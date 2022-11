Kdy bude mít 11. řada The Walking Dead premiéru na Netflixu?

Walking Dead Nyní dokončila svou jedenáctou a poslední sezónu vysílání na AMC. Sezóna 11 Walking Dead Konečně se dostane na Netflix v mnoha regionech po celém světě, včetně Spojených států. To je doba, kdy v současné době očekáváme poslední sezónu Walking Dead být k dispozici na Netflixu.

Po úpravě stejnojmenného komiksu je pořad již několik let základem jak AMC, tak Netflixu (v závislosti na tom, kde žijete). Netflix US nabízí show od roku 2014 a poté přicházejí nové sezóny každý rok (Kromě desáté sezóny, která byla zpožděna kvůli COVID-19).

Měli bychom poznamenat, že pokud se chcete zaregistrovat do The Walking Dead na Netflixu, musíte být na prémiové úrovni, jako je show. Není k dispozici těm, kteří jsou na reklamní vrstva.

Sezóna 11 přichází s ofinou s prodlouženou sezónou. Poslední sezóna se má skládat z 24 epizod, což je dvakrát více než desátá sezóna.

Jak jsme uvedli dříve, jen Walking Dead je na Netflixu. The jiný spin off Série si našla cestu do dalších konkurenčních streamovacích služeb po celém světě, ať už je to Amazon Prime, Disney+ nebo jinde.

Sezóna 11 byla vydána pomalu v průběhu roku, přičemž první várka epizod se vrátila v srpnu 2021 a její finální představení bylo 20. listopadu 2022.

Jedenáctá řada dorazí minimálně na Netflix 26 zemíPodle Unogse.

Kdy je sezóna 11 Walking Dead Na Netflixu v USA?

Netflix tradičně získal nové sezóny těsně před premiérou příští sezóny na AMC, ale to nebude tento případ. I když neočekáváme, že bude toto datum vytaženo, je třeba na to pamatovat. S prodlouženou délkou sezóny by se to mohlo odehrát také v den vydání Netflixu.

Předchozí série byly dříve vydány na Netflixu mezi 113 dny a 161 dny po datu jejich ukončení, což znamená, že by to bylo někde mezi březnem a dubnem 2023. Dalším datem, které jsme nebyli schopni ověřit, je, že show dorazí v lednu 2023. .

Na oficiální potvrzení si však ve skutečnosti budeme muset počkat. Nakonec se TWD sezóna 11 bude vysílat do září 2023.

Dokud nezamíří na Netflix, je sezóna 11 exkluzivní pro AMC+ v USA, ať už prostřednictvím kanálů Amazon Prime nebo přímo.

Netflix USA i Netflix Canada obdržely předchozí sezóny společně, takže očekáváme, že tento trend bude pokračovat.

Některé mezinárodní regiony již obdržely 8 epizod The Walking Dead Season 11, včetně Belgie, České republiky, Francie, Německa, Indie a dalších.

Opustí The Walking Dead Netflix po příchodu 11. řady?

ano, nakonec, Walking Dead Opustí Netflix, i když není známo, na kolik let. Pro orientaci se můžeme podívat na další show AMC. -li Walking Dead Následovat Peklo na kolech Vzlétnout Na časové ose uvidíme, jak show opustí Netflix někdy po roce 2026.

Z dlouhodobého hlediska mimo USA je nový domov streamování pořadu výhradně na Disney+. To je místo, kde se přehlídka v současné době nachází v několika regionech, včetně Spojeného království.

V USA věříme, že se show nakonec přesune výhradně na AMC+.

Těšíte se na sezónu 11 Walking Dead Přicházíte na Netflix? Dejte nám vědět v komentářích níže.