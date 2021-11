Kdo by mohl čelit Skotsku v kvalifikaci, když Dánsko vyhrálo proti Hampdenu v semifinále

Dosavadní cesta Skotska do kvalifikace mistrovství světa byla úžasná.

Dosažení play-off je velkým úspěchem, protože Steve Clarke se snaží zarezervovat si místo v závěrečných velkých finále.

Abychom se však dostali do Kataru 2022, musí naši kluci ještě manévrovat v kvalifikačních kolech.

Vzrušující vítězství nad Dánskem je zaručeno Skotsko Mezi týmy v žebříčku po skvělém výkonu na Národním stadionu.

Po napínavé show proti Dánům se vyhýbáme velkým zbraním jako Portugalsko a Itálie.

Co znamenají cíle Johna Soutara a Che Adamse, když vítězství nad spodním klubem Moldavska podkopává skupina F, která má šest týmů?

No, za prvé, ale to zaručuje domácí výhodu v semifinále.



(Foto: skupina SNS)



Získejte nejnovější sportovní zprávy zasílané každý den přímo do vaší schránky tím, že se přihlásíte k odběru našeho newsletteru. Poskytujeme veškeré informace o vašem oblíbeném klubu ve formě článků, videí a podcastů. Náš newsletter bude docházet denně ve 12 hodin a poskytne vám souhrnný přehled nejlepších zpráv, které jsme za posledních 24 hodin zaznamenali. Pro registraci jednoduše zadejte svou e-mailovou adresu do odkazu zde. A pokud jste to ještě neudělali, určitě se zapojte do konverzace na našem webu skupiny na Facebooku A Sportovní deník na Instagramu.

Ale kdo povzbudí armádu tartanského národa? sportovní rekord Rozdrtil čísla a tady jsou možnosti, které jsou stále na stole.

Polsko

(Foto: Dmitriy Lovitsky/POOL/EPA-EFE/REX/Shutterstock)



Pokud byste mohli sestavit seznam hráčů, kterým byste nechtěli, aby Skotsko čelilo, není pochyb, že by na něm byl Robert Lewandowski.

Kromě své mantry mají kádr plný talentů z anglické Premier League, německé Bundesligy a první divize.

Polsko se kvalifikovalo na kurtu, ale jejich poslední klopýtnutí proti Maďarsku ohrozilo jejich nasazenou pozici.

S vyloučením sanmarinských silnic jim nyní hrozí, že předjedou Wales nebo Českou republiku.

Wales

(Foto: X01095)



Půjdou do play off dva národy?

Wales se ve svém posledním zápase skupiny střetne s Belgií a k zajištění postupu do play off bude stačit jeden bod.

I v případě porážky jim vyšší brankový rozdíl dává výhodu před středečním zápasem.

Skotsko se nemůže pochlubit nejlepším výsledkem v bitvě o Británii, s pouze jedním vítězstvím z posledních šesti proti Gareth Bale a jeho kohort.

Když už mluvíme o rekordech proti Skotsku…

Česká republika

Na poslední setkání Skotska s Českou republikou nelze rychle zapomenout.

Patrick Schick rychle proměnil národní sen o Euru 2020 v noční můru a shodil Davida Marshalla ze středu silnice.

A pokud porazí Estonsko a Wales prohraje s Belgií, měli by zaručenou kvalifikaci ve skupině E.

Vyšší gólový rozdíl znamená, že čekají na křídlech, aby předstihli Skotsko na nasazených místech, pokud jim dá Wales šanci.

Komu se z Walesu a České republiky nepodaří probojovat do play-off, přesune se do Ligy národů UEFA, takže oba mohou být bez ohledu na to v nenasazené divizi.

Severní Makedonie

Pro Severní Makedonii bylo velkým požadavkem porazit Německo v čele skupiny J a o postup do play off bojovala s Rumunskem.

Nakonec dvě velké výhry nad Islandem a Arménií postavily balíček překvapení Euro 2020 na pokraj dalšího turnaje.

Vysoké porážky proti Německu však znamenají, že nebude mezi nasazenými týmy.

Rakousko

(Foto: The Daily Record)



Rakousko jde známou cestou do Skotska a doufá, že si prorazí cestu UEFA Nations League.

To znamená, že to bude tým bez hodnocení a Skotsko bude tým, proti kterému budete mít šanci v semifinále.

Steve Clark si během tohoto kvalifikačního tažení zasloužil vítězství ve Vídni a remízu s Hampdenem.

krocan

Sedmá skupina se zdá být nejtěsnější skupinou posledního dne.

V současné době je Turecko jen dva body za Nizozemskem a dvě velké výhry pro Gibraltar skreslují brankový rozdíl ve skupině G.

Po kampani smíšených skupin by pravděpodobně vydělali příznivý los, kdyby zaujali své místo v přístavbě vítězstvím nad Černou Horou.

Norsko





Je to obrovský úkol ve středu pro Norsko, když cestují do Amsterodamu, aby se střetli s vedoucími skupin Holandskem.

Pokud mají porazit Turecko, musí porazit Nizozemce, kteří v kvalifikaci utrpěli porážku pouze jednou.

Moy Al Younoussi, na hostování z bývalé keltské strany, je vycházející hvězdou země od návratu do Southamptonu, kde navázal útočné partnerství s Martinem Odegaardem.

Stále ale budou potřebovat laskavost Černé Hory.

Pokud však Nizozemsko ve středu zkazilo své série a propadlo v play-off, postoupí na nasazené příčky a po finálovém kole vytlačí z nasazených pozic jednoho z Walesu, Švédska nebo České republiky.

Finsko

(Foto: DeFodi Images přes Getty Images)



Pro Finsko nastává poslední den, kdy si chtějí zarezervovat své místo v příloze.

Francie ovládla skupinu D a Kylian Mbappe a jeho spolupracovníci dorazí ve středu do Helsinek, aby položili poslední překážku jejich naději na mistrovství světa.

Hráči jako Glenn Camara a Timo Pukki budou proti Francii usilovat o alespoň bod, aby vytvořili tlak na soupeře Ukrajinu.

Ukrajina

V případě jakéhokoli fízlování z Finska to představuje pro Ukrajinu obrovskou příležitost.

Svěřenci Oleksandra Petrakova potřebují v Bosně vyhrát, aby se mohli ucházet o poslední den play-off, ale tři body zdvojnásobují tlak.

Pokud Skotsko přivítá Ukrajince v Hampdenu, Roman Yarmochuk a Andrey Yarmolenko budou nebezpeční muži.