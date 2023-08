Skvělý náhled na další sezónu Lyric Opera | Umění a zábava

Metropolitní opera tento měsíc oznámila, že The Oprah News, 87letý časopis, vydá své poslední číslo v listopadu a poté se připojí k britskému Oprah Magazine. Zánik Oprah News – který pokrýval produkce, zpěváky a další – je jen jedním střípkem v mozaice uměleckých organizací z mnoha denominací, které jsou stále ve finančních potížích. Některé z dopadů COVID-19 způsobily, že tyto organizace čelí poklesu publika a darů, což si vynutilo změny ve způsobu, jakým tyto skupiny fungují.

Již více než 20 let pořádá Lyric Opera of Chicago na konci léta bezplatný koncert v Millenium Park. Původní název každoročního gala hrdě obsahoval slova „Hvězdy lyrické opery“ a Lyric obdaroval naše město nejlepším světovým talentem, aby se stal hlavním představitelem této události, a také fantastickým lyrickým operním sborem. Od pandemie se Lyric musel točit kolem sebe. Koncert se nyní jmenuje „Sunday in the Park with Lyric“ a všichni účinkující jsou členy Lyric’s Ryan Center, široce respektovaného programu pro mladé operní pěvce, z nichž někteří mají za sebou třpytivé kariéry.

„Hvězdy“ minulou neděli 20. srpna zaplnily Pritzkerův pavilon a Velký trávník. Akce měla úctyhodnou účast, ale zdá se, že dny obrovských davů jsou již pryč. Toto je neuspokojivý obrat událostí jak pro chicagské hudební publikum, tak pro Lyric, ale zjevně je to součást postpandemické potřeby utáhnout finanční opasky.

Lyric Opera si ale zachovává šmrnc a nedělní gala bylo degustačním menu pro nadcházející sezónu. Devadesátiminutový koncert bez přestávky představil úryvky ze šesti hlavních scénických oper Lyrického kalendáře 2023-24 a také dvě písně pro sólistu a klavír. Publikum bylo vděčné, někdy velmi vděčné, i když přitažlivost zavedených hvězd byla úplně pryč.

Koncert zahájil hudební ředitel Lyric Enrique Mazzola, který provedl úvod k Wagnerově „The Flying Dutchman“. V nejlepším případě byl tento výkon silný a rozhodný, i když některé pomalejší tempo působilo jako zastavení. basa m. Clay Thompson („Wm.“) byl sebejistý a složil pro Dalanda část, ve které doufá, že si jeho dcera vezme Holanďana. Jako všem zpěvákům chyběla výrazová vyzrálost. Ale se všemi zpěváky a m. Navíc měli zřetelný pocit, že je toho v budoucnu čeká hodně. Sopranistka Catherine Henry se ujala role Cinty, Dalandovy dcery v „Traft ihr das Schiff“, nabízející otevřený a jasný hlas, který se orchestru jen občas ztrácel.

Čtyři úryvky představující Rossiniho „Popelku“. Titulní postavu zpívala mezzosopranistka Sophia Maekawa a princem byl tenor Travon D. Walker. Měli mladistvou energii a úžasné nadšení, když Maekawa pronesl bohatý, čokoládový hlas a Walker s lehkostí sprintoval rychlými pruhy. Barytonista Ian Rocker jako Dandini a basák Ron Dukes jako Don Magnifico vnesli do jednání trochu humoru. Sextet ve druhém dějství byla dobrá volba, ale rovnováha byla trefná nebo mizela, někteří zpěváci byli dobře slyšet, jiní téměř ztraceni.

Největším překvapením večera byla sekce bez orchestru. Pianista Ryan Center Michael Panwarth provedl písně se sólisty a Panwarth si obě skladby sám aranžoval. Aranže byly jiskřivé a klavír jiskřil. Tenorista Ryan Capuzzo dal mocné ztvárnění oblíbeného Maria Lanzy „Be My Love“. Tenorista Alejandro Loivanos vnesl do „Granady“ drsný hlas, i když se zdálo, že mu mikrofon nedělal žádnou laskavost.

Sopranistka Lindsey Reynolds jako Marie a barytonistka Laureano Quandt jako Sulpice zpívaly „Au bruit de la guerre“ z Donizettiho „Dcery pluku“. Reynolds měl působivou výdrž a sílu, zatímco Quandt poskytoval konzistentně příjemný hlas.

Donald Lee III je dirigent a pianista v Ryan Center. Předvedl tři nedělní kusy, včetně baletní hudby z II. dějství Verdiho Aidy. To si večer vysloužilo bledý potlesk a byla to škoda, protože Lee neudělal nic špatného; Byl to jen jeden z méně vzrušujících úryvků podávaných divákům očekávajícím pyrotechniku.

Měl jsem také možnost dirigovat jediný úsek večera z Jazzové opery Terrence Blancharda. „Šampion“ je o boxerovi Emilu Griffithovi a úryvek vybraný pro ceremoniál byl „Co dělá člověka mužem?“ Intimní monolog o identitě. Basbarytonista Christopher Humbert, Jr. podal promyšlené a místy emocionální ztvárnění této nápadně strašidelné hudby. Leeovo dirigování orchestru se ukázalo jako slibné, i když bych si přál, aby tito dva kluci měli ve vyvrcholení písně trochu více ostrosti, která začíná slovy „Cítíš, že tě to pozvedává, nese tě to“.

Catherine Henry a Ryan Capuzzo zakončili ceremoniál duetem Janáčkovy „Jenufy“. „Oddisley. „Jdi také“ bylo ubohé a bylo to skvělý způsob, jak představit publiku unikátní lyričnost českého skladatele.

Sezóna Lyrické opery začíná 23. září filmem „The Flying Dutchman“. Dcera pluku otevírá 4. listopadu a Genova 12. listopadu. Další tři opery pro letošní sezónu budou uvedeny v roce 2024. Pro více informací nebo pro získání vstupenek navštivte LyricOpera.org.