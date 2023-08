Jak mohu zdarma sledovat Anglie U21 vs Česká republika U21?

Anglie zahájí své tažení na mistrovství Evropy hráčů do 21 let zítra, přičemž Three Lions se utkají s týmem České republiky do 21 let.

Tým Lee Carsleyho se snaží získat své první vítězství v soutěži od roku 1984.

Anglie U21 se utká s Českou republikou U21 ve svém prvním zápase na Mistrovství Evropy UEFA hráčů do 21 let 2023 Kredit: Getty

Hvězdy Premier League jako Harvey Elliott, Curtis Jones, Morgan Gibbs-White a Levi Colwell jsou prominentními postavami hvězdami nabitého anglického týmu.

Tři lvi jsou ve skupině C s Českem, Německem a Izraelem.

V kolik hodin je zápas Anglie U21 vs Česká republika U21?

Zápasy Anglie do 21 let proti České republice do 21 let se odehrají ve čtvrtek 22. června.

Výkop bude v 17:00 GMT.

Hostitelem bude Baumet Square.

Na jakém televizním kanálu je Anglie U21 vs Česká republika U21 a lze jej streamovat zdarma?

Zápas Anglie do 21 let vs. Česká republika Hráči do 21 let nebude možné sledovat v televizi ve Spojeném království.

Hru však můžete živě streamovat zdarma přes webové stránky UEFA.

Novinky týmu

Emil Smith Rowe z Arsenalu je fit a pravděpodobně nastoupí po náročné sezóně se zraněními.

Levi Colwell s týmem krátce trénoval, než odletěl po působivé sezóně na hostování v Brightonu.

Zvažte další jména Premier League jako Noni Madueki, Oliver Skipp a Jacob Ramsey pro základní sestavu.

Vyhlídka

Národní tým Anglie do 21 let – 7.4

Losování – 29.10

Česká republika U21 – 5.1

* Kurzová zdvořilost Ladbrokes Je to správné v době zveřejnění.