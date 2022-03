Fotbalová hvězda Washington Spirit Trinity Rodman posouvá soutěživost své rodiny do nových výšin a sdílí své znalosti s mladými sportovci.

tak jako Sportovní jam s Dougem Doylem Washington Spirit Forward pokračuje v oslavách Měsíce historie žen a vytváří svou vlastní historii. NWSL New Year Player of the Year již začíná přihazovat.

Přidejte se k Rodmanovi sportovní Pohovořit o její prosperující fotbalové kariéře, její soutěživé rodině a novém partnerství s Youth Athletes United.

Hvězda Washington Spirit Trinity Rodman se připojuje k SportsJam s Dougem Doylem

Jako nový ambasador značky pro Youth Athletes United chce Trinity rozšířit slávu fotbalu a mládežnických sportů po celé zemi. Atletický svaz mládežejeden z nejrychleji rostoucích multisportovních programů v Americe, s 291 územími po celé zemi a více než 200 000 dětí, které ročně získávají vzdělání, se nadále šíří v komunitách po celých Spojených státech.

„Budu tedy spolupracovat s Amazing Athletes a Soccer Superstars. Myslím, že je to skvělá příležitost a jsem velmi rád, že jsem tuto příležitost dostal. Být schopen dát dětem šanci spojit se se sportem a spojit se s různými typy lidí, Myslím, že je skvělé začít se sportem, kterému se chtějí věnovat. Uvidíte štěstí, které máte z toho, že jste sportovec. Je to něco jako vodítko pro to, co chcete dělat v budoucnu.“

Trinity Rodman slaví s kolegyní Emily Sonnett

I když jí bylo pouhých 19 let, Rodman se stále považuje za vzor a říká, že její věk jí umožňuje pochopit, čím dnešní děti procházejí.

„I když procházejí svým novým prostředím a cítí se nepohodlně, když začínají sportovat a jsou v konkurenčním prostředí, já se také potýkám se stejnými věcmi. V tomto ohledu se s nimi dokážu ztotožnit, protože jsem byl minulý rok nováčkem. být tou novou dívkou a být na svém prvním táboře pro tým patriot. Být tím mentorem a také někým, s kým si mohou popovídat a s kým se stýkat, by bylo skvělé i pro mě.“

Rodman bude dělat živá a personalizovaná sociální média, video obsah, místní franšízové ​​kliniky a osobní vystoupení.

Washington Spirit vyhrál svůj první šampionát NWSL v roce 2021. Letošní startér měl na tým obrovský dopad. Trinity byla odměněna čtyřletou dohodou s Washingtonem, údajně největší smlouvou v historii NWSL.

Trinity Rodman byl NFL Hráč roku a vyhrál šampionát s Washington Spirit

V lednu tohoto roku byla Rodmanová poprvé jmenována do každoročního kempu ženského národního týmu USA, když se tým připravoval na Věří poháru.] Debutovala 17. února 2022 remízou 0:0 s Českou republikou na turnaji.

Ačkoli její starší bratr DJ, který hraje za mužský basketbalový tým Washington State Cougars, a její otec Dennis, celebrita NBA a jeden z největších vyhazovačů a obránců v historii ligy, Trinity si vybrala fotbal, přestože oba doufali, že také zasáhne tvrdé dřevo.

„Určitě ano. Můj bratr opravdu chtěl, abych s ním hrál basketbal. Zkoušel jsem to, ale prostě mi to nefungovalo. Miloval jsem soutěž. Miloval jsem kradení míče, rád jsem střílel. Miloval jsem skórování. Nešlo to.“ To se nestane. Cítím se pohodlně jako fotbal. Vždy jsem cítil s tou vášní pro fotbal. Vždy jsem se ocitl na hřišti, ne na basketbalovém hřišti. Zkoušel jsem tedy mnoho sportů, ale fotbal byl tak trochu zaseknutý.“

Vděčí své matce za silné pouto, které má se svým bratrem.

„Můj bratr a já jsme dobří přátelé. Jsme od sebe jen rok. Moje máma nám vnukla, abychom si byli opravdu blízcí. Když jsme vyrůstali, vždy jsme chodili do stejných škol. Přinutili jsme mámu, aby žádala stejné učitele, abychom dostali přesně ty před stejnými lety. Učil se ode mě. Já se učil od něj.“

Trinity Rodman nedávno podepsala čtyřletou smlouvu s Washington Spirit

Byl tedy tlak na to být dcerou šampiona NBA, který je veřejně známou osobou i od svého odchodu do důchodu?

„Určitě je to velké jméno. Mít tátu, který byl skvělý v nějakém sportu, vždy v centru pozornosti, nevím, mě to opravdu posunulo. Chtěl jsem (smích) mu jedno říct, to není velké jméno. Myslím Vždy jsem se chtěla prosadit, abych si vytvořila svou vlastní. Chtěla jsem si vybudovat tuto novou roli pro sebe, prostě být ženou, hrát fotbal, být mladá, je tolik aspektů, které jsem chtěla vložit do svého životního stylu. Samozřejmě , chodí se dívat na moje zápasy a vidět úroveň, na které hraji, a vědět, jak moc jsem pokročil, je skvělé. Vím, že je hrdý.“

