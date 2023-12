Kardinál Cantalamessa: Putování s Marií tento advent

Kardinál Raniero Cantalamessa, kazatel papežské domácnosti, pronáší svou druhou adventní homilii papeži Františkovi.

Napsal Joseph Tulloch

Ve své druhé homilii na advent 2023 se kardinál Raniero Cantalamessa zamyslel nad Mariinou cestou víry.

Kardinál, františkánský mnich, pronesl v pátek ráno své kázání v papežské domácnosti, včetně samotného papeže Františka.

Mariina duchovní cesta

Kardinál Cantalamessa zahájil svou homilii konstatováním, že křesťané příliš dlouho nedokázali docenit bohatství Mariiny duchovní cesty.

„Bylo považováno za samozřejmé, že svůj čin víry učinila v okamžiku zvěstování a zůstala v něm po celý svůj život,“ řekl.

To se změnilo, jak poznamenal italský mnich, s Druhým vatikánským koncilem, který potvrdil, že Marie „postoupila na pouť víry“ (Epis, 58).

Kardinál tak nadále zdůrazňoval rozmanitost Mariiny duchovní cesty: „radostné vzrušení“ ze setkání s Alžbětou, šokující odhalení Simeonova proroctví a „všechny peripetie života jejího syna“, které nakonec skončily křížem.

Kardinál Cantalamessa zakončil svou řeč slovy: „O Marii musíme z mnohem většího důvodu říci, co řekl apoštol o Abrahamovi: Maria uvěřila navzdory vší naději, a tak se stala matkou mnoha národů. Jsme v bezpečí ve víře!

Připojte se k Marii ve víře

Kardinál Cantalamessa pak pokračoval citací svatého Augustina: „Maria uvěřila a v jejím životě se splnilo to, v co věřila. Věřme také, aby to, čeho se v něm dosáhlo, mohlo prospět i nám!

Aby dal těmto Augustinovým slovům „aktuální kontext“, uchýlil se italský mnich k větě francouzského spisovatele Blaise Pascala: „Srdce má své důvody, které mysl nezná… Je to srdce, ne srdce. mysl, ten pocit.“ Stroj.“

Znovu tedy citoval Pascala a vyzval své posluchače, aby se „vrátili ke svým srdcím!“.

„Odvraťte se od putování, které vás svedlo. Vraťte se k Pánu… Vraťte se k srdci: tam prozkoumejte, co můžete vnímat z Boha, neboť tam je Boží obraz. Kristus přebývá v člověku.“

O Vánocích pozvěte Ježíše do svého srdce

Kardinál Cantalamessa zakončil svou homilii povzbuzením, abychom „otevřeli dveře svého srdce“ a „učinili z něj kolébku Dítěte Ježíše a dali mu pocítit v chladu tohoto světa teplo naší lásky a naší nekonečné lásky. “ „Vděčnost.“

„Tohle není jen krásná poetická fantazie,“ navrhl; Je to nejtěžší úkol v životě. Narození Ježíše znamená nechat „sebe“ zemřít, nebo alespoň obnovit rozhodnutí už nežít pro sebe, ale pro Toho, který se pro nás narodil, zemřel a vstal z mrtvých.

Kardinál Cantalamessa zdůraznil, že projekt Theia „Vánocemi neskončí, ale může jimi začít“.