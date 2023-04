Diváci filmu Super Mario Bros vydávají varování pro potenciální diváky

členové Trhací stroj Mario film Bruce Vydali varování pro ty, kteří plánují vidět populární animovaný film v kinech.

Film vychází ve středu (5. dubna) a je adaptací hitu Nintendo franšíza videoher a hvězdy Chris Pratt, Anya Taylor JoyA černý jack a Charlie Day.

Film Super Mario Bros dostal špatné recenze, Včetně koho The IndependentClarice Loughery. Mezitím hráči chválili věrnost filmu vůči zdrojovému materiálu a velké množství velikonočních vajíček, které se v něm našly.

Jak už mnoho filmových diváků varovalo, jedna z největších velikonočních vajíček bude mnohým, kteří se jdou na film podívat, chybět.

Je to proto, že se objevuje na konci titulků. Zatímco film obsahuje také lehkou střední scénu, Film Super Mario Bros Konec běhu se používá ke spuštění hlavní postavy z her Mario. (Další podrobnosti o tom, co tato scéna zahrnuje, naleznete níže.)

Diváci, kteří už film viděli, naléhali na ostatní na sociálních sítích, aby dbali na jejich rady.

„Upřímně nesnáším scény Post Credit ve filmech jako Mario, protože nikdo nezůstává po titulcích, protože to není film od Marvelu,“ napsal jeden člověk. „Možná budu muset poprosit zbytek své rodiny, aby zůstal a viděl ji.“

„Zůstaňte na post-kreditní scéně,“ prosil další.

Mario (Chris Pratt) ve filmu Super Mario Bros (Universal)

„Pokud máte rádi hry a všechno ostatní, tohle se vám bude líbit. Jo a taky zůstaňte až do závěrečných titulků. Nemáte zač!“ komentoval někdo jiný.

„Právě jsem viděl Film Super Mario Bros A můžu vám všem hluboce a tvrdě říct, Mario Fans, budete to milovat a budete se držet seznamu Post Credits, protože nám Nintendo dalo poslední překvapení,“ nadchl se další člověk.

Co se vlastně děje na scéně? Následují spoilery…

Chris Pratt a Anya Taylor-Joy, hlasy Maria a princezny Peach ve filmu Super Mario Bros. (Universal)

Zatímco scéna v polovině titulků odhaluje, co se stane s Bowserem (Black) po událostech z filmu, scéna po titulcích se místo toho zaměřuje na bílé vejce se zelenými skvrnami, které bylo deformováno v „skutečném světě“.

Jak fanoušci Maria pravděpodobně vědí, vejce – které se začíná líhnout – zažehne příchod Yoshiho, Mariova věrného dinosauřího společníka.

I když zatím nebylo oznámeno žádné pokračování filmu, zdá se, že scéna naznačuje, že tvůrci již naplánovali, kam by se franšíza mohla dále ubírat.

Film Super Mario Bros Nyní v kinech.

Keegan-Michael Key, který ve filmu dává hlas Toadovi, se objeví v talk show tohoto týdne, Vysvětlete, jak se mu podařilo ovlivnit výrazný vysoký hlas postavy.

Mezitím John Leguizamo, který hrál Luigiho v hrané verzi z roku 1993, Jasně vysvětlil, proč nový film bojkotoval.