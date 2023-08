Potomek z rodu Habsburků byl geopolitickým mudrcem, který již brzy varoval před agresivní ruskou strategií a nutností, aby Evropa přijala ukrajinské aspirace.

Otto von Habsburg byl neúnavným zastáncem sjednocení Evropy po druhé světové válce. © Getty Images

Poslední dědic rodu byl horlivým zastáncem evropské integrace

Ukrajinu viděl jako součást Evropy a varoval před ruskými intervencionistickými plány

Ottu von Habsburg (1912-2011) – syna posledního císaře Rakouska-Uherska – lze označit za muže, který předběhl dobu jak v úvahách o evropské jednotě, tak v upozorňování světa na možné plíživé pohlcení bývalého Sovětského svazu Ruskem. . států. Byl to plodný spisovatel a aktivista, který pracoval pro sjednocení Evropy po druhé světové válce v mnoha rolích jako autor, řečník a politický poradce. Zastupoval Bavorsko 20 let jako jeden z nejvýznamnějších členů Evropského parlamentu.

Arcivévoda, vynikající politický talent s rozsáhlými znalostmi, hluboce porozuměl geopolitickému vývoji. Je otevřený a přijímá odlišné názory, nikdy neslevuje ze svých základních názorů. Vždy však hleděl do budoucnosti a nebyl držen jako rukojmí tehdejších myšlenek a postojů. Tato intelektuální integrita učinila z jeho spisů nesmrtelnou hodnotu.

Dalekozraký příspěvek

Poslední kniha arcivévody Otty vydaná v roce 2006 varovala, že ruský imperialismus opět prosazuje cíl okupace Ukrajiny, její připojení k Rusku a její využití jako platformy pro další nepřátelské akce v Evropě. Z tohoto důvodu vyzval Ukrajinu, aby se integrovala do Evropské unie.

Při dnešním čtení jeho varování vidíme, že kdyby evropští politici a politici sdíleli moudrost Otto von Habsburga, dnešní tragédii na Ukrajině by se dalo předejít. Jasnost politického myšlení arcivévody Otty ukazuje tento videozáznam televizních diskusí na ORF 1998 mezi ním a tehdejším rakouským kancléřem Viktorem Klímou. Je v němčině, s anglickými titulky.

Níže citovaný článek, napsaný v němčině, byl publikován v roce 2006 s dalšími díly arcivévody Otty pod názvem: „Unsere Welt ist klein geworden. Die Globalisierung der Politik“ („Náš zmenšující se svět: Globalizace politiky“) od Amalthea Signum Verlag, Vídeň. Do angličtiny ji přeložil Peter Seilern.

Arcivévoda Otto ve svém článku napsal:

„Všechny nedávné události zdůrazňovaly důležitost globální strategie v současné politice. Zde opět vystupuje do popředí slabost našich takzvaných státníků, protože v rozhodujících okamžicích zapomínají na důležitost a potenciál map.

Mezi Kaliningradem na jedné straně a Tiraspolem, hlavním městem tzv. Podněstří, je přímka [a separatist enclave in Moldova located on the east bank of the Dniester River], Na druhou stranu. Obě města jsou na konci kleště, v jehož středu leží Ukrajina. Jak bylo dobře známo před druhou světovou válkou, kdy byl takzvaný polský koridor pravděpodobným místem, které povede k mezinárodní válce, platí totéž dnes pro tato dvě strategická města globálně.

Východní Halič a Bukovina byly regiony, které představovaly motor evropské kultury a literatury. Proto Ukrajina získala v Evropě právo, které má politický a bezpečnostní význam.

Tato reflexe umožňuje rozpoznat historický význam, který Ukrajina v současnosti má. Tato dlouho rozdělená země byla sjednocena na konci druhé světové války vytvořením Organizace spojených národů.

[Soviet dictator Joseph] Stalin Požadoval uznání Ukrajiny jako jediného státu s právem delegovat a hlasovat v rámci světových organizací. Západní mocnosti, zejména Spojené státy, tehdy souhlasily s touto touhou Kremlu na základě falešného předpokladu, že během války lze slíbit mnoho věcí, které může světová vládnoucí ekonomická moc nakonec napravit.

Ukrajina je legální země. Může se pochlubit úžasnou populací. Zároveň trpí dvěma zásadními slabinami: na jedné straně vlivem neukrajinských prvků; Na druhou stranu obtížnost budování vlastní ekonomiky. Historicky byli Ukrajinci vojáci, státní zaměstnanci a zemědělci, zatímco ekonomika byla většinou v rukou Židů. Během druhé světové války a zločinů Hitlerova režimu byli Židé téměř vyhlazeni.

Nekonečný ruský imperialismus

V období od Stalina do [Russian President Vladimir] Dej to dovnitř, ruský imperialismus vždy prosazoval cíl znovuobsadit Ukrajinu, připojit ji k Rusku a využít ji k dalším operacím proti Polsku a dalším částem Evropy. Tím se Ukrajina stává důležitou pozicí v Evropě a vyžaduje její integraci do Evropské unie.

Tato okolnost nebyla vážně zvažována, a proto je nebezpečná. I dnes to lze napravit, pokud je člověk jednou provždy připraven uznat potřebu skutečně evropské politiky spíše než politiky, která se má podřídit Kremlu.

Je třeba také pochopit, že Ukrajina je kulturně, historicky a duchovně součástí Evropy. Jakýkoli přehled německojazyčné literatury, například literatury z konce devatenáctého a počátku dvacátého století, ukáže, jak evropský duch v této oblasti vzkvétal.

Východní Halič a Bukovina byly regiony, které představovaly motor evropské kultury a literatury. Proto Ukrajina získala v Evropě právo, které má politický a bezpečnostní význam. Ignorování této skutečnosti by mohlo vést k fatální chybě historických rozměrů.

Demokratická vyspělost a touha po svobodě ukrajinského lidu se projevila v jejich boji za rok 2004 [opposition candidate Viktor] Juščenkovítězství nad [Viktor] JanukovyčeMuž se záznamem v trestním rejstříku a závislý na Moskvě.

přístup do Středozemního moře

Vzhledem k tomu je nutná politika budoucnosti. Pokud se situace na Ukrajině zlepší, neexistuje žádná záruka, že ruská imperiální politika brzy nepovede k dalším krizím.

Co pan Putin [Ukraine’s former President Leonid] Kučma Měl na mysli bylo jasné. Cílem masivního podvodu bylo zajistit vítězství Janukovyče, které by bylo prezentováno jako úspěch demokracie. Manévr má za cíl změnit politickou rovnováhu v regionu a dalším krokem je oficiální začlenění Moldavské republiky do ruského systému. To by transformovalo dva komunisty kontrolované regiony Podněstří a Gagauzská republika Na oficiálním ruském území ohrožuje stát Rumunsko.

Sled událostí umožní Moskvě otevřít dveře na Balkán a jejich prostřednictvím vydláždit cestu ke Středozemnímu moři. Jediným důvodem Stalinova neúspěchu v tomto úsilí byla přítomnost mocného amerického loďstva ve Středozemním moři. V té době to bylo možné jen proto, že Kypr byl stále bezpečně v rukou Západu. Dnes by to bylo zpochybněno díky existenci jakéhosi řeckokyperského území [Efstathios] „Thassos“ Papadopouloskterý financoval a radil [former Serbian strongman leader] Slobodan Miloševič. Jeho pragmatická podpora umožnila Srbům vést válku proti Chorvatsku a Bosně a Hercegovině.

část Evropy

Vítězství pana Juščenka nyní umožňuje v regionu mírovou zónu. Dnešní výzvou je zabránit opakování této minulé krize. Pro Ukrajince musí být zaručen dostatečný stupeň bezpečnosti, aby se země mohla vzpamatovat z neúspěšné politiky pana Kučmy a postavit ji na roveň pobaltským státům. Členství v NATO bohužel nestačí, jakkoli žádoucí. Hospodářské oživení je možné pouze tehdy, pokud se obyvatelé a zahraniční investoři budou cítit bezpečně, jak nás naučily historické zkušenosti.

Kyjevské demonstrace jasně ukázaly, že občané chtějí, aby se jejich země stala členem Evropské unie. Prokázali také svou touhu po demokracii a jsou ochotni za ni zaplatit – pokud není jiná cesta, životem. Zpochybňovat nyní hloubku jejich demokratických tužeb by byla ztráta času.

Až dosud byl Evropský parlament vždy motorem pokroku, zatímco Rada byla brzdou. Toto lidové fórum musí být hodné své minulosti a pokud jde o Ukrajinu, udělat vše, co je nutné, aby informovalo národy Evropy o účelu demonstrace Ukrajinců na hlavním náměstí tváří v tvář ledovému větru.

Řekněme však, že ekonomické potíže brání Ukrajině dodržovat kodaňské normy. V tomto případě bude Kyjevu uděleno okamžité partnerství, které povede ke statusu kandidátského členství. To by Rusku ukázalo, že Ukrajina patří do Evropy a není připravena zradit přítele a partnera kvůli tlaku Moskvy.„

Otto von Habsburg je zobrazen na rakouských hranicích v roce 1960. Zpět do Rakouska se dostal až v roce 1966, pět let poté, co se formálně vzdal koruny. © Getty Images

× Fakta a čísla arcivévoda Otto Otto von Habsburg byl synem posledního císaře Rakouska-Uherska.

Narozen v Rakousku 20. listopadu 1912 a zemřel 4. července 2011.

Také známý pod svým královským jménem jako arcivévoda Otto Rakouský, byl nejstarším synem Karla I., rakouského císaře a uherského krále a dědicem rakousko-uherské říše.

Moderní svět tvoří Rakousko, Maďarsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko a části Itálie, Polska, Rumunska, Srbska a Ukrajiny.

Stal se korunním princem Rakouska-Uherska a Čech, když jeho otec zdědil trůn v roce 1916, během první světové války. V roce 1918 se na konci války impérium rozpadá a rodina je nucena odejít do exilu.

Poté, co jeho otec zemřel v roce 1922, devítiletý arcivévoda Otto oficiálně převzal funkci hlavy Habsburského domu.

Otto von Habsburg, vysledovaný „hledaným“ plakátem vydaným německou nacistickou stranou, se bránil anexi, v březnu 1938 připojil Rakousko k Hitlerově říši a varoval západní mocnosti před Mnichovskou dohodou v září téhož roku, která přinesla části Československa. v hranicích Německa.

Na rakouské a evropské politické scéně působí od 30. let 20. století. Prosazoval věc habsburské obnovy, byl prvním zastáncem evropské integrace a byl zuřivým odpůrcem nacismu a komunismu.

Pokusil se vyjednat svůj návrat do Rakouska v roce 1935 a znovu v roce 1938, když chtěl odrazit očekávanou invazi Hitlerových sil, ale nebyl schopen získat dostatečnou podporu.

Otto von Habsburg byl v letech 1979 až 1999 poslancem Evropského parlamentu za Křesťanskosociální unii Bavorska (CSU). Byl také viceprezidentem (1957-1973) a prezidentem (1973-2004) Mezinárodní unie korálových útesů.

Jako známý myslitel je autorem mnoha knih o historických a politických záležitostech.

Arcivévoda Otto byl popsán jako jeden z „architektů evropské myšlenky a evropské integrace“.