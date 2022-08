DJ Krosfader o tom, jak najít vlastní DJské místo

Jako umělec vám vaše řemeslo dává šanci rozhodnout se, zda můžete cílit na specializované nebo široké publikum. Zatímco zacílení na to druhé zajistí, že vystoupíte před mnoha lidmi, když zůstanete věrní tomu prvnímu, přiblížíte se srdcím a myslím vaší cílové skupiny. Tento rozdíl lze lépe ilustrovat na filmech. Zatímco velké komerční filmy vydělávají spoustu peněz a získávají velkou pozornost, jsou to malé, nezávislé a kritikou oceňované filmy, které sklízejí všechna ocenění! Toto je příběh Kushagra známějšího jako Krosfader, 31letého DJe a producenta z Pune, který je nyní úspěšným interpretem v Bangalore. Úspěch našel tím, že následoval svou specializaci a zacílil na své publikum svou profesí!

Na otázku, jak by popsal své publikum, DJ Krosfader řekl, že dokázal najít své místo a publikum, které ho zaujme. Jeho publikum ví, že má svůj vlastní charakter, bez ohledu na to, kde vystupuje. Dodává, že jeho cesta jako DJ od roku 2012 nabrala drastický obrat k lepšímu, jakmile si začal nacházet své místo a cílové publikum, které mu rozumí, a naopak. Hrál v mezinárodních a národních elitních klubech, jako je Fahrenheit Club, Dauhá, Katar v téměř všech slavných městských místech v Indii, včetně bazénových párty míst v Pune, Bombaji, Dillí, Kalkatě, Bhópálu, Indore, Raipur, Lucknow, Bangalore atd. Cestujte také dobře s nekonečným seznamem – Katar, Holandsko, Švýcarsko, Francie, Belgie, Španělsko, Česká republika, Thajsko a Maledivy. To vše se stalo kvůli jeho neustálé touze porozumět hudebnímu vkusu svého publika a následně podle toho vytvořit své řemeslo.

V současné době je Krosfader svými fanoušky velmi milován a má skvělou pověst díky vysoké prestiži, kterou si vybudoval.

Přestože jeho vášeň pro elektronickou taneční hudbu začala již během jeho inženýrských dnů, jeho poslední výzva stát se DJem začala, když pracoval jako softwarový inženýr. Krosfader také vystoupil na oficiálních koncertech Submerge, Sunburn a Supersonic! Čas od času sdílejte pódium s mezinárodně známými umělci, jako jsou Nikhil Chinapa, Anish Sood, Aneesh Gera, Teri Miko (Chorvatsko), Nina Suerte (Polsko), DJ Chetas, Ankytrixx, Olly Esse (Itálie), Kash Trivedi a Chicken Masala. jmenujme alespoň některé. Bez omezení. Jako umělec se vždy snažil vštípit svůj styl hraní DJ setu, který se dotkne duše publika a nechá je houpat do rytmu bez ohledu na to, jaký mají talent.

DJ Krosfader jako umělec pevně věří ve změnu svého řemesla k lepšímu v průběhu času, protože říká, že změna je v životě umělce vždy konstantní. Takže, pokud jste umělec a chcete pochopit, jak můžete vytvořit publikum loajální ke své profesi, DJ Krosfader (Kushagra) je skvělým příkladem toho, jak to udělat. Pokračujte v tom, co máte rádi a dostatečně v to věřte. Brzy si to zamiluje i svět!

Sledujte DJ Krosfadera na Instagramu: https://www.instagram.com/krosfader/