový nadšenec jako já měl po ruce pero, aby si zapsal některé z těchto krásných, méně známých titulů, abych si mohl pamatovat, že jsem je později sledoval. Viděl jsem film už dvakrát a udivuje mě, jak dokáže být tak informativní a přitom schopen sdělit tyto informace pomíjivým a dojemným způsobem.

s: Jak se festival přizpůsobuje aktuální době COVID akce 2021?

A: Kvůli pandemii budeme mít menší kapacitu pro naše promítání v kině a všichni lidé, kteří se naší akce osobně zúčastní, budou muset v kině předložit průkaz totožnosti a doklad o dvojitém očkování (nebo negativním testu) a také nosit roušku. kino. Pro většinu výběrů nabízíme také online virtuální show s naší zabezpečenou platformou. Mějte na paměti, že máme několik divácky přívětivých dokumentů, které jsou dostupné pouze v kinech: This Is Gwar a Kurt Vonnegut: Unstuck In Time, ale k dispozici budou téměř všechny ostatní filmy.