PROFESSIONAL FIGHTERS LEAGUE CHALLENGER SERIES SETCHUPS SETCHUPS NA 4. A 11. BŘEZNA | Zprávy

NEW YORK, února 2, 2022 /PRNewswire/ — Professional Fighters League (PFL), nejrychleji rostoucí a nejinovativnější sportovní liga, dnes oznámila zápasy 3. a 4. týdne inaugurační série PFL Challenger. Série PFL Challenger pokračuje od Universal Studios Orlando, FL na pátek 4. března na 21:00 ET v lehké váze žen a 11. března na 21:00 ET s pánskou pérovou akcí. Série PFL Challenger se vysílá živě exkluzivně na Fubo Sports Network, živé televizní síti ze sportovní první platformy pro živé televizní vysílání fuboTV Inc. (NYSE: FUBO).

PFL Challenger Series je platforma, ve které mohou bojovníci MMA získat smlouvu PFL a příležitost soutěžit v pravidelné sezóně PFL. PFL pokračuje v inovaci sportu MMA tím, že rozšiřuje příležitosti pro výjimečné bojovníky z celého světa.

V sérii PFL Challenger se do soutěže přihlásilo více než 500 bojovníků z celého světa. Osm z uchazečů, jeden týdně, získá smlouvu PFL, která je zařadí do pravidelné sezóny 2022 nebo je postaví na cestu rozvoje s ligou v naději, že se připojí k budoucí sezóně.

„Liga profesionálních bojovníků je meritokracie a tento systém založený na zásluhách je plně ukázán na inaugurační sérii PFL Challenger na Fubo Sports Network.“ řekl Ray Sefo, prezident Fighter Operations PFL. „Těšíme se na vzrušující akci v ženské lehké a mužské pérové ​​váze. Série PFL Challenger umožňuje fanouškům MMA nahlédnout do budoucnosti našeho sportu.“

Hlavní událostí ženské lehké váhy bude zápas evropských kickboxerek, které přešly k MMA. The Česká republika Martina Jindrová (3-2) je veteránka bojových sportů a čtyřnásobná mistryně ČR v kickboxu. Utká se s kolegou kickboxerkou Portugalska Jacqueline Cavalcanti. Cavalcanti (2-0) má obsáhlý životopis a ve své mladé MMA kariéře je neporažena.

Bývalý americký olympijský zápasník Jackie Cataline převezme mladý brazilský fenomén Evelyn Martinsová v bitvě nejlepších vyhlídek. Cataline, bývalý panameričan a dvojnásobný USA národní šampionka v zápase bude mít svůj profesionální debut. V Martins se utká s jednou z nejlepších mladých perspektiv v ženském MMA. Tento 19letý hráč má jako profík už 2:0 a od svého příchodu trénuje mimo prestižní americký top tým. Spojené státy.

německá Julia Dornyová ujme se Američanů Jeslen Michelle a Nového Zélandu Michelle Montagueová se utká s americkým veteránem Olivia Parkerová k zaokrouhlení karty.

Šampion EFC Reinaldo Ekson a Mike Barnett bude hranatý v hlavní události 11. března péřová karta. Ekson (16-5) je všestranný brazilský bojovník, který bude debutovat v Severní Americe a bude hledat vstupenku na sezónu 2022 PFL. Barnett (11-3) je finišer, který má na svém kontě tři zastávky v prvním kole.

Wrestling standout Edwin Cooper Jr. a Aaron Blackie matchup v souboji špičkových grapplerů. Cooper Jr. (5-1) trénuje z tábora Jackson-Wink v Albuquerque a je bývalým národním šampionem Juco, který také zápasil na University of Iowa. Blackie (8-2) je chytlavý učenec Austrálie který dokončil všech osm svých vítězství.

Jižní Koreje Do Gyeom Lee (8-4) se utká s Američanem Josh Blyden (9-2) vévoda Roufus-vycvičený Scottie Stockman (3-1) se v úvodním nočním zápase utká s mexickým prospektem Brahyanem Zurcherem (2-0).

Ženy, zápasy lehké váhy – 4. března

Martina Jindrová vs. Jacqueline Cavalcanti

Jackie Cataline vs. Evelyn Martinsová

Julia Dornyová vs. Jeslen Michelle

Michelle Montagueová vs. Olivia Parkerová

Zápasy pérové ​​váhy – 11. března

Rienaldo Ekson vs. Mike Barnett

Edwin Cooper Jr. vs. Aaron Blackie

Dělat Gyeom Lee vs. Josh Blyden

Scottie Stockman vs. Brahyan Zurcher

Diváci sledující PFL Challenger Series mohou také interagovat s živými soutěžemi v lehké a pérové ​​váze prostřednictvím oblíbených prediktivních, volně hratelných her fuboTV, kde získávají body a soutěží o peněžní cenu. Během bot mohou fanoušci odpovídat na prediktivní otázky o akci na jedné obrazovce pomocí dálkového ovládání. Fubo Sportsbook, nyní live in Iowa a Arizonaje také výhradním sponzorem hazardních her série PFL Challenger.

Fubo Sports Network je lineární televizní síť fuboTV věnovaná zobrazování sportovních příběhů na hřišti i mimo něj. Fanoušci mohou streamovat živé sportovní přenosy, původní programy a partnerský obsah na Fubo Sports Network jako součást předplatitelských balíčků fuboTV s více než 100 sportovními, zpravodajskými a zábavními kanály.

Zobrazení původního obsahu ke stažení multimédií:https://www.prnewswire.com/news-releases/professional-fighters-league-challenger-series-matchups-set-for-march-4-and-11-301473991.html

SOURCE Professional Fighters League (PFL)