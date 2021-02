Výzkumník uvedl, že protesty proti puči v Myanmaru se liší od předchozích demonstrací

Vysvětlil, že tyto protesty se výrazně lišily od rozsáhlých demonstrací, které se konaly v roce 2007 a byly známé jako „šafránová revoluce“, které vypukly na základě rozhodnutí vojenské vlády. Zvyšte ceny pohonných hmot.

Pauling řekl: „Toto je Myanmar, který strávil posledních 10 let otevřeným světu a demokratizoval.“ „Většina občanů má mobilní připojení k internetu – nebo to udělali před převratem. Většina lidí v ulicích si pravděpodobně nepamatuje šafránovou revoluci přímo a určitě si nevzpomíná na rok 1988.“

Myanmar byl svědkem národních protestů, pochodů a občanských nepokojů v roce 1988, což se někdy označuje jako povstání z roku 1988.

Pauling o současných demonstrantech řekl: „Může to být dobré i špatné, protože je to může dobře přesvědčit, že armáda nepřijme drastická opatření.“ Nebo by jim to dalo sebedůvěru jít ven a ukázat generálům, že nevládnou ve stejném Myanmaru, v jakém vládli před 15 lety.

Vysvětlil, že ačkoli to byl pro Myanmar „pozoruhodně nebezpečný okamžik“, junta okamžitě neskočila na nejhorší možnou odpověď. V předchozích protestech byli demonstranti zabiti při represích, zatímco mnozí byli zatčeni.

Agentura Reuters s odvoláním na místní média uvedla, že demonstranti v hlavním městě Naypyta a dalších městech, jako je Mandalay, byli zraněni bezpečnostními silami. Agentura uvedla, že policie vypálila masivní výstřely do vzduchu a k rozptýlení demonstrantů použila vodní děla a slzný plyn. CNBC nemohla tyto zprávy nezávisle ověřit.

Spojené státy to mají Odsoudila převzetí armády a hrozila sankcemi. Peking reagoval mírněji s Ministerstvo zahraničních věcí na nedávných tiskových konferencích Popsat Čínu jako „přátelského souseda Myanmaru“ a požadovat řešení, která by pro ni zaručila politickou a sociální stabilitu.

Ale Čína, Japonsko, Singapur a Thajsko mají větší vliv Pokud jde o myanmarskou ekonomiku, než je tomu v USA.

„Myslím, že skutečnou otázkou je, co Japonsko dělá, protože je jediným hráčem mezi hlavními hráči, který pravděpodobně způsobí generálům jakoukoli ekonomickou bolest,“ řekl.

Varoval tento měsíc náměstek japonského ministra obrany A místní zprávy uvádějí, že kdyby svět v reakci na převrat uzavřel komunikační kanály s armádními generály v Myanmaru, mohlo by to přimět zemi jihovýchodní Asie, aby se přiblížila k Číně.