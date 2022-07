Vzestup dinosaurů je způsoben jejich adaptací na chlad

Lovci zkamenělin vystopovali vzestup dinosaurů k mrazivým zimám, které zvířata vydržela, když se toulaly na dalekém severu.

Stopy zvířat a kamenné sedimenty ze severozápadu Číny naznačují, že se dinosauři přizpůsobili chladu polárních oblastí, než jim na konci triasu vydláždilo cestu masové vymírání.

Díky přikrývce z mlžného peří, která je udržovala v teple, se dinosauři lépe aklimatizovali a využívali výhod nových území, když brutální podmínky vyhladily obrovské pásy nejzranitelnějších tvorů.

„Klíč k jejich konečné dominanci byl velmi jednoduchý,“ řekl Paul Olsen, hlavní autor studie na Lamont-Doherty Earth Observatory Columbia University. Byla to v podstatě zvířata adaptovaná na chlad. Když byla celá zima, byli připraveni a ostatní zvířata ne.“

Předpokládá se, že první dinosauři se objevili na mírném jihu před více než 230 miliony let, kdy většina pozemské pevniny tvořila obří subkontinent zvaný Pangea. Dinosauři byli zpočátku menšinovou skupinou, která žila převážně ve vysokých nadmořských výškách. Ostatní druhy, včetně předků moderních krokodýlů, dominovaly v tropech a subtropech.

Ale na konci období triasu, asi před 202 miliony let, byly více než tři čtvrtiny suchozemských a mořských druhů vyhubeny při záhadném hromadném vymírání spojeném s masivními sopečnými erupcemi, které uvrhly velkou část světa do chladu a temnoty. Devastace připravila cestu pro éru dinosaurů.

Psaní vědecký pokrokMezinárodní tým výzkumníků vysvětluje, jak masové vymírání pomohlo dinosaurům ovládnout. Začali zkoumáním dinosauřích stop v povodí Junggar v čínském Xinjiangu. Tyto studie ukázaly, že dinosauři číhali podél pláží ve vysokých zeměpisných šířkách. V pozdním období triasu se pánev nacházela za polárním kruhem, asi na 71 stupních severní šířky.

Vědci však také našli malé oblázky v jemných sedimentech pánve, která kdysi obsahovala několik mělkých jezer. Oblázky byly identifikovány jako „ledem nabité trosky“, což znamená, že byly odneseny z břehů jezera na plátech ledu, než spadly na dno, když led roztál.

Důkazy dohromady naznačují, že dinosauři nejen žili v Arktidě, ale dařilo se jim i přes mrazivé podmínky. Po adaptaci na chlad se dinosauři připravovali na převzetí nových území, kde dominantní chladnokrevné druhy vyhynuly hromadným vymíráním.

Dinosauři jsou často kategorizováni jako zvířata z tropické džungle, řekl Stephen Brusatte, profesor paleontologie na univerzitě v Edinburghu, který se na výzkumu nepodílel. Řekl, že nový výzkum ukázal, že by byli vystaveni sněhu a ledu ve vyšších zeměpisných šířkách.

„Dinosauři by žili v těchto mrazivých a ledových oblastech a museli by se potýkat se sněhem, omrzlinami a se vším, s čím se dnes lidé žijící v podobných prostředích musí potýkat. Jak to tedy dinosauři dokázali? Jejich tajemstvím bylo jejich peří.“

„Peří těchto prvních primitivních dinosaurů by poskytlo hebkou srst, která by je udržela v teple ve vysokých mrazech. Zdá se, že tato peří přišla vhod, když se svět náhle a nečekaně změnil a na konci roku začaly vybuchovat obří sopky.“ období triasu, což má za následek uvrhnutí většiny světa do chladu a tmy během častých sopečných zimních událostí.“