GTA 6 dostává po únikech neoficiální mapu | GameSpot News – Aktualizace novinek GS

Zatímco Rockstar byl zaneprázdněn čištěním internetu od jakékoli rané hry, fanoušci byli zaneprázdněni sestavováním mapy lokace GTA 6 na základě vodítek z těchto uniklých záběrů. Projekt připomíná fanouškovskou mapu GTA V vytvořenou uživateli GTA Forum, kteří pomocí propagačních záběrů a screenshotů hry získali první pohled na Los Santos. Tentokrát je vygenerována kostěná mapa pomocí souřadnic hry zobrazených v úniku, aby bylo možné zjistit, kde je každé místo ve vztahu ke zbytku. Tito kartografové museli být kreativní, aby obešli omezení autorských práv Rockstaru, se spoustou diskuzí na hlavních fórech GTA, které se točí kolem toho, jak přesně zmapovat uniklý obsah bez zahrnutí obrázků, které nelze zveřejnit komunitě. Jiné projekty hostované mimo fóra mají v práci kompletnější mapy, včetně fragmentů minimap převzatých z uniklých snímků obrazovky. Jedna z map zveřejněných Church of GTA obsahuje některé spekulativní cesty a hranice, stejně jako konkrétnější detaily převzaté z úniků.

Přepněte nyní na Call of Duty. Beta Modern Warfare II je v plném proudu a jedním z horkých témat, o kterých hráči diskutují, je nedostatek štítků s nepřáteli, přičemž mnozí volají po návratu funkce ve jménu lepší viditelnosti. V předchozích titulech Call of Duty byla jména nepřátelských hráčů zobrazena červeně nad jejich hlavami, což ukazovalo, že se nejedná o členy týmu, ale o nepřátele. To není případ bety Modern Warfare II, kde hráči hlásili, že pravidelně střílí na své spoluhráče kvůli nejasnostem, kdo je nepřítel a kdo není nepřítel.