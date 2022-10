Vesmírné kameny se srazí s Marsem a odhalí pohřbený led

Přihlaste se k odběru zpravodaje CNN Wonder Theory. Prozkoumejte vesmír se zprávami o úžasných objevech, vědeckém pokroku a dalších.





Vánoce přišly na misi NASA InSight loni v prosinci o něco dříve, když rover zaznamenal masivní zemětřesení na Marsu.

Nyní vědci vědí, proč Rudá planeta řve. Meteorit zasáhl Mars 2 174 mil (3 500 km) od sondy a vytvořil nový impaktní kráter na povrchu Marsu.

Země se doslova přesunula pod InSight 24. prosince 2021, kdy sonda zaznamenala zemětřesení o síle 4 stupňů Richterovy škály. Snímky před a po zachycené shora sondou Mars Reconnaissance Orbiter, která kolem Marsu obíhá od roku 2006, loni v únoru zaznamenaly nový kráter.

Když vědci spojili body z obou misí, uvědomili si, že jde o jeden z největších meteorických zásahů na Marsu od doby, kdy NASA začala studovat rudou planetu. Snímky ze dvou kamer orbiteru ukázaly erupční zónu kráteru, což vědcům umožnilo porovnat ji s epicentrem zemětřesení detekovaným Insight.

Věda zveřejnila dvě nové studie popisující Účinek A vzrušení Čtvrtek.

Vesmírné kameny také odhalily kusy ledu o velikosti kamenů, když se srazily s Marsem. Byli nalezeni pohřbeni poblíž teplého marťanského rovníku mimo led, který byl na planetě objeven.

Lilia Busiulova, vedoucí orbitálních vědeckých operací pro orbiter v Malin Space Science Systems v San Diegu, uvedla v prohlášení.

„Dokážu si jen představit, jaké to muselo být, být svědkem toho dopadu, výbuchu v atmosféře a trosek vyvržených na míle daleko.“

Studium ledu odhaleného dopadem pomůže vědcům lépe porozumět minulým klimatickým podmínkám na Marsu a také tomu, jak a kdy byl led uložen a pohřben.

Vědci odhadli, že meteorit, název vesmírné skály před dopadem na Zemi, byl 16 až 39 stop (5 až 12 metrů) v průměru. I když to může být dost malé na to, aby shořelo v zemské atmosféře, to samé se nedá říci o Marsu, který má atmosféru tenkou jen z 1 % hustotu jako Země.

Když meteorit zasáhl Mars, vytvořil v oblasti planety Amazonis Planetia kráter o šířce 492 stop (150 metrů) a hloubce 70 stop (21 metrů). Část materiálu, který explodoval, spadl z kráteru vzdáleného 23 mil (37 kilometrů). Týmy NASA také zachytily zvuk z dopadu, takže můžete slyšet, jak to zní, když vesmírný kámen narazí na Mars.

NASA InSight zaznamenává zvuk dopadu na Mars



Snímky pořízené orbiterem spolu se seismickými daty zaznamenanými InSight dělají z dopadu jeden z největších kráterů v naší sluneční soustavě, jaký kdy byl během jeho vzniku. Mars je plný masivních kráterů, ale jsou mnohem starší než jakákoliv mise na průzkum Rudé planety.

„Je bezprecedentní najít nový efekt takového rozsahu,“ řekla Ingrid Dubardová, vedoucí impaktní vědy na InSight na Brown University v Providence na Rhode Islandu v prohlášení. „Je to vzrušující okamžik v geologické historii a my toho musíme být svědky.“

Pokud by k takovému zemětřesení na Zemi došlo, řekl Dubar, bylo by „dostatečně velké, aby bylo cítit, ale ne dostatečně velké, aby způsobilo velké škody“. Řekla, že na Zemi se ročně vyskytne asi tisíc zemětřesení této velikosti, ale Mars je méně aktivní než naše planeta, takže to bylo pro rudou planetu „velmi velké zemětřesení“.

Zemětřesení, které bylo důsledkem dopadu, také způsobilo povrchové vlny nebo seismické vlny, které se pohybovaly po povrchu kůry Marsu. Data InSight z této události pomohou vědcům studovat kůru planety a dozvědět se více o její struktuře.

Studium kráterů a jejich rychlosti formování může vědcům pomoci určit geologickou časovou osu Marsu. Impaktní krátery také vykopávají materiál a vynášejí ho na povrch, jako je led odhalený stávkou 24. prosince.

Led pod povrchem Marsu by mohl sloužit k pitné vodě, raketovému pohonu a dokonce i k pěstování plodin a rostlin budoucími astronauty. A skutečnost, že led byl nalezen v blízkosti rovníku, nejteplejší oblasti na Marsu, z něj možná dělá ideální místo pro přistání pilotovaných misí na Rudou planetu.

dříveInSight slyšel a objevil vesmírné kameny narážející na Mars, ale prosincový dopad byl největší. Od přistání v roce 2018 mise odhalila nové podrobnosti o kůře, plášti a jádru Marsu a detekovala 1318 zemětřesení.

Bohužel čas na misi InSight se krátí. Na solárních panelech přistávacího modulu se usadilo stále větší množství prachu, což zhoršila pouze prachová bouře o velikosti kontinentu objevená na Marsu v září, a jeho energetická hladina nadále klesá.

Naštěstí bouřka neprošla InSight přímo – jinak by to zvládla temnota bouře. Tato povětrnostní událost způsobila uvolnění velkého množství prachu do atmosféry a snížení množství slunečního světla dopadajícího na solární panely Insight, řekl Bruce Banerdt, hlavní řešitel InSight v laboratoři Jet Propulsion Laboratory NASA v Pasadeně v Kalifornii.

Vědci z mise odhadují, že InSight se pravděpodobně vypne v příštích šesti týdnech a ukončí tak slibnou misi k odemknutí nitra Marsu.

„Během posledních čtyř let jsme výrazně překročili předpokládanou životnost mise, která byla dva roky,“ řekl Bannerdt. „A dokonce i teď, když jsme téměř hotovi, stále získáváme tyto úžasné nové výsledky.“