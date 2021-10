Český prezident je příliš nemocný na práci: Senát | Canberra Times

Novinky, nejnovější zprávy

Český prezident Miloš Zeman, předseda horní komory parlamentu, říká, že v současné době není schopen plnit své povinnosti, s odvoláním na prohlášení z nemocnice, kde byl Zeman více než týden na intenzivní péči. Předseda Senátu Miloš Wiester novinářům řekl, že Zaman se v příštích týdnech pravděpodobně nevrátí do práce. Parlament by podle něj měl projednat uzákonění ústavního zákona, který by přenesl prezidentovy povinnosti na jiné úředníky, včetně jmenování nového předsedy vlády po volbách 8. – 9. Října. Takový krok by vyžadoval souhlas obou komor parlamentu, přičemž nová dolní komora by byla svolána poprvé 8. listopadu a Jeman byl převezen do nemocnice den po volbách, ve kterých byl jeho spojenec, premiér Andrzej Bobbis poražen. Má za cíl sestavit novou vládu tím, že ve sněmovně drží většinu skupina opozičních stran. Jemanova kancelář ignorovala výzvy k poskytnutí jakýchkoli podrobností o prezidentově zdraví nebo diagnóze a jeho přijetí do nemocnice nezasahovalo do jeho povinností. To přimělo Vystricila, aby si vyžádal stanovisko nemocnice, aniž by odhalil diagnózu, a nemocnice v pondělí podala zprávu. „Podle Ústřední vojenské nemocnice není prezident Miloš Zeman v současné době ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádnou práci,“ řekl Wiester. „Podle (nemocnice) je dlouhodobá prognóza zdravotního stavu prezidenta Zamana velmi nejistá vzhledem k povaze jeho nemoci a je nepravděpodobné, že by se v následujících týdnech vrátil do práce.“ Australský Associated Press

/images/transform/v1/crop/frm/silverstone-feed-data/8441822e-d4ab-4e18-a949-9e7a3f6fc18f.jpg/r0_74_800_526_w1200_h678_fmax.jpg