Hampden „pravděpodobně“ bude hostit fanoušky na Euro 2020

Skotský národní lékařský ředitel je přesvědčen, že Hampden Park bude schopen ubytovat fanoušky na čtyři zápasy na červnovém evropském šampionátu 2020.

Glasgow je jedním z 12 měst připravených k pořádání turnaje, které bylo kvůli pandemii koronavirů zpožděno o 12 měsíců.

UEFA dala hostitelům do 7. dubna, aby je informovali o procentu fanoušků, kteří se budou moci účastnit zápasů s omezeními Covid-19 na velké davy, které stále platí na celém kontinentu.

Profesor Jason Leach uvedl, že je velmi pravděpodobné, že počet bude omezen, aby byly dodrženy požadavky na sociální distancování, ale že by některým fanouškům mělo být umožněno zabránit velkým neúspěchům při skotské cestě z uzamčení.

Kromě několika testovacích akcí nesměli od března 2020 být na skotských stadionech žádní fanoušci.

Skotsko má na svém prvním velkém mezinárodním turnaji po 23 letech odehrát v Hampdenu dva zápasy skupiny proti České republice a Chorvatsku.

Chorvatsko a Českou republiku také čeká zápas v Hampdenu před jejich posledním 16. zápasem 29. června.

„Existuje řada scénářů, na nichž UEFA, Skotský fotbalový svaz a vláda pracují,“ řekl Leach pro BBC Scotland.

„Existuje celá řada scénářů od v zásadě od nuly do poloviny publika nebo dokonce více. Myslím, že nejvyšší pravděpodobnost je někde mezi těmito dvěma extrémy, než se dostaneme do června.“

Podle plánu britské vlády k ukončení uzamčení bylo možné do 17. května umožnit návrat na anglické stadiony až 10 000 fanouškům, přičemž 21. června byla zrušena omezení všech sociálních médií.

To mohlo vidět plný návrat davu včas na poslední anglický zápas skupiny proti Chorvatsku ve Wembley 22. června.

Wembley bude také hostit kolo 16 zápasů v semifinále i ve finále.

„Myslím, že se slušným větrem – nyní s dobrými omezeními – pokud je lidé budou následovat, budeme mít v červnu davy na Hampdenu a dalších britských stadionech,“ dodala Leach.

„Nejsem si jist, zda by to vypadalo normálně. Myslím, že by to mohlo být omezené a odlišné.

„Ve skutečnosti si myslím, že UEFA (UEFA) bude nyní více znepokojena Francií, Belgií, Německem a některými dalšími zeměmi, kde se virus spíše zrychluje než zpomaluje, a to by mělo být varováním pro nás všechny.“

kca / pb