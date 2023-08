Kdo je manžel Markéty Vondroušové? Vše o Štěpánu Simíkovi

Česká tenistka Markéta Vondroušová se v červenci 2022 provdala za svého manžela Stjepana Šimka

Markéta Vondroušová Instagram Markéta Vondroušová Instagram src=“https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/5kzJ3ue1QcAgOA5MqBI_Gg–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTcyMA–/https://media.zenfs.com/en/18d12d1b_f 6 38b6734bf“ class=“caas -img“/> Markéta Vondroušová Instagram

Markéta Vondroušová je vůbec první nenasazenou ženou, která vyhrála Wimbledon – a její manžel Štěpán Šimek jí pomohl se tam dostat.

V červenci 2023, během semifinále ve Wimbledonu, Vondroušová prohrávala 3:1 proti nasazené soupeřce č. 4 Jessice Pegulaové, když byl zápas na 20 minut přerušen, aby mohla být střecha kurtu uzavřena kvůli hrozícímu dešti.

pro každého The IndependentVondroušová si našla čas a zavolala svému manželovi, který ji podporoval z jejich domova v Praze, a jeho slova motivace jí dodaly impuls, který potřebovala k vítězství, řekla.

„Vlastně jsem neviděla svého trenéra,“ řekla o přestávce. „Byla jsem v čekárně sama. Trochu jsem si popovídala s manželem. Mluvili jsme spolu po telefonu. Řekl jen: „Zkuste bojovat, hrajete dobře, hrajete skvělou hru.“ To bylo Myslím, že pauza opravdu pomohla. Bylo to dobré.“

Vondroušová dokráčela k vítězství na slavném turnaji.

Psal jsem na „hovor“ Instagram Poté, co porazil Anas Jaber ve finále ženské dvouhry.

Téměř před rokem se tenisová profesionálka 16. července 2022 po ročních zásnubách a pěti letech chození provdala za svého manžela.

Kdo je tedy manžel Markéty Vondroušové? Zde je vše, co potřebujete vědět o Stjepanu Simicovi, muži, který je ženatý s českou tenisovou hvězdou.

Je z České republiky

Markéta Vondroušová Instagram Markéta Vondroušová Instagram src=“https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/gqZ4MFdP_XPvAWRa9M.3uw–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTg4MQ–/https://media.zenfs.com_9eb6d8/people 9 df6e4179c1″ class= „caas-img“/> Markéta Vondroušová Instagram

Simic se narodil v České republice, kde v současnosti žije s Vondroušovou a jejich kočkou Frankie.

Hraje také tenis

Markéta Vondroušová Instagram Markéta Vondroušová Instagram src=“https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/MobShvZWCG6SNATZuRaTPw–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTg4MQ–/https://media.zenfs.com/en/people/330162 83 737ba7″ class=“caas -img“/> Markéta Vondroušová Instagram

Šimek sice přestal před dosažením profesionální úrovně jako Vondroušová, ale v dospívání hrál i Simek tenis. Podle Mezinárodní tenisová federaceŠimek odehrál některé zápasy na juniorské úrovni v letech 2012, 2014 a 2015.

Tenis má ve vztahu páru zvláštní místo, protože oba chodí na kurt, aby si udělali nějaké svatební fotografie. Postavili se do držení raket a tenisových míčků a Jeden záběr dokonce zahrnoval sladký polibek.

Zasnoubili se v srpnu 2021

Markéta Vondroušová Instagram Markéta Vondroušová Instagram src=“https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/QRdDXkDDrwHz6OaRLUrqQA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTg4MQ–/https://media.zenfs.com/en/peoplec14112 2dab9a9c“ class=“caas -img“/> Markéta Vondroušová Instagram

Šimič položil otázku Vondroušové v srpnu 2021, jen dva týdny poté, co získala stříbrnou medaili na olympijských hrách v Tokiu. ona Zveřejněte fotky manžela Usmívá se, když ukazuje svůj prsten, který byl jednoduchý a elegantní s drobným diamantem na zlatém pásku.

A do komentáře ke svému vzkazu napsala: „Moje navždy.“

Vzali se v červenci 2022

Markéta Vondroušová Instagram Markéta Vondroušová Instagram src=“https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/0nY_TNMPwc4VsZOb0bUC_Q–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0MQ–/https://media.zenfs.com/cs/1750f6dfaac392 23b13f39″ class=“caas -img“/> Markéta Vondroušová Instagram

Necelý rok po zasnoubení se Šimek s Vondroušovou 16. července 2022 svázali. Svatba se konala v Chateau Macli, lázních a hotelu v České republice. Vondroušová oblékla splývavé bílé krajkové šaty s jedním ramenem a rozparkem po stehna.

Olympionik sdílel fotografie ze speciálního dne na instagramu.

Ten podporuje tenisovou kariéru Vondroušové

Markéta Vondroušová Instagram Markéta Vondroušová Instagram src=“https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/Ww90v2om0uvZbJw3eAfu9Q–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTg1Mw–/https://media.zenfs.com/3421936966ple 7079210132″ class=“caas -img“/> Markéta Vondroušová Instagram

Šimek Vondroušové vždy fandí, ať už je na tribuně na jejích zápasech nebo sedí za kočky doma.

Zatímco on byl původně doma s jejich kočkou v Praze, když závodila na wimbledonském šampionátu v roce 2023, Vondroušová potvrdila, že pokud by se dostala do finále, Simic by na poslední chvíli odskočil do Londýna.

„Myslím, že se v semifinále neukáže,“ řekla po svém čtvrtfinálovém vítězství. „Uvidíme, co se stane. Musí pracovat. Musí se starat o naši kočku. Musí zůstat doma.“

Příbuzný: Markéta Vondroušová si rezervuje hlídání koček, aby ji rodina mohla sledovat ve finále Wimbledonu

O dva dny později Vondroušová vyhrála semifinálový zápas nad Elinou Svitolinovou – a potvrdila Simíka na cestě.

Řekla: „Zítra přijede s mou sestrou.“ Během tiskové konference po zápase. „Právě jsme poslali SMS operátorovi, aby přišel k nám domů, a zítra přijde.“

Vondroušová ve finále ženské dvouhry porazila Ons Jabeur a zajistila si své první vítězství ve Wimbledonu. na InstagramŠimek sdílel fotografie z oslav, které následovaly, včetně toho, když jeho žena vyrazila na wimbledonské platformy, aby ho a její sestru objala.

Baví je spolu cestovat

Markéta Vondroušová Instagram Markéta Vondroušová Instagram src=“https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/ROPoC9ddwxOBRUw0otNgYw–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTg4MQ–/https://media.zenfs.com/en/a95056a090 1 0ec9c16″ class=“caas -img“/> Markéta Vondroušová Instagram

Vondroušová s partnerem po boku procestovala svět. Zatímco její kariéra vyžaduje hodně cestování, tenisová hvězda také ráda tráví prázdniny se Šimkem, protože oba také prozkoumali své… Atény, Řeckol New York City spolu.

V březnu 2020 pár Užili si svůj první zápas NBA Společně v Los Angeles, kde čelil Los Angeles Lakers a Los Angeles Clippers. Před pár měsíci, v listopadu 2019, měli pohodovou dovolenou na Maledivách, kde Vondroušová Zveřejněte romantický obrázek těch dvou, jak se líbají Uprostřed bazénu.

Pro více lidí novinky, určitě se podívejte Zaregistrujte se a získejte nejnovější zprávy!

Přečtěte si původní článek na lidé.