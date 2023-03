Spojené státy, Francie a Izrael: Jak vznikají tři modelové demokracie

Na tričku příznivce amerických republikánů je napsáno: „Raději bych byl Rus než demokrat.“

„Musíme srazit francouzskou ekonomiku na kolena,“ prohlásil prezident francouzské Confédération Générale du Travail.

„Skončeme s mocí Nejvyššího soudu plného levicových, propalestinských Aškenázimů,“ říkají ministři izraelské vlády prosazující extrémní reformy soudnictví.

Spojené státy, Francie, Izrael: tři země, tři kontinenty, tři nesouvisející případy. Zdá se však, že každá země je na pokraji nervového zhroucení v tom, co se zdálo jako zatvrzelé demokracie.

Jak vysvětlíme tyto politické excesy, iracionální prohlášení a dokonce sebevražedné sklony?

Odpověď se zdá jednoduchá: ve Spojených státech, ve Francii, v Izraeli – což zdaleka není vyčerpávající seznam – je demokracie zpochybňována rostoucí polarizací společnosti. Dokážeme zvládnout konkurenční nápady a protichůdné zájmy. Ale jak reagovat na hněv, dokonce i nenávist, způsobený pocitem nespravedlnosti a ponížení?

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a francouzský prezident Emmanuel Macron nemají nic společného, ​​až na to, že oba možná podstupují politické riziko. Ale ve své touze změnit status quo – institucionální v Izraeli, sociální ve Francii – se oba odcizili většině svých krajanů.

Poslední bašta demokracie

To, o co se v Izraeli hraje, je prostě existenční: přežití země jako demokracie, která respektuje rovnováhu sil mezi výkonnou, zákonodárnou a soudní složkou. Tradiční elity země – bez ohledu na jejich politické sklony – do značné míry povstaly, aby vyjádřily svou nelibost nad tímto útokem na moc soudců, které považují za poslední baštu demokratického státu bez ústavy.

Zdálo se, že Netanjahu v pondělí pozdě – alespoň prozatím – ustoupil od pozastavení reforem poté, co někteří záložníci IDF odmítli cvičit na protest proti vládním plánům. „Hlasování se odkládá, aby byl čas na debatu,“ řekl. .

Izrael je stále malá země v nepřátelském regionu a potřebuje spojence.

Izraelský prezident Isaac Herzog varoval své občany před tím, co považuje za velmi reálné riziko občanské války. Je zajímavé poznamenat, že zastánci „soudní revoluce“ – ti, kteří si zakládají na myšlence obrany židovského státu proti „západnímu unášení“ Izraele – se nikdy nezmiňují o katastrofálních důsledcích, o nichž se zmiňuje Bible, o rozdělení, které došlo v izraelském království, což nakonec vedlo k jeho zmizení.

Navzdory své vojenské, ekonomické a technologické síle zůstává Izrael malou zemí s méně než 10 miliony obyvatel. Pro dlouhodobé přežití v převážně nepřátelském regionu potřebuje národ spojence a podporu. Nemůže odcizit Washington i americkou židovskou komunitu zároveň. Čína nepřijde a nezachrání Izraelce před sebou samými jako poslední možnost. Na rozdíl od Západu se Čína vůči židovskému světu necítí provinile.