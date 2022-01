Příští generace Fordu Mustang poprvé špehovala sériovou karoserii

Už nějakou dobu víme, že sedmá generace Ford Mustang Do hloubky vývoje. Občasné scény testovacích mul Z hlediska designu toho mnoho neprozradilo, ale nyní máme první pohled na další Mustang, který má na sobě sériový podvozek.

Tento prototyp je zjevně dobře ukrytý pod těžkou kamufláží, přesto za lehčími kapotami vidíme obrysy masky chladiče podobné dnešním Mustangům. Kamufláž na přední části napodobuje tvář GT500, ale nebojte se, že by nový Mustang přijal masivní masku chladiče podobnou té BMW řady 4. Můžeme vidět nárazník, který odděluje masku chladiče od spodního obložení, a můžeme také vyrobit tenké světlomety, které obklopují poklop. Obecně platí, že čumák vypadá hranatěji a možná plošší a užší ve srovnání s dnes prodávaným vozem šesté generace.

Když se posuneme dozadu, je tu těžší kamufláž, ale světlejší oblasti kolem zadních světel ukazují horní masku. Stačí vidět známou rampu ne nepodobnou současnému Mustangu, a i když se zdá, že tato zadní světla nejsou produkčními specifikacemi, zachovávají tradiční vertikální uspořádání se třemi pruhy. V profilu toho není moc k vidění kromě známého vzhledu Mustangu, což dává smysl, protože si myslíme, že nadcházející poník bude používat upravenou verzi současné platformy. Na základě těchto snímků můžeme říci, že nový Mustang bude konzervativní evolucí, alespoň co se designu týče.

Pod designem se věci mohou stát zajímavými. Říká se, že sedan nové generace (interně známý jako S650) by mohl mít jak hybridní pohonné ústrojí, tak pohon všech kol. Toto bude první Mustang a v blízké budoucnosti je zde potenciál pro plně elektrický Mustang. On ona vůle Nakonec se stane např pevnost Během příštího desetiletí zelektrizuje celou svou sestavu. Otázkou je, zda se tak stane u sedmé generace, nebo počká až na model osmé generace. Mezitím by měl v blízké budoucnosti pokračovat Coyote V8 a čtyřválcové přeplňované motory.

Jak blízko je budoucnost Mustangu? Nedávné zvěsti naznačují, že sedmá generace Mustangu vstoupí do výroby v roce 2023 jako model 2024. To znamená, že debut by mohl proběhnout ještě letos.