Co byste měli vědět uprostřed klimatických změn

Rekordy počasí letos v létě padají po celém světě jako kostky domina.

Neoficiální globální průměrná teplota minulý týden lámala rekordy. Denní vysoké teploty lámaly rekordy na jihu Floridy a Arizony. Tepelná kupole v Texasu lámala rekordy v červnu a Byl to nejteplejší červen na planetě Zemi.

Je nepravděpodobné, že by se neuvěřitelné titulky v příštích několika týdnech nebo v nadcházejících letech zpomalily, protože změna klimatu přetváří světové počasí a přírodní události budou extrémnější.

řekl Robert Rhode, hlavní vědecký pracovník společnosti Berkeley Earth, nezávislá nezisková organizace zaměřená na analýzu klimatu.

Zde je důvod:

Níže je uveden rozpis toho, co jsou záznamy a jak se počítají a nastavují.

Může být letošní rok nejteplejším v historii?

„Ve skutečnosti to bude téměř jistě nejteplejší rok na světě,“ řekl Michael Mann, Klimatolog a profesor na University of Pennsylvaniařekl USA TODAY. „Můžeme očekávat, že tato kombinace faktorů letos v létě zesílí povětrnostní jevy ve formě extrémních veder, sucha, lesních požárů a povodní.“

Před měsícem, po zpracování květnových teplotních dat, odhadla Berkeley Earth pravděpodobnost rekordně teplého roku 2023 na 54 %, což bylo o něco lepší než hod mincí, řekl Rudd.

Aktualizované kurzy ještě nebyly vypočítány, ale „nyní, když červen vypadá jako hotshot, se šance rozhodně zvýšily,“ řekl Rudd USA TODAY. Nyní je „v roce 2023 pravděpodobnější než ne, že vytvoří nový rekord pro nejteplejší roční průměrné počasí.“

Současný rekord pro nejteplejší rok je 58,69 stupně nad pevninou a oceány, stanovený v roce 2016, během posledního jevu El Niño. Globální průměr za loňský rok byl těsně pod 58,44 stupně.

Jak se určuje průměrná globální teplota?

Za posledních 40 let, řekl Rudd, byla průměrná teplota odvozena ze souboru dat, který zahrnuje pozorování ze satelitů, země a atmosféry.

Aby se vědci podívali na průměrné globální teploty od 70. let 20. století a dříve, používají data z meteorologických stanic, lodí a mořských bójí. Pomocí této metody lze rekonstruovat globální teploty datované kolem roku 1850. Vědci tak vědí, že je „tak teplo, jaké bylo od doby, kdy lidé začali používat technologii k měření teploty Země,“ řekl.

Jak se určují další americké rekordy počasí?

Národní meteorologická služba shromažďuje data z meteorologických stanic po celé zemi a sleduje záznamy, včetně denních maxim a minim, průměrných denních, měsíčních a ročních maxim a minim, úhrnu srážek, úhrnu sněhu a maximálních poryvů větru.

Data mohou být složitá a Národní meteorologická služba zpracovává informace poskytované jednotlivými meteorologickými stanicemi prostřednictvím postupů kontroly kvality, aby zachytila ​​odlehlé hodnoty, které se zdají být nepřiměřené nebo nekonzistentní s blízkými stanicemi. Je obtížné provádět srovnání počtu rekordů překonaných mezi stanicemi z roku na rok, protože stanice postavená před 35 lety překoná více rekordů než stanice provádějící měření od konce 19. století.

Zatímco maximální a minimální teploty jsou zřejmé, další dvě kategorie mohou být matoucí. Chladné maximum nastává, když je nejteplejší teplota v historii nižší, než kdy byla. Tyto záznamy se stále vyskytují, ale vyskytují se méně často než teplé záznamy

K teplému poklesu dochází, když je nejnižší teplota v historii vyšší než předtím. K tomuto záznamu dochází často.

Záznamy jsou hlášeny následujícími způsoby:

Denní záznamy : Pokud je například v Daytona Beach v daný den 90 stupňů a v tento den nikdy nebylo vyšší než předtím, pak je to nový denní rekord pro toto datum.

: Pokud je například v Daytona Beach v daný den 90 stupňů a v tento den nikdy nebylo vyšší než předtím, pak je to nový denní rekord pro toto datum. Měsíční a roční záznamy : lze použít k popisu dnů, měsíců a let, včetně kombinovaných průměrných nejvyšších a nejnižších hodnot.

: lze použít k popisu dnů, měsíců a let, včetně kombinovaných průměrných nejvyšších a nejnižších hodnot. Rekord všech dob: Kdykoli je na kterékoli monitorovací stanici zaznamenána nejvyšší nebo nejnižší zaznamenaná teplota, srážky nebo sníh, zaškrtne všechna tři políčka: denní záznam, měsíční záznam a všechny záznamy.

Lámají se teplé rekordy často?

Ano. Statistické záznamy počasí jsou srovnatelné se zvonovou křivkou, řekla Karen Gleeson, vedoucí oddělení pozorování křivky, s teplotami nejčastěji pozorovanými podél vysokého vrcholu křivky a neobvykle teplými a nízkými teplotami na obou koncích, kde se křivka zužuje. Národní centra pro informace o životním prostředí NOAA.

Na stanicích po celém světě se křivka posunula doprava, řekl Gleeson. Průměrné teploty vzrostly a četnost nových teplých rekordů se zvýšila. Poměrně často padají také rekordy ve srážkách.

„Vidíme více srážek při velmi intenzivních událostech, než jsme historicky viděli na mnoha stanicích,“ řekl Gleeson.

Zdokumentovali také ostrý a vzestupný trend nižších teplot přes noc na mnoha místech, způsobený vysokou vlhkostí a mraky, které zachycují teplo a narušují noční chlazení. V mnoha případech podle ní teplejší noční minima tlačí průměrné teploty nad denní maxima.

Jaký globální teplotní rekord byl překonán v týdnu od 4. července?

Nový denní světový rekord 63 stupňů byl stanoven ve čtvrtek, podle údajů z nástroje pro analýzu klimatu University of Maine. Opakovací analyzátor bere denní teploty a satelitní pozorování a vkládá je do modelu, který denně vytváří reprezentaci teploty na Zemi, sahající až do roku 1979. Čtvrteční maximum překonalo denní maximum dosažené v předchozích dvou dnech.

Co říká NOAA o zdánlivém rekordu?

NOAA, oficiální zdroj globálních teplotních záznamů a teplotních záznamů v USA, tento týden uvedl, že nemůže potvrdit oznámení učiněná Reanalyzerem.

Agentura uvedla, že přístroj Reanalyzer používá modelový výstup z Národních center pro předpověď životního prostředí NOAA spíše než měření skutečné teploty a že výstup nelze použít jako náhradu za skutečné povrchové teploty.

NOAA však dodal: „Uvědomujeme si, že jsme v teplém období kvůli klimatickým změnám a v kombinaci s El Niñem a horkými letními podmínkami jsme svědky rekordních povrchových teplot, které byly zaznamenány na mnoha místech po celém světě.“