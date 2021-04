Květinový makeup na obličej je trend uvolněné krásy, který právě teď potřebujeme

Vědecky prokázáno, že díky květinám se budete cítit lépe. Letos na jaře je nejen důvod rozmazlovat se týdenní kyticí hortenzií od Bodega Corner, ale také být kreativní při příštím zasažení makeupové tašky. Pro inspiraci nehledejte nic jiného než jarní dráhy, protože květiny se objevují nejen na výtiscích, ale také na tvářích modelů.

V Anna Sui vytvořil make-up legenda Pat McGrath filmový referenční bod pro český film designéra z roku 1966 Sedmikrásky, Prezentací „květinových fantazií“ se svěží, čistou pokožkou a zdobených jemnými ručně kreslenými květinami. Soo Joo Park měl na tvářích a chrámech řadu měkkých akvarelových sedmikrásky, zatímco pohled Sarah Grace Walsh obklopený pěknými okvětními lístky připomínajícími křídla. Pro McGratha to bylo všechno o svatbě s „podivínem s minimem“.

Foto: Hunter Abrams

Umění bělení představuje také Collina Strada, která je vizážistkou Allie Smith Spárovaný se zdravou pokožkou a orosenými rty s barevnou grafickou barvou obklopuje oči velkou květinou připomínající čmáranice v jasných odstínech malin, citronu a mandarinky. Je to odvážný pohled, ale Smith si myslí, že pokud je čas ho přijmout, nyní je. „Myslím, že každý je připraven jít ven a rozzlobit se,“ říká Smith o tom, proč je veselý vzhled pro tuto chvíli vhodný. „Minulý rok byl opravdu těžký a myslím si, že mít na jaře něco lehkého a zábavného je to, co právě teď všichni potřebují.“

Květinová horečka pokračuje i mimo přistávací dráhu. Důkazy o jeho nové spolupráci s Los Angeles Label Ahoj LuciaMalíř, designér a hudebník Brianna Lance Na tváře každého modelu namalovala své výrazné akvarelové květiny, což odráželo květinový obraz, který ji proměnil v tisk spolupráce. “Nedávno jsem sledoval show Davida Hammonse, kde maloval své vlastní tělo, a zajímám se o využití vašeho těla / obličeje jako součásti umění,” vysvětluje Lance.

Zdroj obrázku: Brianna Lance / breez_lance

Nejnověji se tento průzkum hravě otočil, když Lance obrátila tvář na plátno, zatímco se potýkala s tvrdohlavými skvrnami. „Měl jsem spoustu skvrn a rozhodl jsem se, že je použiji na jejich pokrytí květinami,“ vysvětluje Lance. „Na všechno malovám květiny. Takže byla jen otázka času, než si je na sebe namalovám.“ Jaký nástroj zvolit? Nová řada barevných očních linek Gucci Beauty. „Vytáhl jsem ty, které ladily s topem, který jsem měl na sobě – ​​miluji vybledlé blues s rezem,“ říká Lance o afinitě skupiny k modré. nebeský A načervenalé Bordeaux odstíny. „Jsou to barvy vyskytující se v přírodě, ale ne nutně v květinách, které miluji.“

Lance, který odráží sentimenty Smitha, věří, že návaly tváře nejsou příležitostí mít více fantazie s make-upem, ale vizuální vylepšení nálady po agónii a blues minulého roku. „Myslím, že líčení má právě teď méně hranic, takže je ideální čas na kreativitu a nedělat si starosti s pravidly,“ říká Lance. „Procházíme velmi těžkým obdobím a potřebujeme trochu radosti.“

