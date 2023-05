Zelda: Tears of the Kingdom je nejrychleji prodávaná hra v sérii, během tří dnů se prodalo přes 10 milionů kusů po celém světě.

Zelda: Tears of the Kingdom viděla ohromující debut. Nintendo dnes dříve oznámilo, že série Breath of the Wild se za pouhé tři dny prodalo celosvětově přes 10 milionů kusů. To z něj dělá dosud nejrychleji prodávanou splátku Zeldy.

Spolu s těmito čísly Nintendo také odhalilo, že je to nejrychleji prodávaná hra v Evropě pro Nintendo Switch.

A tím Quick Records nekončí. Tears of the Kingdom je také nejrychleji prodávaná hra pro Nintendo pro jakýkoli systém v Evropě. minout!

The Legend of Zelda: Kingdom’s Tears – DF Tech Review.

Breath of the Wild je nejprodávanější hrou v sérii, ale tímto tempem by Tears of the Kingdom mohl zabrat.

„V sedmém roce svého působení Nintendo Switch pokračuje v silném rozmachu, jak ukazuje toto rekordní uvedení,“ řekl Stephane Boulé, prezident Nintendo of Europe, v tiskové zprávě.

„Jsme tak vděční za fanouškovskou podporu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a opravdu se těšíme, až uvidíme jejich dobrodružství a výtvory během jejich cesty do Hyrule.“

Teď, když Polly řekla, že se těší na všechny výtvory Kingdom’s Tears, zajímalo by mě, jestli myslel na gril Korok? Buďme upřímní, asi ne.

Edwina dojaly slzy království. Časopis Eurogamer Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nazval pokračování „Breath of the Wild skvělým pokračováním s několika skvělými novými systémy, ohromující scenérií, více prostorami dungeonů a trochu smrtelnějším zaměřením na shromažďování zdrojů“ a ocenil hru čtyři hvězdy..

Pokud jste jedním z mnoha lidí, kteří procházejí Hyrule, podívejte se na naše průvodce. Náš tým průvodců vás pokryje od slz nebeského království až po jeho temné hlubiny.



