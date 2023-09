Dave Snyder vede workshop líčení na Halloween u Nicka Nakeryho v Evansville

Když je Halloween hned za rohem, místní obchod s kostýmy Nick Nackery pořádá make-up workshop s maskérkou, která získala cenu Emmy.

Dave Snyder, rodák z Owensboro, Kentucky, povede čtyři workshopy na 201 E. Virginia St. v Evansville.

„Je to jen o tom najít svou kreativitu a říct si: ‚Co mohu použít, co je snadno dostupné, co mě nestojí ruku a nohu, abych udělal něco elegantního a originálního?‘“ řekl.

Snyder vyrůstal v Owensboro v 60. letech 20. století a uvědomil si, že chce víc, než co může toto malé město nabídnout. Odešel na University of Kentucky, kde absolvoval dvouletý program zubní laboratoře. Naučte se vyrábět zubní protézy, zlaté korunky a další dentální umělecká díla.

Snyder ale nakonec pracoval v jiném oboru a dostal práci v místní televizní stanici jako videoeditor a poté zpravodajský fotograf.

V roce 1992 opustil Středozápad, aby se přestěhoval do Kalifornie, kde od té doby žije.

„Konečně jsem si uvědomil, že kdybych to neudělal teď, pravděpodobně bych to nikdy neudělal, a nechtěl jsem o tuto příležitost přijít,“ řekl.

Snyderovy tituly trvající tři desetiletí zahrnují „Pam & Tommy“, „Prey“, „Star Trek“, „Birds of Prey“, „Once Upon a Time in Hollywood“, „The Cabin in the Woods“ a „Insidious 2.“ ostatní. .

Čtyři Snyderovy workshopy se budou konat nahoře v Nick Nackery 30. září a 1. října v 9:00 a 17:00 a každá lekce bude trvat dvě hodiny a bude zahrnovat 20minutovou relaci otázek a odpovědí se Snyderem.

Vstupenky stojí 25 $ a lze je zakoupit Připojeno Prostřednictvím Eventbrite nebo u Nicka Nakeryho. Snyder bude předvádět techniky a triky, které se naučil ve své kariéře s použitím produktů od Nicka Nackeryho a některých jeho osobních oblíbených.

„Ukazuje to, co můžete dělat lokálně. Nemusíte žít v Los Angeles nebo New Yorku, abyste si na Halloween mohli vyrobit něco skvělého,“ řekl Snyder.

The Courier & Press hovořil se Snyderem, aby se dozvěděl více o jeho kariéře a nadcházejících workshopech.

Jaká byla vaše kariéra, když jste začínal?

Moje první práce byla „Buffy the Vampire Slayer“, ne televizní seriál, ale film. Najali mě, abych vyřezával zařízení na čele, špičaté uši a upíří zuby pro upíry. To byl můj první koncert, kdy jsem pracoval v kosmetickém obchodě Todda Masterse. Byl prvním člověkem, který mě zaměstnal, a dodnes je dobrým přítelem. Odtud jsem jen pracoval ve spoustě různých obchodů.

Obecně to funguje tak, že začnete hledat práci ústně, prostřednictvím lidí, se kterými jste pracovali, a někdo jim může zavolat a říct: „Hej, jsi k dispozici pro práci?“ A když řeknou: „Pokud jsi zaneprázdněný, mohli by si stáhnout tvé jméno a říct: ‚Dobře, zkus toho chlapa‘.“ A pak tento druh rozkvete do sítě lidí a tak nějak to pokračuje od tam.

Jaké jsou vaše oblíbené projekty, na kterých jste pracoval?

Někdy oblíbené práce nemusí být nutně dobré filmy a někdy dobré filmy nemusí být nutně vaše oblíbené práce.

Pravděpodobně jedna z nejzábavnějších show, kterou jsem kdy dělal, byl film s názvem Liga výjimečných, což byl poslední film Seana Conneryho. Natáčeli jsme to v Praze, Česká republika. Byl to prostě skvělý čas. Bylo to skvělé místo na natáčení celé měsíce, velmi dobrá parta a zábavná práce. Ale film sám o sobě, víte, není nejlepší. Ale tohle byl asi jeden z nejzábavnějších.

Také jsem dělal tři sezóny v Georgii televizní show s názvem „Stan vs. Evil“, což je jako hororová komedie a bylo to hodně zábavné, protože jsem měl spoustu kreativních vkladů. Někdy chtějí producenti a režiséři slyšet váš názor na věci a někdy ne. Někdy mají svou vlastní vizi a chtějí jen, abyste to udělali a drželi hubu. Jindy chtějí slyšet, že chtějí vidět, co můžete přinést na stůl, a „Stan Against Evil“ je tímto způsobem velmi kreativně uspokojovalo.

Co tě vedlo k tomu stát se vizážistkou?

Když jsem byl teenager, původní film „Star Wars“ byl vydán v roce 1977 a tento film byl v mnoha ohledech naprosto průlomový, ale především ve své vizuální stránce. A viděl jsem to a zpočátku jsem si říkal, no, chci dělat takové věci se speciálními efekty, které zahrnují vesmírné lodě a miniatury a různé věci, a rozhodl jsem se, že si s tím budu trochu hrát jako koníček, a nakonec to tak nějak bude se zúžil na to, co se mi opravdu líbilo, byla podivná stvoření a věci z tohoto kmene.

Na začátku 80. let pak vznikla série filmů jako „The Howling“, „Altered States“ a „American Werewolf in London“, kde se objevil nový typ make-upu, který se před kamerou doslova měnil. Vidíte, jak se tváře lidí deformují a mění a z rukou jim vyrůstají drápy. A to vše bylo před kamerou. Nic z toho nebylo digitální. Ne, tohle bylo počítačově upraveno a to mě fascinovalo a chtěl jsem vědět, jak to udělali.

Pak jsem si pomyslel: „Jaká skvělá práce dělat to každý den, (chodit) do práce a proměnit někoho ve vlkodlaka.“

Začal jsem pátrat všude, kde jsem mohl najít informace, a samozřejmě to všechno bylo před internetem. Takže to bylo tak, že když najdete knihu nebo časopis, prostě to sledujete, jak nejlépe umíte, koupíte si nějaké materiály a začnete experimentovat, na co přijdete. To mě nakonec vedlo k tomu, abych absolvoval kurz zubní laboratoře – naučil mě hodně o různých materiálech a procesech, výrobě forem a podobných věcech. A myslel jsem si, že když nemůžu nosit make-up, tohle je moje záložní možnost. Vždy mohu udělat zuby a zubní protézy a udělat si tím dobrý život.

Byly to filmy z počátku 80. Tím byla skutečně uzavřena dohoda o tom, co chci ve svém životě dělat.

Jak se změnilo umění maskérství od doby, kdy jste zahájil svou kariéru? Jak se vyvíjíte s každou změnou?

Už v době, kdy jsem v roce 1992 začínal, se to poněkud měnilo, protože se začaly objevovat počítače. V dnešní době hodně z toho, co používáme k praktickému stavění, ať už je to loutka monstra, nebo animatronický typ věcí, nebo člověk v obleku, hodně z toho se teď dělá digitálně.

Takže spousta práce začala mizet, jakmile jsem začal pracovat. Myslím, že samotný makeup nikdy nezmizí, dokud budeme mít herce. Ale mnoho make-upů typu speciálních efektů téměř přestalo existovat, protože výrobci zjistili, že je levnější je dělat přes počítač než digitální efekty.

Může být obtížné ji vyvinout, protože ve světě protetiky bylo dosaženo tolika věcí. Je velmi těžké přijít s něčím novým a inovativním, i když o to vždy usilujete. S touto výzvou pomáhá držet krok s novým materiálem, zůstat na rýsovacím prkně a naučit se, jak se vypořádat s různými typy osobností.

Máte někoho, kdo vás inspiroval?

Byl tam velmi slavný maskér jménem Dick Smith, který režíroval „The Godfather“ a „The Exorcist“ a spoustu těch klasických filmů. V polovině 80. let, když jsem ještě chodil na školu technologie zubní laboratoře, začal nabízet kurz, do kterého jsem měl to štěstí, že mě přijali. Mohl jsem absolvovat jeho kurz a učit se od něj, aniž bych měl možnost pracovat přímo pod ním. Ale bude to nejbližší věc, kterou mám k mentorovi.

Ale také jsem obdivoval práci Ricka Bakera a mnoha efektních umělců v 80. letech, kteří přišli s úžasnými obrázky. Zvlášť, když se na to teď podíváte a uvědomíte si, že to všechno bylo uděláno prakticky tak, jak to někdo postavil ručně, místo aby to navrhoval a vykresloval na počítači.

Jakou radu máte pro každého, kdo vstoupí do tohoto oboru?

Praxe. Hledání informací o tom, jak věci dělat, je mnohem snazší než za mých časů. Můžete jít na YouTube a tam je milion návodů, některé dobré, některé špatné. Ale cvičit, cvičit, cvičit.

Pokud chcete nosit make-up, noste make-up. Můžete začít velmi levně, pokud jde o to, co musíte koupit, abyste mohli začít. A právě cvičení, to je to, co vám dělá dobře. Někteří lidé jsou lepšími přírodními umělci než jiní, ale dovednost každého roste s praxí. Napodobujte práci ostatních, kterou jste viděli a kterou opravdu rádi testujete a uvidíte, jak dobře dokážete něco v tomto smyslu.