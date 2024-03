„Nejlepší zkušenost“: Erasmus dělá více než 400 000 Čechů

Podle nedávno zveřejněných údajů Český národní institut pro mezinárodní vzdělávání a výzkumOd vstupu země do programu Erasmus v roce 1998, tedy více než deset let po zahájení programu, se zúčastnilo ne méně než 411 000 Čechů.

Erasmus+, jak je nyní označován, zahrnuje i zahraniční pobyty pro akademické pracovníky a nabízí příležitosti pro děti středních a základních škol.

Do programu se ale hlásí především studenti terciárního vzdělávání – například Veronika Kuhrová, studentka filmové vědy v Brně, která absolvovala Erasmus v roce 2007 v německé Jeně.

Erasmus centrum|Foto: Daniela Honikman, Radio Prague International

„Moc mě to bavilo. Měl jsem z cesty do Německa trochu obavy, protože jsem neuměl dobře německy. Ale patřil jsem k nejlepším studentům a byla mi nabídnuta nejlepší praxe na mé katedře. Dělal jsem tam filmovou teorii. A tak jsem se rozhodl, že se mi to podaří.“ [in Jena] po dobu pěti měsíců. Abych byl upřímný, z filmového studia jsem se toho moc nenaučil, protože dělali opravdu základní věci. Ale prospěl jsem, poznal jsem spoustu lidí a naučil se žít v jiné zemi – to byla pro mě zatím ta nejlepší zkušenost.

Linda Horvodt studovala experimentální biologii v Antverpách v Belgii v roce 2002. Říká, že ji baví poznávat lidi z jiných kultur, prozkoumávat město a jeho okolí – a užívat si jiný, méně formální přístup k akademickému životu.

„Většina vědy je všude stejná, to je pravda. Ale zacházení se studenty, interakce mezi profesory a studenty, byly v té době trochu jiné než v České republice. Byli velmi otevření a přátelští. Nikdo nepoužíval žádné vědecké tituly jako profesor nebo doktor – to bylo jedno.Bylo to hodně na úrovni, že jsme byli všichni kolegové.

Veronika Kuhrová říká, že i když si této zkušenosti váží, udělat Erasmus je téměř samozřejmé, jakmile se dostane na třetí úroveň.

„Je to něco, co musíte ve svém životě udělat, než začnete svou kariéru, než si založíte rodinu. Takže pro mě to není nic neobvyklého nebo neobvyklého. Beru to jako něco, co je nám jako členům Evropské unie dáno. nemyslím si, že je to něco zvláštního.

Ilustrace: Lucie Furstová, Český rozhlas

Před téměř 20 lety, v době vstupu Česka do EU, byl architekt Tomasz Horálik skutečně na Erasmu v anglickém Brightonu. Říká, že projekt pomůže posílit pocit být součástí něčeho většího.

„Myslím si, že je to jeden z nejlepších způsobů, jak ukázat nebo říct mladým lidem, že Evropa je velký region. Všichni jsme stejní. Jsme z různých zemí a máme různé zkušenosti s kulturním zázemím, ale myslím, že to ničí předsudky.“ Když to zažijete jako mladý člověk, práce a cestování do zahraničí po vás nebude takový problém. Myslím, že prolomit bariéry mezi zeměmi a věcmi… Myslím, že to takto funguje.

Horalik říká, že o dvě desetiletí později stále používá Erasmovy poznatky ve své architektonické praxi.