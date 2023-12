Vznik nové filmové vlny v komunistickém Československu patřil mezi hlavní filmové příběhy konce 60. let. Některé příklady, jako například Ostře sledované vlaky oscarového režiséra Jerryho Menzela, byly smutné lidské komedie. Jiné knihy, jako okamžitě zakázána „Zpráva o straně a hostech“ Jana Němce, byly antiautoritářskými tropy.

Pak to bylo „sedmikrásky“ Režie Věra Chytilová podle scénáře Esther Krombachové. Nově zrekonstruovaný bude otevřen v pátek v IFC Center na Manhattanu.

„Sedmikrásky“ měla premiéru v New Yorku v červnu 1967 v Muzeu moderního umění a byla hanlivě zhodnocena kritikem New York Times Bosley Crowtherem. Jako by channeloval zmatené české varhany, Crowther film prohlásil za „směšnou a pracně přehnanou frašku o dvou úplně prázdných hračkách“. Možná si hrajete na dívky, možná si nehrajete na prázdné dívky.

Sedmikrásky, vytvořené dvěma dospělými umělci, lze popsat jako chaotický děj zahrnující drzý pár divokých a bláznivých dívek, odhodlaných být „rozmazlený“ jako svět.