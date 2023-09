Podíl uměle vysazených lesů v ČR je příliš vysoký, varuje ekologická nevládní organizace – Brněnský deník

Přátelé Země předloží svůj plán zdravých lesů ministerstvu zemědělství ještě tento měsíc. Kredit: KK / BD.

Praha 11. září (ČTK) – Česká republika je jedním z největších producentů umělých lesů v Evropě, varovala dnes ekologická skupina Earth. Skupina dodala, že umělá výsadba je faktorem špatného zdravotního stavu českých lesů, stejně jako škodliviny a nevhodný druhový mix.

Přátelé Země proto ještě tento měsíc předloží plán zdravých lesů ministerstvu zemědělství. Plán nastiňuje nezbytné změny, aby byla česká lesní krajina připravena na další oteplování a mohla si udržet ekologickou a ekonomickou rovnováhu.

„Musíme přestat promarňovat současnou příležitost vysazováním méně odolných lesů nebo dokonce smrkových monokultur v teplejších lesích, o které přichází sucho. Potřebujeme plán pro zdravé lesy,“ řekl John Skalick, koordinátor kampaně skupiny Save the Forest.

Podle statistik a údajů Českého statistického úřadu zveřejněných v časopise My bylo loni vysázeno asi 40 tisíc hektarů lesů. To je o 709 hektarů méně než v předchozím roce, ale je to druhé nejvyšší číslo od roku 1964.

Podíl přirozených lesů dosáhl v loňském roce 20 %, což představuje nárůst o 10,7 % oproti předchozímu roku. Z dostupných údajů také vyplývá, že se jedná o nejvyšší podíl přirozených lesů v historii České republiky.

Přestože podíl přirozených lesů v posledních letech vzrostl, podíl uměle vysazených lesů je stále vysoký. V roce 2015 bylo 95 % českých lesů obnoveno umělou výsadbou semen nebo sazenic. V osmi evropských zemích, včetně Polska, Belgie, Dánska, Islandu, Irska, Nizozemska a Spojeného království, podíl lesů přesahuje 60 %.

Podle Přátel Země špatný zdravotní stav českých lesů podrývají nejen emise škodlivin a nevhodný druhový mix, ale také vlivy umělých výsadeb, které vedou ke stejně staré a druhově chudé vegetaci. Slabost a úpadek. Uměle vysazené lesy se také nedokázaly účinně vypořádat se změnou klimatu, tvrdí ekologové.

