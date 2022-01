Hladový jezevec náhodou objeví ve Španělsku stovky starověkých římských mincí

Jezevec evropský (Meles meles). (Obrazový kredit: Shutterstock)

hladový jezevec Zdá se, že hledání potravy odhalilo to, co se ukázalo jako stovky římský Mince ve španělské jeskyni, podle nové studie.

Archeologové poprvé objevili několik mincí ležících na zemi u vchodu do malé jeskyně v lesích u Grada na severu Španělska v dubnu 2021. Vědci mají podezření, že mince objevil evropský jezevec (hladká hladká) z nedalekého doupěte poté, co silná bouře způsobila, že na zem spadlo několik stop sněhu, což zvířatům znesnadnilo hledání potravy. Hladový jezevec se možná odvážil do jeskyně hledat něco k jídlu, ale místo toho narazil na mince.

Po úplném vykopání jeskyně výzkumníci shromáždili 209 mincí datovaných mezi 3. a 5. stoletím našeho letopočtu, podle španělského zpravodajského webu. Země . Další analýza odhalila mince, které byly většinou vyrobeny z měď a bronz, na různých místech napříč římská říše Včetně Konstantinopole (nyní Istanbul), řecké Soluně a Londýna. Tým zveřejnil svá zjištění 21. prosince 2021 v časopise Sešity prehistorie a archeologie z Autonomní univerzity v Madridu .

„K dnešnímu dni se jedná o největší poklad římských mincí nalezený v jeskyni v severním Španělsku,“ napsali vědci ve svém článku. Popsali objev jako „výjimečný objev“.

Koncem 30. let skupina 14 zlato Ve stejných lesích byly nalezeny také římské mince, známé jako Chappiho poklad. Vědci se domnívají, že místní obyvatelé možná pohřbili své mince, aby si zachovali svou integritu během období extrémní politické nestability v regionu. Nejnovější mince v nově objevené skupině Grado pochází z roku 430 n. l. poté, co Suebi – skupina Germánů pocházející z moderního Německa a České republiky – údajně dobyli a vyhnali Římany ze Španělska v roce 409 našeho letopočtu. do El Pais.

„Nahromadění důležitých nálezů lze – s opatrností – považovat za reakci na konflikt zuřící v pohraniční oblasti,“ řekl El Pais vedoucí výzkumník Alfonso Fangol Peraza, archeolog z Autonomní univerzity v Madridu.

Badatelé mají podezření, že nově objevené mince jsou součástí většího pokladu a vrátí se do jeskyně k dalším vykopávkám, aby hledali další mince a důkazy, že jeskyně mohla být také osídlena vysídlenými Římany. „Chceme vědět, jestli je to jednorázový úkryt, nebo tam žije skupina lidí,“ řekl Peraza El Pais.

