Fantasia vítá evropské tituly a oslavuje Garage Herz

11/07/2023 Festival kanadského žánru, který probíhá od 20. července do 9. srpna, přivítá takové tygří pruhyA bod obnovení A Jsme zombie

Jsme zombie od RKSS

Montreal fantazie, který se bude konat od 20. července do 9. srpna, konečně odhalil tři titulní vlny a odhalil také některé evropské zajímavosti. z uk, Sam H Freeman A Ng Chun Ping‚s fam A Graeme Arnfield‚s domácí invaze A Paris Zarcilla‚s zuřící milost Všechny se objeví vedle sebe Mami Wata podle CJ „Ohnivý“ Obasiv koprodukci s Nigérií a Francií. George Kane‚s klaunská apokalypsao skupině klaunů a reportérovi, který se vydává na roadtrip po záhadné sluneční události (viz zprávy), musíme být rádi, když jej můžeme nazvat „nejzábavnějším (a jediným) klaunským a katastrofickým filmem všech dob,“ podle pořadatelům.

Zajímavostí je, že festival ukáže „Thriller Film Life“ na Ukrajině Zůstaňte online Stejně tak rusko-americká scéna Pátá říše. Dříve, což je Eva StřelníkováDobrovolník z Kyjeva, který je poprvé zobrazen na pozadí invaze, používá notebook darovaný odboji a komunikuje se synem jeho původního majitele a zoufale pátrá po jeho zmizelých rodičích. Mezitím se daboval poslední film, který zakázalo ruské ministerstvo kultury Viktor Ginzburg‚s“matice Upíří kino “a byl natočen Pojď a podívej se Kameraman Alexej Rodionov.

Austin Jennings„ osm očío páru, který podnikne cestu přes Srbsko s katastrofálními výsledky, chystá se oslavit svou světovou premiéru, zatímco Španělsko Nádherné záležitosti džina podle Spálit Percypisea Německu Piave podle Ann Oren A Hluboká kůže podle Alex Chad Představí se i místnímu publiku. Mezi další zajímavosti patří Francie peklo podle quarxxA bastardi podle Jimmy Laboral Tresor (odehrává se během vzestupu hnutí skinheads, které zachvátilo Paříž v 80. letech) a Návštěvník z budoucnosti podle Francois DescracsKromě objevů Vincent musí zemřít podle Stephen Castang A tygří pruhy .

„Miluji, miluji, miluji žánr a jsem tak rád, že ho teď lidé mnohem více vnímají. Je to něco, v čem budu pokračovat, protože žánr se nebere příliš vážně, ale můžete ho použít k rozhovoru.“ o tolika problémech, které jsou vám blízké.Myslím, že je to z roku Vždy je zajímavé o nich mluvit s trochou krve a krve. tygří pruhy výstup Amanda Neil O Řekla Cineuropa.

Zatímco finále filmu bylo z kolektivu rkss Jsme zombie (v koprodukci s Francií – viz novinky) se podívá do jakési budoucnosti, kde zombie – nyní známé jako „životaschopné“ – jsou jen součástí společnosti, v bod obnovení (Česká republika/Slovensko/Polsko/Srbsko), za pouhých 20 let nebudete muset umírat, pokud nezapomenete každé dva dny podpořit svou postavu.

„Přinášíme sci-fi do našich končin, což není příliš obvyklé. Zpočátku si to myslelo jen velmi málo lidí. Problém byl v tom, že podobných pokusů v české kinematografii už bylo několik, ale selhaly. Klíčem bylo přesvědčit všechny, že jde o skutečný projekt, který se bude realizovat za 20 let, takže se toho moc nezměnilo. Nejsou tam žádné lasery ani létající auta, řekl režisér. Robert AhojNatěšený na další představení. „Diváci jsou na žánrových festivalech velmi vítáni. A jásejte!“

Nakonec, když přejdeme k některým starším návrhům jako např Joe D’Amato‚s Emmanuel v Americe A Luke Besson‚s TaxiAkce oslaví i slovenského režiséra Jiří Herzukázat mu kráska a zvířeA MorgianaA Deváté srdce A Virat je upír. Herz, který bohužel zemřel v roce 2018, byl známý pro párty holocaust.

