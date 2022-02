Evan Reitman, režisér Krotitelů duchů a syn přeživší Osvětimi, zemřel ve věku 75 let – The Forward

Evan Reitman se zúčastní světové premiéry „Krotitelé duchů: Posmrtný život“, 15. listopadu 2021 v New Yorku. (Theo Wargo/Getty Images pro Sony Pictures)

Ve věku 75 let zemřel v sobotu hollywoodský režisér a producent československého původu Ivan Reitman, který vedl film Krotitelé duchů a další oblíbené americké komedie. Reitman zemřel ve spánku ve svém domě v Montecitu v Kalifornii, Podle agentury Associated Press.

Reitmanův první velký komerční úspěch přišel v roce 1978, kdy produkoval „National Lampoon’s Animal House“, ale jeho nejslavnějším dílem byla „Krotitelé duchů“, komedie o superhrdinech, kterou režíroval a která byla uvedena s velkým ohlasem v roce 1984. Během kariéry trvající téměř 50 let, Reitman spolupracoval s některými z nejoblíbenějších komiků své generace, včetně Dana Aykroyda, Robina Williamse, Dannyho DeVita, Billyho Crystala a Billa Murraye, a vydláždil cestu komediální filmové scéně.

„Jsou tři generace,“ řekl Harold Ramis, jedna z původních hvězd „Krotitelů duchů“, Forward v roce 2007, když mluvil o Reitmanově světě komedie. „To ze mě dělá vážnou existenci.“ [Apatow] otec. [Michael] sera, [Seth] Rogen a [Jonah] Hill jsou současná generace. Evan je součástí generace prarodičů.“

Narodil se v roce 1946 židovským rodičům, kteří přežili holocaust – jeho matka přežila Osvětim, otec utekl z koncentračního tábora a později bojoval jako člen slovenského odboje – v Komárnu v Československu, Reitmannovi byly čtyři roky, když rodina opustila země. Rodina uprchla poté, co komunistická česká vláda začala vyhrožovat Reitmanovu otci, továrníkovi. Rodina uprchla schovaná v uhelném člunu, který se dostal z Komárna do Vídně po Dunaji a nakonec se v roce 1950 dostal do Toronta.

„Pamatuji si záblesky scén. Později mi řekli, jak mi dali nějaké prášky na spaní, abych nedělal hluk. Byl jsem tak uzemněný, že jsem usnul s otevřenýma očima. Moji rodiče se báli mé smrti,“ Reitman řekl Associated Press v roce 1979.

V Torontu projevoval Reitman zájem o představení již od raného věku a studoval hudbu a drama na McMaster University. Jeho první film, nízkorozpočtový film „Cannibal Girls“, byl propuštěn v roce 1973. Jeho velký zlom přišel v roce 1978 s „National Lampoon’s Animal House“, který produkoval, následovaný letní komedií z roku 1979 „Meatballs“ s Billem Murrayem v hlavní roli. , za což se přesunul do režisérského křesla.

Krotitelé duchů z roku 1984 byli místem, kde Reitman zanechal svůj největší kulturní dopad: jedinečné spojení uhlazené komedie a velkorozpočtových nadpřirozených speciálních efektů, které zaujalo publikum po celém světě. Vytvořila sérii filmů, televizních pořadů a videoher, které jsou dodnes populární.

Mezi jeho další hlavní díla patřily „Strips“, vojenská komedie z roku 1981, která bude znovu vydána jako televizní seriál. „Dave,“ politická bajka z roku 1993, v níž Kevin Kline hraje jako obyčejný muž, který vypadá jako prezident Spojených států; a rom-com z roku 2011 „No Strings Attached“ s Natalie Portman a Ashtonem Kutcherem v hlavních rolích.

„Miluji vyprávění dobrých příběhů a rozesmívání lidí,“ řekl Reitman Forward v roce 2007. „Zdá se, že se mi to daří.“

Reitman se oženil s Genevieve Robert, která konvertovala k judaismu v roce 1976, a pár má tři děti. Jejich syn Jason Reitman následoval svého otce v režii. Otec a syn spolu pracovali na několika filmech, včetně filmu „Up in the Air“ nominovaného na Oscara v roce 2009, který napsal a režíroval Jason Reitman a produkoval Evan Reitman. Loni na podzim oba znovu spolupracovali na finále „Krotitelů duchů“, přičemž Jason režíroval a Ivan „Krotitelé duchů: Posmrtný život“, film, který byl poctou milovanému původnímu otci.

V době své smrti byl Reitman v předprodukci pro řadu dalších filmů, včetně „Trojčat“, pokračování komedie „Dvojčata“ z roku 1988 o geneticky modifikovaných dvojčatech v podání DeVita a Arnolda Schwarzeneggerových.

Reitman byl hrdý na úspěchy svého syna a měl tendenci plakat, když o nich mluvil. Dokonce povzbudil svého syna, aby opustil lékařskou fakultu ve prospěch kariéry v Hollywoodu, což je krok, který se zjevně vyplatil.

„Ale tati, řekl jsem, buď uspěji ve tvém stínu, nebo selžu ve světle reflektorů.“ Jason Reitman Řekl to Guardianu ve společném rozhovoru se svým otcem v listopadu 2021. Řekl: Strach není důvodem, proč nic nedělat.

