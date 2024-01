Švédové si jdou pro zlato, přesná pomsta

Přesilový gól Jonathana Leggerimaggiho na začátku třetí třetiny, jeho první ze dvou, zlomil nerozhodný stav 2:2 a udržel, když Švédsko dnes odpoledne porazilo Českou republiku 5:2. Vítězství znamená, že Švédsko postoupí do zítřejšího zápasu o zlato poprvé od roku 2018.

Stejně jako Česko udělalo Kanadě, Švédsko udělalo Česku. Předtím Češi oplatili Kanadě loňskou ztrátu zlata, když ji o dva dny dříve porazili ve čtvrtfinále. Jenže v předchozím zápase loni Češi porazili v semifinále Švédsko na branku Jiřího Kulicha v prodloužení. Sladká pomsta za Sverige dnes.

„Je to fantastické,“ nadchl se švédský asistent kapitána Oskar Pettersson. „Před rokem jsme s nimi prohráli v semifinále, takže je hezké je porazit a jít do zápasu o zlato. Začali jsme pomalu, ale po jejich prvním gólu se to otočilo a my jsme vzlétli. Hrát svou Když jsme na ně ve druhém tvrdě tlačili, ve třetím se trochu dostali. Cítili jsme se jako plynní. Všem nám bylo jasné, že ve třetím zápase budeme tvrdě tlačit.“

Leckerimäki je nyní nerozhodný s Američanem Gavinem Brindleym o vedení turnaje v počtu branek (6) a je s 9 body za druhým Američanem Cutterem Gauthierem dva body.

Po dvojnásobném zlatu z let 2000 a 2001 se nyní Česko poprvé v řadě pokusí získat medaile na mistrovství světa juniorů. „Dnes vyhrál lepší tým. Měli jsme dobrou první a druhou třetinu. Víme, že ve třetím zápase doma vyjdou silní. Teď je jedno, s kým hrajeme. Oba jsme už hráli, ve Finsku.“ Exhibiční zápas před turnajem, takže máme oba týmy. Něco málo víme. Jdeme si odpočinout, připravit se a být připraveni. Pokud se nám podaří získat ještě jednu medaili, bylo by to skvělé.“

Dnešní zápas začal pomalu – naposledy pro Švédsko. Čeští hráči ukázali více energie a vášně a brzy byli odměněni gólem. Sebastian Redlich zapracoval za vápnem a nastrčil puk dopředu Mattiasi Melovskimu. Jeho střela po ledě našla v 6:55 druhou stranu.



Cílem byl rychlý start, který hostitelé potřebovali. Začali cíleněji bruslit, s větším odhodláním forčekovat a s větší naléhavostí dostávat puk do sítě. A byli také odměněni. David Edstrom vybojoval přihrávku do útočného pásma proti Theo Lindsteinovi a jeho rychlá střela se odrazila od rukavice Michaela Hrabela.

Druhá byla valící se, široce otevřená záležitost, která začala tím, že Sverige se ujal svého prvního vedení. Axel Sandin Pellicka rychle vystřelil z bodu, který překonal Harabala přes rukavici ve stejném místě, kde tečoval Lindsteinovu střelu.

Na druhém konci senzační stopku na sólu Jiřího Kulicha zastavil Havelid, ale Češi v přesilovce srovnali na 7:36. Tomáš Cibulka vyrazil střelu pod levou brusli Havelitu, stejně jako Melowski.

Velkou šanci vrátit se do vedení měli Češi o chvíli později, když mu Ondřej Becher ukradl puk u modré čáry a projel délku ledu, ale i jeho zastavil Havelid. Když začala třetí třetina, Švédové zápas vyhráli. Utkání vyrovnalo jen několik vynikajících gólů Hirapela. Dokud se Švédové nedostali k přesilové hře, jejich první a jediné hře.

Pouhých 16 sekund po jejím začátku Sandin Pellicka nakrmil přihrávkou Lekerimäkiho, který v čase 5:14 z tečky prostřelil Hrabala. Ale Švédové byli teprve na začátku. Dvoubrankový náskok otevřeli ve 12:00, když Lindstein přihrál torpédovým pasem Noahu Ostlundovi. Ostlund šel sám a bekhendem trefil Hrabala z — uhodli jste — z rukavice.

O 62 sekund později Lekerimaki vystřelil zblízka na 5:2. Konec hry.