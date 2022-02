Fotbalové kapradiny remízují s Českou republikou v mrazivém mrazu

Football Ferns, který hrál v mrazáku na Toyota Stadium v ​​texaském Friscu, zakončil Sheffields Cup bez gólu po bezbrankové remíze ve finálovém zápase proti Česku.

Rezervní brankářka Lily Alfelt udělala vše, co mohla, aby bojovala s nachlazením, nosila čepici, rukavice a legíny, protože teplota během čtvrtečního (NZT) zápasu klesla na -6 stupňů Celsia. Rozteč. Byla jednou z mnoha, kteří nosili rukavice.

Sky Sport Football Ferns hostí Česko ve finále Sheepleafs Cupu.

„Věděli jsme, že to bude cool, ale náš malý zázračný tým v pozadí dostal na poslední chvíli nějaké díly navíc a my jsme za to byli velmi vděční,“ řekl úvodník brankář Vic Essen.

„Tlačíme až do konce. Snažíš se soustředit svou mysl na hru, ne na chlad.“

Fotbaloví kapradí se sice ve druhém utkání za sebou nedostali do cíle, ale díky Essenu, že na prvním setkání 24. Česka v řadě nedotáhli zápas třetí porážkou v řadě.

Essen byl vybrán před Erin Neylerovou a změnu odůvodnil konzistentním výkonem na brance.

Essen byl povolán do akce v polovině prvního poločasu, když Michela Grova porazila Abby Erzek na hranici šestnáctky.

Jeffrey McWhorter / AP Fanoušci zuřivě bojovali za mrazivé podmínky ve Frisco v Texasu.

Katrina Kodraková skórovala v 89. minutě hlavičkou od tyče, aby se vyhnula pozdnímu gólu a znamenala zásadní zákrok.

Fotbaloví kapradí neprověřili brankářku Barboru Votíkovou se sedmi střelami, ale dvakrát se přiblížili skórování.

Rhea Percival trefila v prvním poločase kličkou z dálky břevno, přičemž největší šanci měla, když Zitka Klimková převedla píseň CJ z pravého beka na levé křídlo.

Pat se ocitl sám s Voticovou, jasně zlomený poté, co si Katie Bowenová vynutila obrat.

Hannah Wilkinsonová byla propuštěna po levé straně, ale tři strážci ji zvedli a Pat se rozhodl jít sám a jeho střelu smečoval do boční sítě.

Klimková se rozhodla proti startu Moore po inkasovaných třech vlastních gólech proti Spojeným státům, a když se Abby Erzek vrátil po zranění, vrátil se k partnerce Claudii Bungeové v srdci obrany.

Erceg a Bunge vytvořili silnou obrannou alianci, ale Moore byl přiveden do 10 minut, když Česká republika vyvinula silný tlak na pozdního vítěze a nakonec vytvořila velkou překážku.

Dobrý moment

Jitka Klimková se po třech vlastních gólech proti Spojeným státům rozhodla nezahájit Maykailu Moorea, ale po 10 minutách ho přivedla a Moore pomohl fotbalovým kapradinám unést pozdní rally a remízu. Nastal napjatý okamžik, kdy proklouzla bičem.

Zápas se rozhodl kde

Football Ferns nedokázali ve druhém utkání za sebou vstřelit jedinou střelu.

Denní hráč

Poté, co nastartoval Erin Nailer, Vic Essen předvedl další silnou hru s gólem pro Football Ferns a nyní dokázal dost postoupit Nailerovi, který prohrál s Islandem 1:0. Essen předvedl zásadní zákrok na poslední chvíli, popřel Katrinu Godrákovou.

Velký obraz

Po ukončení roku 2021 průlomovým vítězstvím proti Jižní Koreji udělali Football Ferns v Sheepleaves Cupu krok zpět. Remíza a dvě porážky mohou být pro tým usilující o dvě výhry ze tří opravdu zklamáním. Nedostatek kreativity v poslední třetině vyvolává velké obavy.

Co bylo řečeno

Trenérka Football Ferns Jitka Klimková: „Jsem tak hrdá na Mykila Moore, byla na hřišti a ukázala světu, jak je skvělá. Chce hrát dopředu tak, jak to dělá vždycky.

Skóre

Football Ferns Czech Republic 0

HT: 0-0