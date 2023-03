Zatímco Zeenat Aman přechází na Instagram, Mumbaikars dešifruje její zdroj

Když se hvězda přenese na Instagram, pozorně posloucháme, co nemusí říkat

Zeenat Aman získal stipendium na studium žurnalistiky na University of Southern California. Viděno zde v roce 1985. Beck / Getty Images

11. února se Zeenat Aman poprvé objevila na „Gram“. Bosí, pruhovaní kámoši, stříbrné vlasy a sedící v křesle políbeném sluncem: „Smích mě místy probouzí k životu. Nazdar, Instagram.“ Toto není „Zeenie baby *“, ale spíše Zeenat Aman, jak tvrdí jeho rukojeť. Proč to vzbudilo náš zájem, když nahlédneme do života téměř každé hvězdy, ať už se nám to líbí nebo ne – vybrané snímky, které nám ukazují přesně to, co chtějí, jak to chtějí, a zároveň skrývají touhu po hydratačním krému .

Pro nás to byla úhledně umístěná čárka. Posedlí slovy jíme každý propracovaný, propracovaný titulek. To *je* to, co upoutalo pozornost většiny lidí, se kterými jsme mluvili, není to, že Aman má hlas – je to sofistikovaná kvalita, která není spojena s herci. Musíme si ale pamatovat, že její skóre ICSE přineslo Amanovi stipendium ke studiu žurnalistiky na University of Southern California. Krátce pracovala pro přední ženský časopis Femina, než se zúčastnila soutěže Miss Indie, kterou organizovala. Mohl to být jeden z nás klávesistů, i když to není ten správný obrázek.

Zeenat Aman ve svém příspěvku hovoří o tom, jak odlišné je fotografovat ženu s absencí mužského pohledu za objektivem.

Nejde jen o zvuk, ale o to, co říká. „Vím, že se mě možná budete chtít zeptat na nějakého přítele,“ říká Aman (71) na fotografii pořízenou ve vestibulu cestou na narozeninovou oslavu přítele, „takže vám dám odpověď na ochranu soukromí.“ Myslím, že existuje tenká hranice mezi zdravým zájmem o veřejnou osobnost nebo někoho, koho milujete, a nárokem nebo touhou znát každý detail jejich života. První je skvělý a co umělci dělají [sic] A masám se daří. To druhé je brzdou pro všechny zúčastněné a podle mého názoru nám brání přistupovat k novým nápadům a vyšší úrovni konverzace. Svět je úžasně rozmanitý a bohatý, slibuji vám, že je mnohem zajímavějších věcí se dozvědět, s čím a kde se slavní lidé setkali.

Tato roztomilá roztomilá holčička nám připomíná, že Aman je celebritou již od svých 16 let. Její hlas režírovali producenti a režiséři a rozhovory v časopisech pouze zkoumaly její názory na filmy, herecké hvězdy a vyrobené konkurenty.

S tímto novým médiem Aman obnovuje a zesiluje svůj (vysoce kultivovaný) hlas.

Magali Vaz, 30, lifestylová vlogerka, si je vědoma image a přínosu Aman* indické kinematografii, i když si nepamatuje jedinečnou roli. „Vím, že byla stigmatizována jako smyslná, odvážná a klasický sexsymbol,“ říká. Když jsem si prošel Amanin brief, byl jsem ohromen a překvapen, jak byla informovaná a znalá, témata – genderový platový rozdíl atd.

Autor a současník Shobhaa De říká: „Většina hvězd mluví ‚hlasem‘ vytvořeným režiséry a manažery, z nichž většina je frivolních nebo sebechválivých.

Zenobia Jungalwalla, spoluzakladatelka marketingové poradenské firmy Rirev, osvětluje, zda by to fungovalo, kdyby Aman používal Gram pro čistě komerční účely. „Právě začala svou cestu na Instagramu pouze se 14 příspěvky, které nezobrazují její cíle a záměry prostřednictvím sociálních médií. Může přidat hashtagy, které pomohou zvýšit expozici a oslovit úplně jiné a ještě mladší publikum. Nejsem si jistý pokud to pomůže. získávat nabídky na filmy, ale její spisovatelské schopnosti by jí určitě mohly získat knižní smlouvu.“

Jungalwalla dodává, že potřebuje důvod následovat Aman, protože není herečkou své generace. „Musí najít své místo, porozumět svému publiku a podle toho vytvořit obsah. Potřebuje sdílet více úryvků ze svého života a práce a určit je v budoucích projektech.“

„Připomíná mi to, co býval Instagram,“ říká Vaz, „říká to, co má říct, nikdo ji netahá za nitky. Dodává jí sílu, kterou předtím neměla, a umocňuje ji například mluví o svém zachráněném psovi Lily. Funguje to.“ Teď ho má a díky němu vyniká mezi svými současníky. Je to osvěžující a doufám, že se jí dostane uznání, které si zaslouží.“ Tvůrci obsahu, kteří si médium vydělávají na živobytí, musí tančit (obrazně i doslova) na algoritmus. Aktuálně je to naviják na skladbě týdne. Digitální hra „Simon říká“.

Aman se rozhodl nepotvrdit jeho pravost. Zinat vyniká v přeplněném poli [of content creators] Díky své autenticitě a nedostatku předstíranosti, Dee říká, „mluví o problémech, které jsou pro ně důležité, a poskytuje ilustraci starých příběhů, které mohou, ale nemusí být přesné nebo spravedlivé.“

„Ano, vyprávění má určitou zodpovědnost,“ říká spisovatelka Nisha Susan z The Women Who Forgot to Invent Facebook and Other Stories. . Nyní mají hvězdy sociální média, což jim dává určitý prostor, ale mezi nimi vysoce vyškolenými v public relations a chůzi po laně sociálních médií to herci hrají bezpečně a poněkud předvídatelně. Se Zeenatem je to sebevědomé šíření.“ Přirovnává krmivo pro veterány ke spisovatelce českého původu Paulině Březkové, která si říká „bývalá supermodelka“.

Jsou to ostré tóny, pronikavé, které nám připomínají, že se jedná o osobu, nikoli o produkt. „Muži se dědí z přitažlivosti, ale ženám je nejlepší dát sympatie,“ říká o svém rozhodnutí přestat si barvit vlasy, protože si uvědomuje, že by to přestalo fungovat její cestou.

a akademické znalosti o jejich odvětví, nejen informace o tom, kdo co hraje. „Četl jsem o studii Annenbergovy nadace, která analyzovala 1000 hollywoodských filmů vydaných v letech 2007 až 2017. Zjistili, že méně než 25 procent žen na plátně bylo starších 40 let. A čísla indického filmového průmyslu pravděpodobně nebudou o moc lepší.“ .“

„Vzhled Zeenat*s Insta je její nejsofistikovanější reakcí na myšlenku Zeenatu,“ říká Vishwas Kulkarni, představitel krátkého filmu Make Ups z roku 2005, ve kterém Aman hrála. Analyzovat, soudit, milovat, zesměšňovat. Zeenat se umístí do svých lesklých šedých zámků a vrátí se [male] Pohled, který ji pronásledoval většinu jejího života.“

Ženy se neustále školí, jak si udržet krásu a mládí prostřednictvím médií a mužů. A když je tento práh konečně překročen, správně opustit jeviště. Americká psychoanalytička jungiánů Dr. Clarissa Pincola Estesová píše o tom, jaké to je být stařešinou, a nabízí archetypy nebezpečné staré ženy, která zvedá závoj nadvlády a vztahuje se ke své základní moudrosti. „Ano, na světě je mnoho děsivých věcí,“ shrnuje citát, „a já jsem jednou z nich.“

Stejně tak Aman.