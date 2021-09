Boj Evy Herzigové s COVID-19 | Umění a zábava

Eva Herzigová „navždy“ trpí příznaky koronaviru.

48letá modelka-která má syny George, 14, Philippe, 10 a Edward, osm, s partnerem Gregoriem Marciagem-a zbytek její rodiny v prosinci onemocněla COVID-19 a přiznala, že to bylo „vážné“ pro všechny z nich v té době, zatímco se stále vzpamatovává z dlouho „oslabeného“ Covida.

Řekla: Bylo to skutečné. Myslela to vážně. Díky bohu, všichni jsme to zvládli, takže jsem dostal podporu od manžela a dětí. Můžeme se mazlit a zůstat v pyžamu měsíc. Příznaky mám navždy, jako věčnost. “

V únoru se Eva přihlásila do Chenot Palace Wiggs Medical Resort ve Švýcarsku, aby se vzpamatovala, a zjistila, že to opravdu „pomohlo“.

Bylo to poprvé, co jsem takové zařízení vyzkoušel. Opravdu mi to pomohlo. Vzal jsem si také nějaké homeopatika a každý den jsem se sprchoval studenou sprchou. Myslím, že to, co funguje, je obnovit se.

“Je velmi oslabující, když si uvědomíte, kolik energie ve skutečnosti potřebujete, abyste mohli mluvit. Je to těžké, když to nemůžete zvládnout. Tento virus má dalekosáhlý dopad.”

Česká kráska přiznala, že epidemie byla „resetem všeho“.

K Telegraph Luxury dodala: “Způsob, jakým přemýšlím, jak se oblékám, jak se probouzím. Je všímavější, laskavější, vstřícnější, láskyplnější a pomalejší. Není kam spěchat.”

Eva poprvé cvičila pravidelně od svých 16 let, protože virus si na jejím těle vybral svou daň.

Řekla: „Chci říct, jsem velmi aktivní, mám tři kluky, ale s Covidem – dlouho se moc nepohybuji – ztrácíte svalovou hmotu.

„Cítím, že potřebuji cvičit, takže máme psa a každé ráno chodím na kolo na procházku do parku. Netlačím na to, ale při představě cvičení se potím, protože jsem to nedělal. za dlouhou dobu.”

„Jsem spíše zastáncem filozofie, že všechno je o tom, co jíte.

“Jídlo je pro mě prvek energie a zdroj uzdravení a naopak: jídlo může být škodlivé. Jíme vegetariánsky nebo vegansky třikrát nebo čtyřikrát týdně.”

“Mít chlapce a mého manžela, to je opravdu neuspokojuje. Můj manžel podporuje myšlenku, že maso je bílkovina a je pro vás tak dobré, a tady jsem v menšině se slovy:” Ne, je to přesně naopak. ” ”